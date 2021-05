Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war eine sinnlose Aktion am letzten Eberbacher Kriegstag: Die Amerikaner rückten schon über Gammelsbach an, da jagte morgens um 3 Uhr am 31. März 1945 ein Sprengkommando der 17. Waffen-SS-Division "Götz von Berlichingen" die Eberbacher Neckarbrücke in die Luft.

Beide mittlere Bogen fielen in Fahr- und Seitenrinne des Flusses. Gerade mal zwei Stunden nach der Zerstörung holten Emissäre der Bürgerschaft die Sieger mit weißen Fahnen bei der Itterburg ab und übergaben die Stadt kampflos – fünf Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation des Dritten Reiches am 8. Mai 1945.

Die eiserne Brücke war am 21. Dezember 1901 eingeweiht worden. Nach der Sprengung 1945 war der bereits 1899 eingemeindete Stadtteil Neckarwimmersbach auf dem direkten Straßenweg abgeschnitten, die Schifffahrt blockiert.

Oberhalb des Brückenschlages, in Höhe des Gasthauses Grüner Baum, wurde zügig eine provisorische Fährverbindung eingerichtet.

Eine Ersatzfähre führte beim „Grünen Baum“ über den Neckar. Das Erinnerungsfoto entstand, als die Brücke bereits wieder repariert war. Repro: Hofmeyer

An gleicher Stelle gab es schon jahrhundertelang vorher eine Überfahrt. Zwei kleine Schiffe wurden über eine hölzerne Plattform miteinander verbunden, damit auch Fahrzeuge übergesetzt werden konnten. Am 11. April 1945 wurde die Ersatzfähre in Betrieb genommen. Offenbar konnten Bürgermeister und Gemeinderat Eberbachs seinerzeit gut "organisieren". Es gelang ihnen nämlich, alle notwendigen Materialien zu besorgen, die zu einem raschen Wiederaufbau der Bogenbrücke erforderlich waren.

Die beiden Mannheimer Baufirmen Schiffs- und Maschinenbau AG sowie Mohr und Federhoff bekamen den Reparaturauftrag. Zum Glück waren die Pfeiler der Brücke vollständig intakt geblieben - sie tragen übrigens noch die heutige Brücke. Eberbach hatte selbst genügend Fachkräfte. Es waren heimische Schiffsleute, die mit allen notwendigen Handwerksarbeiten vertraut waren. Lediglich sieben Auswärtige wurden eingesetzt.

Die notwendigen Gerätschaften waren allesamt noch vor Ort. An einem wichtigen Baumaterial fehlte es in Eberbach schon gar nicht: Holz. Aus hochstämmigen Fichten vom Stadtwald wurden Hebeböcke aufgebaut.

Fünf Monate, wie berichtet in Tag- und Nachtarbeit, dauerte die Bergung der gesprengten Brückenteile, die auf provisorische Holzpfeiler gebockt wurden. Fünf weitere Monate brauchte es für die Stahlbauarbeiten. Die Eberbacher Schiffer konnten selbstverständlich auch schweißen. Die Aufsicht über die Baustelle hatte der Regierungsbaumeister Wilhelm Künzel, ein Ingenieur aus Berlin-Wannsee.

Knapp über ein Jahr nach der Zerstörung durch eigene Truppen hatte Eberbach wieder den gewohnten Übergang zur anderen Stadtseite. Es war die erste kriegszerstörte Brücke am gesamten Neckar, die wieder intakt war.

Eigentlich wollte man das Ende der Baumaßnahme mit den Arbeitern feiern, die das Beste gegeben, ebenso mit den Fährleuten, die für die ersatzweise Verbindung gesorgt hatten. Doch, "die Zeit war nicht danach", wie in der Stadtgeschichte geschrieben ist.

Am Sonntag, 12. Mai 1946, wurde von ganz Eberbach gefeiert. Der erste Sommertagszug nach dem Krieg führte über die rekonstruierte Brücke hinüber nach Neckarwimmersbach.

Nachkriegszeit-Verkehr über die neue Brücke: Die Autokennzeichen standen für „Amerikanische Besatzungszone Württemberg-Baden“ – AW 68 und 69 für Heidelberg-Land. Repro: Hofmeyer

Eigentlich ein Zug für die Kinder. Dieses Mal waren es allerdings überwiegend Erwachsene, die dabei waren.

Es war ein kleiner Schritt zur Normalität im Nachkriegs-Eberbach. Eine laut Zeitzeugen viel zu kleine Musikkapelle begleitete den Festzug. An der Strecke stand ein Wagen, von dem herunter Musiker mit vier Schifferklavieren die Sommertagsgesänge unterstützten.

Bürgermeister, Gemeinderäte und der Landrat führten den Marsch an. Zwei Kinder zerschnitten das Zeremonienband, das die Fahrbahn mitten auf dem Neckar überspannte. Eberbach hatte sich wieder zusammengefunden.

In der alten Turnhalle bei der katholischen Stadtkirche wurde an jenem Sonntagnachmittag getanzt. Mit dem Eintritt konnte man etwas zu den Baukosten für die Brücke beitragen. Die sinnlose Sprengung der Neckarbrücke durch die Waffen-SS-Division kostete Eberbach 250.000 Reichsmark. Damals eine immense Summe.

Schmalspurbahn über den Fluss geplant

Fast 60 Jahre hat es gedauert, von der Idee bis zur Einweihung der ersten Eberbacher Neckarquerung, der Bogenbrücke.

Drei Stunden bevor Amerikaner die Stadt einnahmen, sprengte die Waffen-SS am Tag der Eberbacher Kapitulation die Brücke.

Schon am 27. April 1842 schrieb die Regierung des Unterrheinkreises Mannheim in sperrigem Deutsch, dass das Badische Bezirksamt Eberbach dem Gemeinderat klarmachen müsse, "dass die Herstellung einer stehenden Brücke über den Neckar für den Wohlstand der Stadt sicher von den erheblichsten Folgen sein werde und dass man ihn auffordere, die Mittel dazu in Beratung zu nehmen". Will kurz gefasst heißen, die Stadt müsse sich an den Kosten des Brückenbaus beteiligen oder sie ganz übernehmen.

Der Eberbacher Gemeinderat konnte sich aber mit einer baldigen Lösung nicht anfreunden. Er verschob die Entscheidung auf die Zukunft, "wenn andere Verhältnisse und Umstände eintreten". Da war Neckarwimmersbach noch eine eigenständige Gemeinde. Es gab in der Folgezeit einige "belanglose Besprechungen". In der Sache wurde nicht entschieden. Dann übernahmen die Neckarwimmersbacher die Initiative.

1883 stellten die Nachbarn von der linken Neckarseite den Brückenbau als "sehr eindringlich" dar und erklärten sich sogar bereit, einen Beitrag zu den Baukosten zu leisten. Dann dauerte es noch einmal 20 Jahre, bis die Brücke gebaut wurde. Die Eingemeindung von Neckarwimmersbach 1899 und die Vollendung der Neckarquerung stehen durchaus in logischem Zusammenhang. Am 21. Dezember 1901 wurde die Brücke freigegeben. Sechs Meter war sie breit, für damalige Zeit "als außergewöhnlich und ausreichend für die Zukunft" bewertet.

Bei dieser Breite hatten die Planer sogar vorgesehen, eine Schmalspurbahn über die Brücke führen zu können. Als die alte Bogenbrücke nach der Beschädigung im Krieg 1946 wieder freigegeben wurde, konnten nicht alle Sprengschäden restlos beseitigt werden. Auch genügte die Brücke nicht mehr dem Verkehr. Im September 1957 wurde deshalb mit dem Neubau der 13,30 Meter breiten Voutenbrücke ("Wölbungsbrücke") aus Beton begonnen.

Ihre Einweihung fand am 21. Dezember 1958 statt, und ihre Kosten beliefen sich auf 1,8 Millionen D-Mark. Pfeiler und Widerlager der alten Bogenbrücke konnte man verwenden. Damit war auch der Standort der Brücke festgelegt.