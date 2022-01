Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Heidelberg. Sascha Weyrauch (25), geboren in Eberbach und wohnhaft in Lindach, ist stolz. Seine Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH) hat er mit einer glatten Eins bewertet bekommen. "Die Zukunft des ländlichen Raumes am Beispiel Brombach", ist sein Werk überschrieben. Rund 18 Wochen hat Weyrauch daran gearbeitet – Recherchen in der Literatur, Suche in Archiven, Interviews vor Ort und dann auch noch das Korrekturlesen. Immerhin hat es sich gelohnt. Jetzt ist Weyrauch Master of Education, zu Deutsch: Im Februar kann er als Lehramtsanwärter seinen Dienst antreten.

In Brombach sollte man jetzt wissen, dass es eine Arbeit über den Eberbacher Stadtteil gibt, die in der PH-Abteilung "Research Group for Earth Observation UNESCO-Lehrstuhl für Erdbeobachtung und Geokommunikation von Welterbestätten und Biosphärenreservaten" gelandet ist. Denn dort wurde die Masterarbeit betreut, vom Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Klaus-Dieter Hupke und vom Akademischen Oberrat Dr. Raimund Ditter. Sie bewerteten die Leistung als "wissenschaftlich fundierte und mehrperspektivische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Zukunftspotenzialen des ländlichen Raums am Beispiel des im südlichen hessischen Odenwald gelegenen Eberbacher Ortsteils Brombach". Sicherlich auch ein Werk für die städtischen Schreibtische und Aktenschränke.

Sascha Weyrauch, der seine Bachelorarbeit bereits über die Nutzung des Neckars und des Eberbacher Neckarufers geschrieben hatte, sagt selbst, dass seine Masterarbeit nur ein Einstieg sein kann. Die eigentliche Anregung zum Thema kam über eine Anfrage des BUND beim Lehrstuhlinhaber. Hintergrund: eine jahrelang debattierte Verbindungsstraße Brombach-Heddesbach.

Weiterführende Studien mit Ausgangspunkt Brombach sind möglich, sehen es der Verfasser und seine Betreuer. Dieser Tage war der frischgebackene Master mit Raimund Ditter unmittelbar in Brombach, um das vor Ort zu betrachten und in der Wirklichkeit zu werten, was Sascha Weyrauch gesehen und beschrieben hat. Das Interesse an Brombach ist zumindest geweckt.

Die Kirche ist immerhin im Dorf geblieben. Foto: Martina Birkelbach



Der Heidelberger Besucher war nach eigenen Worten gespannt, in welchem baulichen Zustand das Brombacher Ortsbild erscheint, welche Rolle möglicherweise noch der landwirtschaftliche Haupt- oder Nebenerwerb spielt. Und ob sich noch Reste der ehemaligen landwirtschaftlichen Wald-Hufen erkennen lassen und inwiefern sich mögliche Auswirkungen der Eingemeindung zu Eberbach bemerkbar machen.

Getroffen haben sich Weyrauch und Ditter mit dem Brombacher Ortsvorsteher Robin Seib, der Weyrauch im Vorfeld seiner Arbeit Rede und Antwort gestanden hat. Ortsvorsteher Robin Seib, Karl Seib und Karl Jörder waren Weyrauch mehrere Male begegnet. Sie haben ihm ausführlich über das Leben im Dorf und vom Zusammenhalt der Bewohner berichtet.

In Weyrauchs Arbeit wird Brombach eingangs unter verschiedenen historischen Aspekten beschrieben, vom Rodungsgebiet der Herren von Steinach bis zur Eingliederung in das Land Baden 1802. Die Einwohnerzahl Brombachs hat sich von 1975 bis heute nahezu auf dem gleichen Level gehalten. 1975 kam Brombach zu Eberbach. Im Eingemeindungsvertrag gab es einige vertraglich fixierte Versprechen wie die Erhaltung öffentlicher Gebäude, die Erneuerung der Abwasserkanäle und Investitionen ins Straßennetz. Heute ist der Umbau des alten Rathauses zum Dorfgemeinschaftshaus nicht unumstritten, so ein Fazit der Arbeit. Einzelne Vereine hätten eigene Versammlungsräume, wird argumentiert. Und selbst die als Abteilung der Stadtwehr in Brombach verbliebenen Freiwillige Feuerwehr habe ihr eigenes Haus. Offenbar wollen einige Brombacher der Stadt beim Sparen helfen.

"Brombach hat eine super Gemeinschaft und eine ausgezeichnete Nachbarschaftshilfe", war ein Statement der von Weyrauch Befragten. Aber es gibt auch Einschränkungen, die niedergeschrieben wurden. "Ein Dorf lebt – wie jeder Verein auch – immer ein bisschen von gleichen zehn Personen, die etwas machen."

Der Eberbacher Stadtteil Brombach war eine Master-Arbeit an der Pädagogischen Hochschule wert. Foto: Martina Birkelbach

Die Interviewpartner Karl Seib und Karl Jörder sind in Brombach aufgewachsen. Sascha Weyrauch hat festgehalten, dass beide im Dorf eine gute Jugendzeit gehabt haben. "Es war schön", man habe zusammengehalten und auch Feste gemeinsam gefeiert. Die Verbundenheit zum Dorf wollten die Betreffenden nie aufgeben.

Die Masterarbeit beschreibt den Wandel der Ortschaft Brombach. Anfangs eine kleinbäuerliche Gemeinde, ist sie im Laufe der Zeit zu einer Arbeiterwohnstätte geworden. Man muss pendeln. In der unmittelbaren Umgebung gebe es nicht die Arbeitsplätze, die der Qualifikation der Betroffenen entsprechen würden. Brombach habe zudem einige dorftypischen Eigenschaften verloren.

Zum Teil seien in den letzten Jahrzehnten ganze Generationen aus Brombach weggezogen. Auch deren Kinder fehlen in der Gemeinde, wird bedauert. Dafür habe sich aber die Generation 30 bis 40 gehalten, mit einem "starken Nachwuchs". Kurzzeitig zugewiesene Flüchtlinge hätten den Ort inzwischen vollständig verlassen.

"Wir hatten mal drei Gaststätten", heute habe keine einzige mehr eine Überlebenschance, ist die im wahrsten Sinne nüchterne Feststellung. Der "Stern" öffnet mehr oder weniger nur nach Bedarf und Anmeldung. Geschäfte der täglichen Versorgung gibt es nicht. Zum Einkaufen muss man nach Hirschhorn oder Eberbach-Stadt.

Der Besitz eines Autos sei also sehr wichtig, um die Einkäufe zu transportieren. Mit der Busverbindung ist man wohl zufrieden, von morgens um sechs bis abends um sieben.

Auch der Tourismus habe sich mehr oder weniger aus dem kleinen Odenwalddorf verabschiedet. Wer nach Brombach fahre, will "vielleicht mal vom Alltag abschalten, die Ruhe genießen". Das Leben dort wird immerhin als "ruhig, naturnah und entspannend" beschrieben.

Weyrauchs Masterarbeit ist auch ein Stimmungsbild, das man durchaus auch im Eberbacher Rathaus lesen sollte. Schließlich war Brombach dereinst selbstständig, mit eigenem Bürgermeister, einem Rathaus, Verwaltungshaushalt und einer selbstständigen Feuerwehr. Im Ergebnis jedoch wird die Eingemeindung in den 1970er-Jahren "generell als positiv aufgenommen".

Viele ursprünglich dörflichen Angelegenheiten werden jetzt von der Zentrale erledigt, Aufgaben und Kosten seien dorthin verlagert worden. "Wenn die Stadt keinen Aufwand hat, ist sie zufrieden", beschreibt Weyrauchs Arbeit die verwaltungsmäßige Ruhe fast schon als Sollzustand. Größere Themenstellungen würden jedoch zu umfangreichem Briefverkehr, vielen E-Mails, Telefonaten und Behördengängen führen, zu einem regelrechten "Aktenmarathon".

Vom frischgebackenen Master of Education Sascha Weyrauch gab es immerhin ein Lob, was die Serviceorientierung der Stadtverwaltung betrifft: "Das Eberbacher Stadtarchiv war zwar wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Mitarbeiter waren jedoch sehr zuvorkommend". Sie hätten ihm alle nötigen Materialien ausgedruckt und zukommen lassen. Bei großen Bibliotheken wie denen in Heidelberg sei es schon schwieriger gewesen. Wenn das denn mal keine positive Feststellung in Bezug auf die zentrale Verwaltung in Eberbach ist.