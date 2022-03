Eberbach. (by) Nach zwei Jahren Pause lässt die Stadt Eberbach in Zusammenarbeit mit der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) die Osteraktion wieder aufleben: mit einem Aktionswochenende vom 25. bis 27. März am Neuen Markt und in der Bahnhofstraße. Kulturamtsleiter Tobias Soldner stellte das Programm vor.

Die FoodDays – Deutschlands großes Streetfood Festival – kommen nach 2019 zum zweiten Mal nach Eberbach, allerdings diesmal in geringerer Anzahl. An allen drei Tagen stehen am Neuen Markt Food Trucks – acht insgesamt, dazu gibt es jeden Tag Livemusik. Los geht’s mit den Food-Days in Eberbach am Freitag von 17 bis 23 Uhr. Am Samstag ist von 12 bis 23 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Auf die Besucher wartet eine Auswahl internationaler Köstlichkeiten. Begleitet wird der Event von Live-Musik an allen drei Tagen auf der Open-Air Bühne am Neuen Markt. Am Freitag spielen Müller & Friends ab etwa 18 Uhr Rock, Blues, Folk, Oldies, Aktuelle Akustik- und eigene Songs. Am Samstag eröffnen von 14 bis 17 Uhr Straight & Dry mit Oldies, Blues und Co. Country/Blues mit Danny Wünschel gibt’s am Samstag ab etwa 18 Uhr sowie am Sonntag ab circa 12 Uhr.

Der Eintritt ist natürlich frei, die Kosten für die Food-Trucks übernimmt die Stadt Eberbach. Laut Soldner sollen in den nächsten Tagen in den Geschäften Gutscheine für zwei Getränke zum Preis von einem ausliegen.

Höhepunkt des Wochenendes soll der dritte Tag werden mit dem verkaufsoffenen Sonntag sowie einer Auto- und einer E-Bike-Ausstellung in der Bahnhofstraße. Zum verkaufsoffenen Sonntag lädt von 12.30 bis 17.30 Uhr die Eberbacher Werbegemeinschaft ein. Produkte passend zur Jahreszeit werden von den Händlern in und vor ihren Geschäften und an Ausstellungsständen angeboten.

Ebenso präsentieren ortsansässige Autohäuser an diesem Tag ihre neuesten Modelle. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Vorstellung von E-Bikes bekannter Marken.

Am Samstag und Sonntag ist die Bahnhofstraße Ost, vom Kreuzungsbereich Friedrichstraße bis zur Einmündung Brückenstraße/Evangelische Michaelskirche, für den Verkehr gesperrt.