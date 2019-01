Eberbach. (pol/sdm) Ein 63-jähriger Besitzer eines Tabakladens in der Hauptstraße in Eberbach wurde durch geschickte Ablenkung Opfer eines Diebstahls. Die Polizei berichtet, dass am Dienstag gegen 17 Uhr ein Kunde besonders viel Aufmerksamkeit und Beratung einforderte. Dies kam dem Besitzer verdächtig vor. Während der Beratung hielten sich die beiden teilweise in einem Nebenraum auf.

Nachdem der Kunde trotz Beratung das Geschäft ohne etwas zu kaufen verlassen hatte, stellte der Besitzer gegen 17.40 Uhr fest, dass aus seinen beiden Kassen um die 2.000 Euro Bargeld entwendet worden waren. Eine von der Polizei durchgeführte Befragung in den angrenzenden Geschäften ergab, dass der verdächtige Kunde im Tabakladen in Begleitung eines anderen Mannes war.

Die beiden Männer werden so beschrieben: Ein Mann soll ungefähr 1,75 Meter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Er habe eine schlanke Gestalt und ein bleiches, spitz zulaufendes Gesicht. Er soll eine hellgraue Wollmütze und einen olivgrünen Mantel getragen und ausschließlich Englisch gesprochen haben.

Der zweite Mann ist ungefähr 1,90 Meter groß und ebenfalls etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er trug einen Bart und hatte eine dunkle Jacke an und eine dunkle Wollmütze auf.

Die Täter wurden bisher nicht gefasst. Das Polizeirevier Eberbach sucht nach Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06271/92100 melden.