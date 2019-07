Eberbach. (rat) Als Martina Greif-Trussina ihrem Ex-Auszubildenden Erik Jensen begegnete, rief er ihr Glückwünsche zu, doch sie wusste noch von nichts: "Greif hat gewonnen!" Nach fünf erfolglosen Bewerbungen um den Deutschen Buchhandlungspreis hatte sie schon beinahe resigniert. Stets kamen die Sieger aus großen Städten. Nachdem der Verband im Frühjahr beteuerte, nun auch den ländlichen Raum stärker zu berücksichtigen, gab sie noch eine letzte Bewerbung ab. Die Freude war dann riesig, als auf der Siegerliste nun die Eberbacher Buchhandlung unter "Baden-Württemberg" ganz weit oben stand. Welcher Platz endgültig winkt, verkündet Kulturstaatsministerin Monika Grütters dann am 2. Oktober in Rostock. Martina Greif-Trussina darf zwei Personen mitbringen. "Natürlich wird auch mein Schwiegersohn dabei sein, der die Homepage so toll macht. Das ist ganz wichtig."

Bei der Festveranstaltung erfahren die nominierten Buchhandlungen dann, ob sie 7000 Euro (hervorragende Buchhandlungen), 15.000 Euro (besonders herausragende Buchhandlungen) oder 25.000 Euro (beste Buchhandlungen) erhalten.

Das Credo des Verbandes gibt den Ausschlag: ‚Buchhandlungen sind ein Quell für die literarische und kulturelle Vielfalt in Deutschland. Mit ihrem unternehmerischen Mut und ihrer Individualität tragen die Buchhändlerinnen und Buchhändler damit ganz wesentlich zur Lebensqualität ihrer Region bei.‘

Um am Ball zu bleiben, müsse man sich, so Greif-Trussina, immer mehr anstrengen. Das Hauptproblem sieht die Eberbacher Buchhändlerin nicht etwa in der Konkurrenz von Amazon & Co., sondern in der Zeit, die für Netflix-Serien und Smartphones draufgeht und damit zum Lesen nicht mehr zur Verfügung steht. Dennoch bildet ihr Unternehmen regelmäßig aus. Zurzeit besteht das Team aus zwei Teilzeitkräften, Ingrid Mertes und Andrea Weber sowie dem Azubi Sven Herzberger. Dass nicht alle Buchhandlungen so engagiert agieren zeigt sich darin, dass es schwierig wird, Landesfachklassen mit angehenden Buchhändlern zu bilden: Es gibt zu wenige!

2002 übernahm Martina Greif-Trussina die 1955 gegründete Buchhandlung, führte diese im Sinne ihrer Mutter weiter und schuf zusätzlich ein vielfältiges kulturelles Programm durch Lesungen und andere Veranstaltungen. Durch zahlreiche Veranstaltungen versucht sie unermüdlich, Leser bei der Stange zu halten oder neu zu gewinnen. So wird am 20. September die Autorin Brigitte Glaser ihren neuen Roman "Rheinblick" vorstellen. Am 20. November kann man mit Bernhard Hampp "Baden erlesen!". Dazu gibt es Bilder und Wein.

Derzeit läuft das Geschäft dank vieler Sommertouristen gut, so die Buchhändlerin. Radtouristen oder Gäste des Feriendorfs am Katzenbuckel wollen mit Karten versorgt sein. Engländer kämen häufiger, Holländer seltener.

Doch über allem schwebt momentan ein Datum und die Spannung steigt: Der 2. Oktober in Rostock!