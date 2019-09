Von Christofer Menges

Eberbach. Bis Ende 2021 soll der komplette öffentliche Personennahverkehr für Menschen mit Behinderungen barrierefrei nutzbar sein. Gehbehinderte müssen problemlos auch mit einem Rollstuhl in Busse kommen, Sehbehinderte sich orientieren können. So sieht es das Personenbeförderungsgesetz vor.

Doch Eberbach ist hintendran: Im Nahverkehrsplan des Rhein-Neckar-Kreises sind in Eberbach bislang erst zwei Bushaltestellen als barrierefrei ausgewiesen, die an der Dr.-Weiß-Schule und die am Neuen Markt. Um wenigstens die grundlegenden gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, sollen in den nächsten beiden Jahren sieben weitere umgebaut werden. Nächstes Jahr sind die Haltestellen an Stadthalle, Thononplatz und Jahnplatz dran, 2021 die im Einkaufszentrum, in der Berliner Straße, an der Ecke Waldstraße/Pestalozzistraße und an der Schwanheimer Straße, Ecke Schillerstraße. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig.

Allein der Umbau dieser Haltestellen kostet die Stadt schon rund 410.000 Euro. Die Planungen übernimmt das Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt. An der Stadthalle, am Jahnplatz und in der Schwanheimer Straße ist mit Auswirkungen auf den Autoverkehr zu rechnen, denn dort sollen teils Zebrastreifen verlegt und neu gebaut werden, teils Busbuchten wegfallen.

Der größte Umbau steht für fast 100.000 Euro an der Stadthalle an: Dort soll der Zebrastreifen von den Abbiegespuren weg direkt vor die Stadthalle verlegt und ein neues Bushäuschen gebaut werden. "Das kann man so wie es aktuell steht, nicht mehr lassen", sagte ein Vertreter des Ingenieurbüros am Donnerstag im Gemeinderat.

Am Jahnplatz, dort wird der Umbau mit 80.000 Euro beziffert, soll die Busbucht wegfallen, weil viele diese zum Überholen von Linksabbiegern nutzten und so Fußgänger gefährdeten. Künftig hielte der Bus dort auf der Straße. Ein Zebrastreifen soll dort ebenfalls gebaut werden, die genaue Position dafür wird nach Diskussionen im Gemeinderat aber noch einmal geprüft. An einer der Haltestellen an der Schillerstraße soll ebenfalls die Busbucht wegfallen.

Keine größeren Änderungen gibt es laut Ingenieurbüro im Einkaufszentrum - außer eben dem barrierefreien Umbau mit Busbordstein, der es ermöglicht, auf einer Ebene in den Bus zu kommen,und Blindenleitplatten auf dem Gehweg.

Mit den Umbauten der nächsten zwei Jahre ist es aber längst nicht getan. Laut Nahverkehrsplan müssen über kurz oder lang 18 weitere Haltestellen umgebaut werden. Ebenfalls weit oben auf der Prioriätenliste stehen die Haltestellen am Bahnsteg in der Güterbahnhofstraße, an der Neckarbrücke, an der alten Schule in Rockenau und am Brunnen in der Schwanheimer Straße im Neckarwimmersbacher Ortskern, wo laut Peter Stumpf (AGL) die meisten ein- und aussteigen. All diese Haltepunkte sollten eigentlich auch bis 2022 barrierefrei sein, werden nun aber erst später umgebaut.

Die Haltestellen in der Güterbahnhofstraße und am Bahnhof sollen im Zuge von anderen Bauprojekten umgerüstet werden. 22 der insgesamt 59 Haltestellen in Stadt und Ortsteilen sind hingegen ausweislich des Plans gar nicht zum barrierefreien Umbau vorgesehen, darunter die in der Beckstraße, im Holdergrund und mehrere in der Steige. Die Bushaltestellen in Igelsbach, Brombach und Lindach stehen ebenfalls nicht auf der Ausbauliste.