Von Marcus Deschner

Eberbach-Krösselbach. Lautes Kreischen der Motorsäge im Wald oberhalb von Krösselbach. Die stattliche Douglasie fällt exakt in die vorberechnete Richtung, wird am Seilkran eingehängt und nach oben auf den Weg gezogen. Bei der nicht ungefährlichen Arbeit im Steilhang sind Fachleute gefragt, die Hand in Hand arbeiten. Wie die rumänischen Arbeiter einer österreichischen Spezialfirma, die im Auftrag von Forst BW im Staatswalddistrikt "Stolzeneck" zwischen Schwanheim, Neunkirchen und Rockenau in sehr steilem Gelände mit spezieller Technik arbeiten.

Kurz nach dem Dreikönigstag reiste die Truppe an, bis Ende März soll die Holzernte dort abgeschlossen sein. Wegen der Arbeiten kommt es zu Sperrungen und Einschränkungen in den betroffenen Waldbereiche. So sind unter anderem der Neckartalradweg zwischen der Schleuse Rockenau und Zwingenberg sowie der Neckarsteig im Bereich zwischen Rockenau und dem Reihersee auf Gemarkung Neunkirchen und weitere Forstwege und Fußpfade gesperrt. Für Radweg und Neckarsteig gibt’s Umleitungen auf der gegenüberliegenden Neckarseite.

Gesperrt sind derzeit etliche Wege im Bereich der Burgruine Stolzeneck wegen einer großflächigen Holzernte. Foto: Deschner

"Wir führen hier planmäßige Holzerntemaßnahmen auf rund 40 Hektar Fläche mit insgesamt 4 000 Kubikmeter in Beständen mit überwiegend starken Douglasien und Fichten und Kleinflächen mit Laubholzbeständen durch", erklären der stellvertretende Leiter des Forstbezirks Odenwald, Georg Löffler, Revierleiter Jonas Petermann sowie Försterin Myriam Maldacker beim Ortstermin. Das sei zwar eine Menge Holz, doch weniger, als auf dieser Fläche in den letzten zehn Jahren zugewachsen sei.

Somit berücksichtige man die Nachhaltigkeit ganz besonders. Ziel des Eingriffs sei dabei der Erhalt einer dauerhaften Bestockung der Steilhangbereiche, Stabilisierung und Erhalt der gut veranlagten Altbäume und die Förderung natürlicher "Ansamung" von Jungbäumen. Dies bedeutet, dass man dort keine kleinen Bäumchen in mühevoller Handarbeit pflanzt, sondern auf Naturverjüngung setzt.

Dabei wolle man auch den Anteil heimischer und klimastabiler Laubbaumarten steigern. Dazu entnehme man unter anderem in Bereichen mit bereits vorhandener Naturverjüngung verstärkt stärkere Altbäume, um den Jungbäumen ausreichend Licht zu verschaffen. Aufgrund der steilen Hanglage und der Nähe zur Burg Stolzeneck sowie dazugehörigen denkmalgeschützten Siedlungsresten im Umfeld, befänden sich weite Teile der Maßnahme im Bodenschutzwald, geben die Forstleute Auskunft.

Daher müsse man Beschädigungen des Bodens und bestehender Bauten wie der Burg sowie der von dort aus zur Stolzeneck-Hütte führenden "Himmelsleiter" unbedingt vermeiden. Große Bereiche der zu bearbeitenden Fläche seien Teil von naturschutzfachlichen Schutzgebieten wie Waldbiotope, Waldrefugien und FFH-Gebiete. Dem habe man bei Planung, Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme selbstverständlich Rechnung getragen.

Auch lege man ein Augenmerk auf Bäume, in denen geschützte Tier- und Pflanzenarten leben. Diese werde man "auf jeden Fall" erhalten und habe sogar zusätzlich zu den bestehenden Stilllegungsflächen am Stolzeneckhang neue Habitatbaumgruppen ausgewiesen. Insbesondere im Umfeld der Burg und im Übergangsbereich zwischen Wald, Radweg und Neckarufer lege man Wert auf ein ansprechendes Landschaftsbild mit dem Ziel der Entwicklung großkroniger, standortangepasster und klimastabiler Laubbäume.

Vor allem Douglasien und Fichten werden gefällt und auf großen Poldern gelagert. Das Betreten des abgesperrten Gebiets ist lebensgefährlich. Foto: Deschner

Wie Esskastanien, Winterlinden, Eichen, Feld- und Bergahorn. Auch der Burg selbst komme der Holzhieb zugute. Denn in den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass die starke Beschattung und der Eintrag von Nadel- und Laubstreu der sehr dicht am Gebäude stehenden Bäume zu wiederkehrenden Schäden am Mauerwerk geführt hätten.

Wegen der Hanglage und der Ausweisung als Boden- und Denkmalschutzwald sei klar gewesen, dass eine Befahrung der Fläche außerhalb der bestehenden Waldwege und einzelner weniger Rückewege nicht in Frage komme, weswegen man hauptsächlich mit zwei Seilkrananlagen arbeite, so Jonas Petermann.

Und wo geht das schon großteils "gepolterte" Holz hin? "Die besonders schönen und starken unteren Stammabschnitte werden an kleinere Sägewerke in der Region Odenwald/Kraichgau verkauft, die großen Mengen an bauholzfähigem Rundholz gehen an große Sägewerke im östlichen Baden-Württemberg, in der Pfalz und in Bayern".