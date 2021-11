Christine Straßer vom Diakonischen Werk (Bezirksleiterin Neckargemünd-Eberbach) hisst heute die Flagge „Frei leben – ohne Gewalt“, ein Fahnenmotiv der „Terre des Femmes“ vor dem Diakonischen Werk in der Eberbacher Friedrichstraße 14. Seit März 2021 gibt es die „Lida“, eine Frauenberatungsstelle des Diakonischen Werks, an die sich auch Frauen aus Eberbach wenden können. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Das Diakonische Werk beteiligt sich am heutigen "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen". Christine Straßer, Bezirksleiterin Neckargemünd-Eberbach, wird am heutigen Donnerstag die Flagge "Frei leben – ohne Gewalt", ein Fahnenmotiv der "Terre des Femmes", vor dem Diakonischen Werk in der Eberbacher Friedrichstraße 14 hissen. Straßer weist auch auf die neue Frauenberatungs- und Interventionsstelle des Diakonischen Werks "Lida" hin. Sitz von "Lida" ist in Sinsheim, aber die Beraterinnen fahren auch zu Frauen nach Eberbach.

Laut "Lida" versucht in Deutschland jeden Tag ein Mann seine Partnerin oder Expartnerin umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es ihm. "Solch ein Femizid geschieht allerdings nicht von heute auf morgen. Es ist oftmals der grausige Höhepunkt einer langen Vorgeschichte." "Denn", so betont die neue Beratungsstelle, "häusliche Gewalt beginnt schon bei Beleidigungen, Demütigungen, sozialer Isolation oder dem Ausüben von wirtschaftlichem Druck". Häusliche Gewalt ist in Deutschland erschreckende Realität: "Rund jede vierte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexualisierte Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Beziehungspartner".

Seit März 2021 bietet die Frauenberatungsstelle "Lida" des Diakonischen Werkes im Rhein-Neckar-Kreis betroffenen Frauen aus dem gesamten Landkreis eine "parteiliche und ganzheitliche Unterstützung und Beratung". An die Beratungsstelle können sich alle Frauen und Mädchen wenden, die mit häuslicher Gewalt direkt oder indirekt konfrontiert sind und nach Unterstützung und Handlungsmöglichkeiten suchen. Die Beratungen sind kostenfrei und kurzfristig, auf Wunsch anonym. Sie sind einmalig oder über einen längeren Zeitraum möglich und unabhängig von Alter, Konfession oder Nationalität.

Beraten wird telefonisch, per Mail oder persönlich an den unterschiedlichen Standorten. "Lida" bietet psychosoziale Beratung in akuten Krisen und schwierigen Lebenssituationen, Infos über mögliche Schutzmaßnahmen (Gewaltschutzgesetz, Frauenhaus).

"Lida" berät zudem bei Trennung, Scheidung oder finanziellen Fragen, vermittelt weiter zu anderen Unterstützungsangeboten und berät auch Angehörige und Bekannte gewaltbetroffener Frauen.

Um vor Gewalt zu schützen, gilt es für die Lida-Mitarbeiterinnen "die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Schutz- und Beratungsangebote für Frauen bekannt zu machen". Daher ist für sie der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" besonders wichtig. "Denn wenn das eigene Zuhause einer der gefährlichsten Orte ist, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Durch Hinschauen, Erkennen und Handeln von uns allen können betroffene Frauen und Mädchen geschützt werden".

"Lida" sowie das gesamte Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis beteiligen sich am Donnrstag an verschiedenen Aktionen. An allen Beratungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis – Weinheim, Eberbach, Sinsheim, Wiesloch und Schwetzingen – sowie an der Verbandsgeschäftsstelle in Heidelberg werden "Frei leben ohne Gewalt"-Flaggen gehisst, um sich für ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und freies Leben für Mädchen und Frauen zu positionieren.

Info: Diakonisches Werk im Rhein-Neckar-Kreis, Kirchplatz 4, Sinsheim; Frauenfachberatungs- und Interventionsstelle: (0 72 61) 97 580 299 oder (0 72 61) 97 580 297, frauenberatung@lida-rn.de, interventionsstelle@lida-rn.de.