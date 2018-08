Eberbach. (mabi) Wegen des niedrigen Wasserstands im Lampertheimer Altrhein hat sich der Vorstand des Fährvereins Nibelungenland am Dienstag spontan entschlossen, den Frischling früher als geplant nach Eberbach zu bringen. "Der Wasserstand im Altrhein ist momentan so niedrig, wie seit fast 20 Jahren nicht mehr", erklärt Vorsitzender Werner Reuters. "Und bevor es dann gar nicht mehr möglich ist, vom Altrhein in den Rhein zu kommen", hat sich Reuters nach Abstimmung mit den Eberbacher Stadtwerken schon zwei Wochen vor Beginn des Kuckucksmarkts auf den Weg gemacht.

"Wir sind am Dienstag um 6 Uhr gestartet", sagt Reuters. Über den Lampertheimer Altrhein und den Rhein ging es dann bei Mannheim in den Neckar. Nach rund 60 Kilometer Neckarfahrt und sechs Schleusen legte der Frischling dann gegen 15 Uhr am Neckarlauer in Eberbach an, wo er von Markus Böhm (Stadtwerke) in Empfang genommen wurde. "Neun Stunden nonstop - es ist optimal gelaufen", freut sich Reuters; "Kaum Strömung im Rhein und keine Wartezeiten an den Schleusen." Bei der Anreise in Eberbach hätten viele Badegäste vom Schwimmbad aus freudig gewunken und gerufen. "Der Frischling bedankte sich dafür mit einem kräftigen Hupton. Für den Kuckucksmarkt in Eberbach haben sich die Mitglieder des Vereins wieder richtig ins Zeug gelegt und einiges an der Fähre erneuert und verändert. So wurden beispielsweise die Scheuerhölzer rund um die Fähre erneuert. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, im vorderen Bereich der Fähre die Planen zu öffnen. Dadurch ist für die Kapitäne und die Fahrgäste im Bugbereich eine bessere Durchlüftung bei heißem Wetter gegeben. Erneuert wurde auch der Ruderlagenanzeiger. Der alte Anzeiger hatte nach rund 30-jähriger Tätigkeit seinen Dienst aufgegeben. Für die Sicherheit der Fähre wurde eine Überwachungskamera installiert. Und für die Sicherheit des Schiffspersonals wurden neue Sicherheitswesten angeschafft. Und natürlich wurden Motor und Getriebe vor der Fahrt nach Eberbach kontrolliert und gewartet.

Wie Reuters weiter mitteilt, hatte die Fähre im vergangenen Jahr einen größeren Schaden, der sich in einer Schleuse ereignete. Ein unter Wasser schwimmendes Schiffstau, an dem noch ein Holzklotz hing, hatte sich im Propeller und im Ruder verfangen. Der Schaden, der durch die Versicherung gedeckt war, lag im fünfstelligen Bereich. Die Mitglieder des Vereins haben sich, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Eberbach, um das Beheben des Schadens gekümmert. Pünktlich zum Saisonbeginn in diesem Jahr war der Frischling wieder einsatzfähig. Doch jetzt steht erstmal wieder der Fahrdienst für den Kuckucksmarkt an. Die bewährten Schiffsführer aus dem Schifferverein Eberbach, die Helfer und Kassierer sind eingeteilt und freuen sich auf den Einsatz beim Kuckucksmarkt. Die erste Fahrt steht am Freitag, 24. August, um 15 Uhr an. Sorgen, dass der Frischling zum Kuckucksmarkt wegen niedrigem Wasserstands nicht über den Neckar schippern kann, muss sich laut Reuters keiner machen; "für den Neckar besteht keine Gefahr".