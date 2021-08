Eberbach. (rho) Jetzt kann man sehen, wie hoch das neue Eckhaus in der Bahnhofstraße 2 sein wird. Nicht so hoch wie das Haus vom "Querbeet" daneben. Aber inzwischen ist die letzte Decke betoniert worden, und Bauherr Necmeddin Aydemir und Architekt Peter Kluge warten auf die Zimmerleute für das Krüppelwalmdach mit kleinem Innenhof. Die Bewohner des obersten der drei Geschosse können also später einmal im Freien sitzen. Dachdeckerarbeiten, Fensterbau und Außenverputz stehen jetzt nur noch aus. Ob sich die frühere Prognose von Peter Kluge erfüllt, dass noch in diesem Sommer das Dach auf dem neuen Haus angelegt ist, hängt vom Generalunternehmer ab. Es geht um die Vergabe der noch ausstehenden Gewerke.

Das Bauvorhaben trägt übrigens immer noch keinen Roten Punkt, obwohl der Bau konstruktiv fertiggestellt ist. Der Architekt spricht hier von "Schikanen" der amtlichen Stellen. So geht es auch noch um Begutachtungen des Treppenhausgeländers und einen Schallschutznachweis. Ob der Bau des Gast- und Wohnhauses in diesem Jahr abgeschlossen sein wird, ist reine Spekulation. Mit einem Bauantrag bereits 2017 und einem Abriss des kleinen ehemaligen Metzgereigebäudes im gleichen Sommer, schleppt sich das Vorhaben bereits im fünften Jahr dahin.

Die Allgemeinheit bekam mitten in der Innenstadt jahrelang eine nicht gerade ansehnliche Ecke zu sehen. Ob es da ein Trost ist, dass beim Aushub des Kellers ein verstecktes Stück ehemaliger mittelalterlicher Stadtmauer zutage kam, sei dahingestellt. Schließlich gibt es an der Oberfläche in Eberbach Stadtmauer genug zu sehen, und die Sicherung der Steine aus der Baustelle musste durch die Stadtkasse bezahlt werden. Die Steinblöcke aus der Bahnhofstraße 2 fristen jetzt im städtischen Bauhof ihr weiteres historisches Dasein.