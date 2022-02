Zur aktuellen Pandemielage an der GRN-Klinik sowie in der Stadt Eberbach äußern sich Dr. Rüdiger Leipold, Leitender Oberarzt der Intensivmedizin, und Magdalena Dietz, Leiterin der Zentralen Notaufnahme an der GRN-Klinik. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Die GRN-Klinik Eberbach hatte Ende Januar nach Coronainfektionen eine Abteilung im Haus vorübergehend schließen müssen und über zehn Ärzte in Quarantäne. Zur Situation im dritten Jahr der Pandemie am Eberbacher Krankenhaus beantworten Dr. Rüdiger Leipold, Leitender Oberarzt der Intensivmedizin, und Magdalena Dietz, Leiterin der Zentralen Notaufnahme, Fragen. Der Corona-Umstände wegen fand das Interview schriftlich statt:

Wie stellt sich die Lage an der GRN-Klinik Eberbach aktuell dar?

Wir hatten im Januar aufgrund von mehreren Covid-Infektionen auf einer Station vorsorglich einen Aufnahmestopp verhängt und die Covid-positiven-Patienten auf unsere Isolationsstation umverlegt. Aufgrund einiger Infektionen auch unter den Mitarbeitern haben wir elektive (bewusst ausgewählte – d.red) Eingriffe verschoben, um ausreichend Kapazitäten für die Versorgung unserer Covid-Patienten zu haben. Diese Operationen konnten aber inzwischen alle neu terminiert werden. Notfalloperationen haben zu jedem Zeitpunkt stattgefunden. Durch die Verschiebung der elektiven Eingriffe konnten wir die angespannte Personalsituation zum großen Teil ausgleichen. In solchen Ausnahmesituationen gibt es auch die Möglichkeit, sich zeitweise mit der Beschäftigung von Honorarärzten auszuhelfen.

Was verursacht in Eberbach die größten Probleme beim Versorgen und Betreuen von Covid-Patienten?

Zum einen ist bei Covid-Patienten der Pflegeaufwand durch die Isolationsmaßnahmen höher als bei anderen Patienten. Zum anderen stellt uns aber auch das komplexe Krankheitsbild, das vor allem zu Beginn der Pandemie noch völlig neu war, vor Herausforderungen. Auch durch die häufigen Mutationen des Virus ist es schwierig, einen einheitlichen Behandlungsplan zu verfolgen.

Was uns als Mitarbeiter auch vor Herausforderungen stellt, ist das Besuchsverbot. Das Verbot ist absolut wichtig und nötig, geht aber auch mit einer hohen emotionalen Last für Angehörige und Patienten einher.

Können Sie aus Ihrem Erlebten der letzten zwei Jahre unseren Lesern schildern, wie sich Corona in einer überschaubaren Stadt wie Eberbach auswirkt?

Für ganz Baden-Württemberg gelten die gleichen Maßnahmen, die Auswirkungen sind deshalb allerorts vergleichbar, Eberbach nimmt hier keine Sonderstellung ein. Es ist für alle Menschen eine Ausnahmesituation, die mit Einschränkungen und Belastungen einhergeht, auch in emotionaler und sozialer Hinsicht.

In der vierten Welle lagen die Fallzahlen in Eberbach bei über 90 positiv Getesteten unter 14 297 Bürgern. Wie sind diese Zahlen zu bewerten?

Wir können Zahlen nur aus Sicht der stationären Versorgung bewerten und bitten um Verständnis, dass wir zur Einordnung der generellen Fallzahlen keine Aussagen machen.

An der GRN-Klinik lagen in der Regel unter zehn Corona-Fälle auf der Isolier-Station und bis zu drei, vier Fälle auf der Intensivstation. Wie ausgeschöpft sind die Versorgungskapazitäten in der Eberbacher Klinik?

Wir waren und sind in Eberbach bisher immer in der Lage, die Notfallversorgung für die Menschen in der Region aufrecht zu erhalten. In wenigen Einzelfällen waren die OP-Kapazitäten für verschiebbare Eingriffe eingeschränkt. Besonders der hohe Isolationsaufwand nimmt bei der Versorgung der Covid-Patienten sehr viel Zeit in Anspruch.

In der aktuellen Welle spüren wir eine geringere Belegung mit Covid-Patienten. Jedoch haben wir, wie überall in der Bevölkerung, einen höheren Krankenstand innerhalb des Personals, sodass wir noch nicht von einer entspannten Situation sprechen können.

Wie hoch ist der Prozentsatz der Geimpften unter den bestätigt infizierten Krankenhauspatienten?

Hierzu führen wir keine Statistik, nicht zuletzt, weil der Impfstatus für die Behandlung der Patienten im Krankenhaus irrelevant ist.

Wie viele Menschen zählen zum spezifisch für Corona abgestellten Personal der GRN-Klinik?

Bei uns werden die Hygiene- und Intensivkräfte in alle Verläufe eingebunden. Zusätzlich stellen wir Personal für eine erweiterbare Isolationsstation bereit. Die Anzahl der Pflegekräfte erfolgt je nach Fallzahlen an den Bedarf angepasst.

Wie viel Prozent der Kapazität Ihrer Fachabteilung wird durch Corona gebunden und steht andere Patienten nicht mehr zur Verfügung?

Aufgrund des soeben beschriebenen bedarfsangepassten Einsatzes lassen sich hierzu keine Prozentzahlen nennen.

Wie viele Mitglieder des Personals sind Ihnen durch Erkrankung in den letzten zwei Jahren im Schnitt ausgefallen?

Die Anzahl wechselt je nach den Wellenbewegungen in der Pandemie, im Schnitt haben wir pro Welle einen Ausfall von fünf bis sieben Mitarbeitern in der Pflege.

Haben Sie schon Nicht-Corona-Patienten auf verschobene Termine vertrösten müssen? Welche Auswirkungen hatte dies für die jeweiligen Personen?

Wie schon erwähnt, haben wir in Einzelfällen elektive (bewusst ausgewählte) Eingriffe verschieben müssen. Es handelt sich dabei um Operationen, die – objektiv betrachtet – ohne eine medizinische Verschlechterung für den Patienten häufig um einige Wochen nach hinten verschoben werden können. Was den selbst wahrgenommenen Leidensdruck für die Patienten angeht, so ist dies leider nicht immer angenehm, weshalb die operierenden Kollegen auch die ganze Zeit durch die Pandemie hindurch versucht haben, nur in Ausnahmesituationen Operationen zu verschieben.

Unterscheiden sich die Vorkommnisse am Eberbacher Krankenhaus zu Jahresanfang 2022 von denen andernorts?

Innerhalb des GRN-Verbundes sieht es an allen Standorten ähnlich aus. Die Zahl der schweren, intensivpflichtigen Verläufe nimmt ab. Die Zahlen auf den Isolierstationen sind derzeit konstant hoch. Hier sehen wir vor allem, dass es in dieser Welle jüngere Patienten sind, die stationär behandelt werden müssen.

Ist alles ganz anders und Medien wie wir als regionale Tageszeitung überbewerten Fallzahlen und Krankheitsverläufe? Wie beurteilen Sie den Satz: "Auch angesichts starker Auslastung von Betten und Personal darf man die Situation nicht dramatisieren"?

Auch wenn sich die Situation auf den Intensivstationen etwas zu bessern scheint und die Verläufe, die wir behandeln, an Schwere abnehmen, ist es jedoch ein falsches Signal, von einer Entspannung der Situation zu sprechen. Solange wir als Regionalversorger noch immer, wenn auch nur in Einzelfällen, Operationen absagen und Behandlungen damit verlängern müssen, sollten alle Lockerungsbestrebungen bezüglich der Coronamaßnahmen dringend auf einem breiten – und dahingehend adäquat informierten – gesellschaftlichen Konsens beruhen. Allerdings blicken wir optimistisch in Richtung Frühling und hoffen, dass sich die wissenschaftlichen Vorhersagen bewahrheiten.

In Eberbach demonstrierten auch 2021 nachhaltig Coronamaßnahmen-Gegner jeden Samstag. Spielt dies eine Rolle in Ihrem beruflichen Alltag?

Eine Diskussion von Maßnahmen im politischen Sinne hat im klinischen Alltag keinen Platz. Bei uns geht es um die Versorgung der Patienten. Diskutiert werden am ehesten noch hauseigene Regeln wie die Besuchsbeschränkungen; diesen wurde in nahezu allen Fällen mit großem Verständnis begegnet.

Wir freuen uns über jegliche Unterstützung seitens der Bevölkerung, welche dazu führen, dass die Krankenhäuser entlastet werden. Nur so ist es möglich wieder zur Normalität zurückzukehren.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten drei Botschaften an die Leser(innen) im Raum Eberbach zum Umgang mit der Pandemielage?

Man kann es nicht oft genug sagen: Lassen Sie sich impfen. Es gibt inzwischen ein breites Angebot von Impfstoffen. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, falls Sie Bedenken haben. Der Sommer wird wahrscheinlich prima, aber der nächste Herbst wird nur mit hoher Impfquote ein "guter Herbst" für alle.

Wenn Sie von Medizinern hören, die COVID als Erkrankung herunterspielen, hören Sie (oft laute) Einzelmeinungen. Der wissenschaftliche und medizinische Konsens wird durch solche Ausreißer nicht in Frage gestellt. Lassen Sie sich nicht verunsichern.

Die Pandemiezeit und die Maßnahmen sind niemandem leichtgefallen. Die Gesellschaft ist in großen Teilen verunsichert und alle sind coronamüde. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander.