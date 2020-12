Eberbach. (RNZ) Über die Weihnachtsfeiertage sowie an Silvester und Neujahr sind die Einrichtungen der Stadtverwaltung wie in den Vorjahren wie folgt komplett geschlossen: vom 24. bis 27. und am 31. Dezember.

Die Landesregierung fordert die Arbeitgeber nunmehr auf, wo immer möglich Homeoffice zu ermöglichen oder vom 16. Dezember bis 10. Januar ganz zu schließen. "Das Motto sollte sein: "Wir bleiben zuhause".

Die Stadt Eberbach unterstützt diesen Aufruf und schließt daher ab Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar grundsätzlich ihre Einrichtungen.

In dieser Zeit ist die Stadtverwaltung nur in Notfällen unter der Telefonnummer 06271/871 erreichbar.