Eberbach. (RNZ/fhs) Die angekündigten Aufzugsaustauscharbvieten am Eberbacher Bahnhof sollen zwischen 2. November und Ende Februar stattfinden. In der Übergangszeit stehen die Lifts nicht zur Verfügung. Das hat die Deutsche Bahn AG jetzt mitgeteilt.

Sie will wie bereits berichtet auch am Bahnhof Eberbach die Aufzüge erneuern. Die Bahn erhofft sich davon einen verlässlicheren Betrieb und schreibt, dass mit den neuen Aufzügen auch etwas mehr Komfort geboten werde.

Die Arbeiten dafür starten am Dienstag, 2. November. Erst zu Ende Februar 2022 sollen Reisende dann den neuen Aufzug zum Bahnsteig an den Gleisen 2/3 nutzen können. Im Anschluss wird der Aufzug zum Hausbahnsteig an Gleis 1 aus getauscht. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 560.000 Euro.

Während der Arbeiten steht der jeweilige Aufzug allerdings nicht zur Verfügung. Fahrgäste gelangen zum Bahnsteig an den Gleisen 2/3 nur über die Unterführung. In ihrer Mobilität eingeschränkten Reisenden in Richtung Neckargemünd, Heidelberg und Mannheim empfiehlt die Bahn, bis Ende Februar von Gleis 1 zum Bahnhof Mosbach-Neckarelz zu reisen und dort barrierefrei umzusteigen oder ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden.

Der Eberbacher Aufzugstausch ist Teil einer Modernisierungsserie der Bahn AG – so wurde beispielsweise der ebenfalls zu regelmäßigen Pannen neigende Lift in Neckarsteinach für einen Austausch vorgesehen, und auch hier soll es bis Februar 2022 dauern, bis Reisende ihn wieder benutzen können. In Eberbach hatte die Feuerwehr insgesamt 20 mal seit 2019 eingeschlossene Personen aus den Aufzügen am Bahnhof befreien müssen. Wie oft die Aufzüge eines Defekts wegen ohne Befreiungsaktion der Feuerwehr still standen, ist gar nicht erfasst worden.

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 08.41 Uhr

Aufzüge am Bahnhof werden ab 2. November erneuert

Update: Mittwoch, 27. Oktober 2021, 09.40 Uhr

Problemaufzüge am Bahnhof sollen jetzt ersetzt werden

Eberbach/Neckarsteinach. (fhs) Auch die Eberbacher Problemaufzüge an der Bahnüberführung/Gleisbrücke zur Güterbahnhofstraße sollen noch im Laufe dieses Jahres ausgetauscht werden. Ein ähnlicher Pannenlift in Neckarsteinach ist derzeit wieder einmal gesperrt – dieses Mal allerdings, weil hier die Arbeiten für den Ersatz schon vorgesehen sind.

Für den Neckarsteinacher Problemaufzug wurden allein 2019 und 2020 zehn Ausfälle gezählt – jedes Mal musste die Feuerwehr anrücken und die eingeschlossenen Bahnfahrgäste bzw. Aufzugsbenutzer befreien. Diese Fälle kamen bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad zustande. "Voraussichtlich Anfang Februar" 2022 soll der dann ausgetauschte Neckarsteinacher Aufzug wieder zur Verfügung stehen.

Die Dauer der Arbeiten begründet die Bahn unter anderem mit "umfangreichen Sicherheitstests" und mit der Abhängigkeit des Konzerns von beauftragten Firmen. Die Bahn empfiehlt "mobilitätseingeschränkten Reisenden, ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden." Das sei unter Telefon 030/65212888 und per E-Mail an msz@deutschebahn.com möglich.

Für Neckarsteinach wurden die Austauscharbeiten der annähernd 18 Jahre alten Anlage mit 310.000 Euro beziffert. Eigentlich setzt man bei diesen Liften eine eine Lebensdauer von 15 Jahre an.

Wann genau die Aufzüge in Eberbach ersetzt werden sollen, ob auch eine derart lange Schließzeit der Lifte wegen dieser Arbeiten anstehen wird, darüber konnte und wollte die Stuttgarter Bahnsprecherin keine Auskunft erteilen.

Sie bestätigte lediglich, dass ein "turnusmäßiger Austausch" auch für Eberbach noch für 2021 geplant sei. Sobald der genaue Termin fest stehe, wolle die Bahn rechtzeitig vorab Details wie Datum und Dauer bekannt machen.

Fest stehen zumindest die Zahlen, wie oft die Eberbacher Feuerwehr eine oder mehrere Personen hatte am Eberbacher Bahnhof befreien müssen: insgesamt 20 Mal seit 2019 (bei den Aufzugsanlagen zu Gleis 1 und Gleis 2/3 gab es bis Anfang Oktober dieses Jahres drei Fälle, 2020 sieben und 2019 fünf; am Aufzug auf der Supermarktseite waren es dieses Jahr bislang zwei Fälle, 2020 einer und 2019 zwei).

Wie lange die Anlagen nach einem Feuerwehreinsatz außer Betrieb gewesen sind, ist bei der (hier an sich nicht zuständigen) Stadtverwaltung Eberbach im Nachhinein nur schwer nachzuvollziehen. Hinzu kommt, dass die Bahnaufzüge noch öfter außer Betrieb waren, weil es nicht nur Zwischenfälle mit eingeschlossenen Personen gab, sondern die zahlreichen Fälle, bei denen wegen Vandalismus’ die Anlagen ebenfalls eine gewisse Zeit bis zu ihrer Reparatur und Wiederinbetriebnahme defekt waren..