Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es sieht aus, als habe Verhüllungskünstler "Christo" in Eberbachs katholischer Kirche St. Johannes Nepomuk gewirkt: weiße Stoffbahnen verbergen seit Kurzem die Vleugels-Orgel auf der Empore. Doch nicht große Kunst, sondern ganz profane Gründe stehen hinter den Textilplanen, mit denen Mitarbeiter einer Orgelbaufirma in zweitägiger Arbeit das Pfeifenwerk staubsicher verpackt haben.

Diverse Renovierungsarbeiten stehen in den kommenden Wochen und Monaten im Innenraum der Kirche an. Daher gilt es, auch Altäre, Priestersitze, Taufbecken oder Ambo bestmöglich vor Baustaub zu schützen. Stiftungsrat Andreas Hock und Pfarrgemeinderatsmitglied Dr. Peter Sack haben sie dieser Tage in Plastikfolie eingepackt, bevor in den nächsten Tagen die Arbeiten im Kirchenschiff beginnen. "Die ganze Kirche wird digitalisiert", berichtet Andreas Hock, bei dem alle Fäden der Baumaßnahmen zusammenlaufen. Dafür müssen zunächst Kabelkanäle in den Boden gefräst werden, durch die anschließend Steuerleitungen für Licht, Internet und Tonversorgung verlegt werden. "In der Sakristei liegt bereits Internet, von dort aus wird es in der Kirche verlegt", erläutert Sack. Die Kabel der vor einiger Zeit neu angeschafften Beschallungsanlage werden in den Kanälen "verschwinden". Und die für die Beleuchtung, die komplett auf LEDs umgestellt wird. Neu ist, dass künftig die Kuppeln durch auf den Simsen unterhalb der oberen Fenster installierte Leuchten in weißes Licht getaucht werden. Für die Apsis, den Chorraum und den Platz hinter der Orgel ist "RGB" – Rot-Grün-Blau-Beleuchtung geplant: "Dadurch kann man alle Farben erzeugen, für Ambientebeleuchtung, zum Beispiel bei Konzerten", erklärt Peter Sack.

"Eberbachs Kirche St. Johannes Nepomuk soll ab 2024/25 ‚Kirchenmusikalisches Zentrum‘ werden", erläutern Hock und Sack einen der Hintergründe dieser Maßnahme. Dann nämlich wird die bisherige Katholische Kirchengemeinde Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein in einer das Gebiet des ehemaligen Dekanats Mosbach umfassenden neu zu schaffenden Pfarrei aufgehen. Das Zentrum dieser Pfarrei könnte Mosbach werden, vermuten die beiden Pfarrgemeinderäte. "Da müssen wir uns ein bisschen gegenüber den Mosbachern behaupten." Und was läge näher, als dies in Form von Eberbachs "Kernkompetenz Musik" zu tun: mit dem Sitz des Bezirkskantorats, mit der erst vor wenigen Jahren "super sanierten" großen Orgel und der vor Kurzem neu angeschafften Chororgel. "Da sind natürlich die technischen Voraussetzungen wichtig, für Events wie Orgelkino, Konzerte etc." So werden im Rahmen der aktuellen Baumaßnahmen auch Kameras für Live-Streams fest in der Kirche installiert. Eine digitale Info-Stele soll Besucher darüber hinaus künftig über die Geschichte des Kirchengebäudes, über Gottesdienste und Veranstaltungen informieren. Die Schließanlage des Gotteshauses wird in Zukunft ebenso digital gesteuert wie die bislang von Hand zu öffnenden Fenster. Deren "Motorisierung" wird an die künftige Klima- bzw. Heizungssteuerung angeschlossen, denn auch in diesem Bereich hat die hiesige Kirchengemeinde große Pläne.

So soll die bisherige Ölheizungsanlage "komplett rausfliegen". An ihrer Stelle soll ein Nahwärmenetz entstehen, von dem aus Kirche, Pfarrhaus, Pfarrheim, Kindergarten St. Elisabeth sowie die benachbarten Büro- und Fabrikationsgebäude der Neckardrahtwerke beheizt werden. Die dafür erforderliche Heizzentrale wird ihren Platz entweder im bereits bestehenden Heizungskeller im Pfarrheim oder auf dem Gelände der Firma Neckardraht erhalten. Sie werde ökologisch und auf dem neuesten Stand der Technik arbeiten, so Hock. Die Planungen dafür laufen, entsprechende Ausschreibungen erfolgen in Kürze. Die Ausführung soll – so der Wunsch der Pfarrgemeinderäte – möglichst noch in diesem Jahr beginnen.

Und da "alles, was Schmutz erzeugt in der Kirche" im Rahmen der aktuellen Renovierungsmaßnahmen durchgeführt werden soll, werden auch die Heizungskanäle im Boden von St. Johannes Nepomuk nun saniert. Wäre noch die Erneuerung von Putz an der Innenseite der Kirchenmauern zu erwähnen, die endgültige Platzierung der neuen Chororgel sowie die Anpassung der Bestuhlung: "Vor dem Ambo soll Platz für Kirchenbesucher mit Rollstuhl und deren Begleitpersonen geschaffen werden", so Hock. Nicht zu vergessen die komplette Umgestaltung der Turmkapelle in einen "Raum der Stille", für persönliches Gebet oder Beichtgespräche. Zwischendecke und Wandputz wurden hier bereits entfernt, zwei Fenster freigelegt.

"Der liturgische Raum muss bis Karfreitag wieder nutzbar sein", lautet das Ziel für die Renovierung des Kircheninnenraums. Arbeiten in den beiden Sakristeien, zu denen auch die Errichtung eines modernen Schaltschranks gehört, sollen nach Ostern abgeschlossen werden.

Wie hoch sind die Gesamtkosten des "Kirchenprojekts" veranschlagt? "Sie werden im mittleren sechsstelligen Bereich liegen", schätzen Andreas Hock und Peter Sack. Wer welche Kosten übernimmt, sei dabei noch nicht endgültig geklärt: "Die Gebäude unterstehen der Schaffnei, das Interieur der Kirchengemeinde." Was wozu zählt, sei noch im Einzelnen zu prüfen.