Eberbach. Drei Gäste hatte Bürgermeister Peter Reichert zur inzwischen bereits sechsten Neujahrsrunde im Rahmen des Neujahrsempfangs in der Stadthalle eingeladen. Seinen Fragen zum Thema "Wir in Eberbach - Handel und Gewerbe 2019" stellten sich Anita Ihrig, Leiterin Personalwesen beim Weichkapselhersteller Catalent, Dr. Andreas Wiese, Geschäftsführer von Ronald-Schmitt-Tische, und Dietrich Müller, Geschäftsführer und Inhaber des Modehauses Müller sowie Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft.

Im interkommunalen Kampf um Gewerbeansiedlungen werden "harte Standortfaktoren" wie Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Absatzmarkt sowie das vorhandene Arbeitskräftepotenzial immer wichtiger. Um in Zeiten des Fachkräftemangels ein attraktiver Standort und Wohnort zu sein, würden aber auch "weiche Faktoren" eine entscheidende Rolle spielen - etwa kulturelle Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeitangebote. Eberbach, so Reichert, bietet knapp 6000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, in die Stadt pendeln täglich mehr Menschen zum Arbeiten ein als aus. Auf der anderen Seite hat die Stadt das Problem, den Betrieben kaum Erweiterungsmöglichkeiten bieten zu können. Deshalb müsse man mit deutlich mehr Fantasie versuchen, Entwicklung möglich zu machen.

Ihren typischen Arbeitnehmer zu beschreiben, damit tut sich Anita Ihrig schwer. "Wir haben 700 Mitarbeiter, 700 individuelle Originale", sagt sie. Gemein sei ihnen ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine große Loyalität zum Unternehmen. Auch wenn einige Mitarbeiter aus der Region das Glas eher "halb leer als halb voll sehen", stehe die Devise "geht nicht, gibt’s nicht" an erster Stelle.

Hintergrund > Anita Ihrig ist seit vier Jahren Leiterin Personalwesen beim Weichkapselhersteller Catalent. Der Standort in Eberbach mit 700 Mitarbeitern ist die größte Softgel-Entwicklungs- und Produktionsstätte in Europa mit einer Kapazität von 12,8 Milliarden Softgel-Kapseln pro Jahr. > Dr. Andreas Wiese ist Geschäftsführer der Firma Ronald-Schmitt-Tische. Der Nischenanbieter mit 70 Mitarbeitern stellt seit 60 Jahren Tische im gehobenen Bereich her. > Dietrich Müller ist Geschäftsführer und Inhaber des Modehauses Müller mit derzeit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und seit 30 Jahren Vorsitzender der EWG.

Warum haben Möbelhersteller, auch Designmöbelhersteller in Deutschland einen schweren Stand, wollte Peter Reichert von Dr. Andreas Wiese wissen. Die ausländische Konkurrenz sei im täglichen Wettbewerb nicht so das große Problem, vielmehr "der, mit dem man zusammenarbeitet". Qualität kostet, so Wiese, es sei schwer, dem Möbelhandel klar zu machen, dass das Produkt seinen Preis wert sei, wenn bei Sonderangeboten zum Beispiel ein Tisch für 299 Euro angeboten werde. "Das ist der Preis, dem wir unseren Holzlieferanten für deutsche Eiche, vielleicht sogar noch aus Eberbacher Wald, bezahlen". Mit solchen Schnäppchenpreisen könne man nicht mithalten. Bei solcher Werbung solle der Kunde genau hinschauen.

Die Entwicklung der letzten dreißig Jahre sollte Dietrich Müller aus seiner Sicht beschreiben. Die Handelslandschaft, so Müller, habe sich in Deutschland dramatisch verändert. Als er vor 30 Jahren wieder nach Eberbach zurückgekommen sei, habe es hier noch jede Menge Einzelhandelsgeschäfte gegeben, Bäcker, Metzger, Feinkost- und Kindergeschäfte - statt Internet gab es die Kataloge von Quelle oder Neckermann. Damals sehr umstritten, aus heutiger Sicht richtig, entstand der Neue Weg Nord. "Wir hätten sonst keine Verbrauchermärkte, keinen Baumarkt, dadurch wird Kaufkraft in Eberbach gebunden. Die Gründe, dass Inhabergeschäfte schließen, seien vielfältig: das Alter der Betreiber, es gibt keine Nachfolger. Der Onlinehandel verschärfe die Situation. "Irgendeiner bezahlt den Preis dafür, der Auslieferer mit seinem Dieselsprinter oder der Packer bei Amazon", gab Müller zu bedenken.

Im Gegensatz zu Dietrich Müller ist Dr. Andreas Wiese zwar kein gebürtiger Eberbacher, lebt aber auch schon seit 30 Jahren hier. In der Zeit hätten sich die Strukturen verändert, Eberbach dadurch viel verloren. Angesprochen auf die besondere topografische Situation, schwärmt er von der Mittelgebirgslandschaft, der intakten Natur und der tollen Lebensqualität. Er hat den Vergleich mit Großstädten wie Berlin oder München, war auch schon in Fernost, aber gesteht "ich habe mich in die Region verliebt". Hier werde man kein Feinstaubproblem bekommen, "außer an Silvester", schränkt er ein. In Eberbach gebe es eine große Vielfalt an Wildtieren und damit auch, hier sprach der Jäger, eine große Verantwortung, diese als "Wohlfühlumfeld für die Mitarbeiter" zu erhalten.

Die idyllische Tallage sieht Dietrich Müller als touristisch reizvoll, sei wirtschaftlich allerdings eine "gigantische Herausforderung". Die Einwohnerzahl steigt nicht, die Gesellschaft ist überaltert, die Anbindung an die Autobahn ist schlecht, ebenso an die schnelle Datenautobahn. Angesichts der beim Bund nicht abgerufenen Fördermittel, stelle er sich die Frage, warum die Fördertöpfe in Eberbach nicht ankommen. Eberbach sei mit 14.500 Einwohnern eines der kleineren Mittelzentren, müsse aber alle Aufgaben eines solchen erfüllen. Die Eberbacher würden zu Recht ein breites Angebot erwarten. "Wir können aber nur liefern, wenn die Eberbacher hier einkaufen." An seiner Heimatstadt, auf die er stolz sei, liebe er das Überschaubare.

Die Lage im Gammelsbachtal sei durch die Nähe zu Gelita ein Vorteil, so Anita Ihrig, die Enge des Tals lasse aber eine räumliche Ausdehnung nicht zu.

Zum Schluss sollten alle drei einen angefangenen Satz beenden: "In Eberbach zu leben oder beruflich tätig zu sein, bedeutet für mich und meinen Betrieb ...

... ein Privileg und eine große Herausforderung, dass die Arbeitnehmer es genauso sehen. Statt über fehlende Flächen zu jammern, sollte man über ein qualitatives Wachstum nachdenken (Dr. Andreas Wiese)

... ich bin hier angekommen und will nicht mehr weg (Dietrich Müller)

... in unserer Firmensprache: it’s a nice place to work (Anita Ihrig)