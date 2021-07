Eberbach. (jbd) Im Juni sank die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Heidelberg sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vergleich zum Vorjahr, wobei sich die Situation in allen sechs Geschäftsstellen relativ einheitlich entwickelte. Dies geht aus dem aktuellen Bericht der Arbeitsagentur hervor. Die Quote reduzierte sich im Gesamtbezirk auf 4,4 Prozent. Für Eberbach wurden 4,3 Prozent errechnet. Zum Vergleich: Im Mai gab es noch 4,8 Prozent Arbeitslose in der Neckarstadt, im Juni vor einem Jahr noch 4,9 Prozent.

Aktuell sind 417 Männer und Frauen in der Region von Erwerbslosigkeit betroffen, 53 weniger als im Vormonat. Nach Personengruppen betrachtet, hat sich die Arbeitsmarkt-Situation bei Menschen mit ausländischem Pass am deutlichsten gebessert. Sie stellen jetzt nur noch 122 (minus 28) Arbeitslose am Ort, das entspricht einem Anteil von gut 29 Prozent am Gesamtbestand.

Mit 55 (minus 26) mussten sich im Juni auch merklich weniger Eberbacher neu arbeitslos melden. Gleichzeitig konnten mehr, nämlich 110 (plus 18) Personen ihre Erwerbslosigkeit hinter sich lassen.

Jobangebote gibt es in Eberbach derzeit 74 (plus 3). Unternehmer hatten im Monatsverlauf 16 offene Stellen neu gemeldet.