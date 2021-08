Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Angst" ist das Wort, das im Erzählen von Shahussain und Sediqa Taheri zurzeit allgegenwärtig ist. Seit ein paar Tagen schauen die beiden in ihrer Wohnung im verlassenen Hochhaus am Schlüsselacker ständig auf ihre Handys. Voller Sorge verfolgen sie auf Nachrichtenportalen die Entwicklungen in ihrem Heimatland Afghanistan. Auch Baghlan, die an der Asphaltstraße zwischen Kabul und Kundus gelegene Stadt, aus der sie Anfang 2015 in ein erhofftes besseres Leben aufbrachen, wurde bereits von den Taliban eingenommen. Die Folge: Die Menschen dort haben Angst vor dem, was auf sie zukommen könnte. "Sie trauen sich seit einer Woche nicht mehr aus dem Haus, haben Angst zur Arbeit zu gehen, trauen sich nicht mal zum Einkaufen. Sie leben von den Vorräten, die sie zu Hause haben", wissen Taheris von ihren Angehörigen, mit denen sie in telefonischem Kontakt stehen.

"Ja, es war in den zwanzig Jahren, in denen westliche Streitkräfte im Land waren, ein bisschen besser als davor – aber nur ein bisschen", sagt Shahhussain. "Mal war ein Jahr lang Ruhe, aber dann waren die Taliban wieder da und es gab immer wieder Bombenattentate." Auch Sediqas Vater wurde Opfer eines Anschlags. "Er ging an einem Tag in die Moschee", berichtet sie. "Dann explodierte dort eine Bombe. Meine Mutter bekam einen Anruf: ‚Dein Mann ist tot.‘"

Shahhussain wollten die Taliban als Kämpfer rekrutieren. Ebenso forderte ihn die Polizei auf, in ihren Reihen mitzuarbeiten. Sich weigern war gefährlich, musste er erkennen. "Wenn man morgens aufwachte, war wieder irgendein Nachbar tot. Und wenn du am Morgen arbeiten gingst, hatte die Familie den ganzen Tag Angst, ob du wiederkommen würdest. Immer wieder Attentate, du wusstest nicht, wann es dich erwischt."

Shahhussain und Sediqa Taheri beschlossen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Sie, die wie viele ihrer Landsleute niemals eine Schule hatten besuchen können, wollten für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft, ein Leben ohne Angst. Mit dem Bus machte sich das junge Ehepaar mit seinen damals zwei Jahre bzw. ein Monat alten Töchtern auf den Weg in den Iran. Von dort ging es weiter in die Türkei und dann über Bulgarien Richtung Deutschland – per Bus, zu Fuß, mit der Bahn. Einen Monat lang waren sie unterwegs, bis sie schließlich – "vor fünf Jahren und sechs Monaten" – nach Ellwangen gelangten. Wenig später wies man ihnen Eberbach als Wohnort zu. Gemeinsam mit rund 120 anderen Geflüchteten und Asylsuchenden fanden sie im Hochhaus am Schlüsselacker eine Unterkunft. Inzwischen lebt außer Taheris nur noch eine weitere Familie in dem verwahrlost wirkenden Gebäude.

Auch Familie Taheri würde gerne in eine andere Wohnung ziehen. "Aber ich spreche wenig Deutsch, ich habe keine Arbeit, da finden wir nichts", musste Shahhussain erfahren. In Afghanistan verdiente er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie in der Landwirtschaft, eine richtige Ausbildung hat er nicht. Immerhin hat er sich in Sprachkursen zwei Jahre lang die Grundbegriffe der deutschen Sprache angeeignet, hat auf Deutsch Lesen und Schreiben gelernt. Und "vor ein paar Wochen habe ich die Führerscheinprüfung bestanden", berichtet er stolz. Neun Monate lang hat er dafür gepaukt. Nun würde er nur zu gerne arbeiten: "Im Supermarkt oder in einem Restaurant, putzen – egal." Am liebsten aber würde er in der Landwirtschaft oder der Gartenpflege tätig werden – "das kann ich gut". "Es ist schlimm, den ganzen Tag zu Hause sein zu müssen und nur über die Probleme nachzudenken", sagt Taheri.

Mittlerweile gehört zur Familie ein weiteres, zwei Jahre altes Töchterchen. Die beiden großen Schwestern besuchen Grundschule bzw. Kindergarten und sprechen fließend Deutsch. Und auch die Mama kann sich recht gut verständigen. Sie alle möchten unbedingt in Deutschland bleiben, wo die Kinder die Schule besuchen und mit anderen Kindern spielen können, auch wenn das Leben hier für sie nicht einfach ist. "In Afghanistan leben alle unsere Angehörigen und Freunde – aber da ist das Problem mit den Taliban", schildern Taheris das Dilemma. "Hier in Deutschland können wir ohne Angst leben, aber wir sind allein." Manchmal ist das Heimweh groß, doch sie wissen, dass sie nicht zurück können, nicht einmal zu Besuch. Da sie nach Deutschland geflohen sind, gelten sie für die Taliban als Verräter. "Mama sagt am Telefon: ‚Kommt nicht, sonst machen sie euch tot‘", berichtet Sediqa.

Können sie ihren Familien in Afghanistan von hier aus helfen? "Nein", lautet die resignierte Antwort. Was macht ihnen zurzeit die größte Sorge? "Ich habe Angst, dass Taliban meine Mama, meine Familie kaputt machen", sagt Sediqa. "Für Frauen ist es besonders schlimm", fürchtet Shahhussain. "Sie haben Angst, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen, dass die Mädchen nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Und dass Mädchen über zwölf gezwungen werden, Taliban zu heiraten." Auch vor ihren grausamen Bestrafungen fürchte man sich: "Ich kenne eine Frau in unserer Stadt, der haben sie beide Hände abgehackt."

Welche Hoffnung haben sie für ihr Heimatland? Sediqa und Shahhussain schauen sich ratlos an. "Hoffnung? – Nix verstehen."