Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Horst Schlesinger wollte nicht mehr. 24 Jahre Bürgermeister in Eberbach, dann war Ende des Jahres 1996 Schluss im Rathaus. Genau 25 Jahre ist das jetzt her. Da hatte Schlesinger drei Wahlperioden ab 1973 hinter sich, zu je acht Jahren. Formal stand nichts gegen ein viertes Mal. Die in Eberbach kritische dritte Wahl eines Stadtoberhauptes hatte Schlesinger bereits überstanden. Das heißt normalerweise, dass die Leute den Bürgermeister zumindest akzeptieren.

Schlesinger hatte zwar festgestellt, dass kaum ein Bürgermeister in der Umgebung länger als 24 Jahre dran war. Er hatte auch gedacht, die Bevölkerung wolle mal "ein neues Gesicht im Rathaus" sehen. Menschen haben aber hinterher gesagt, es wäre besser gewesen, er hätte noch weitergemacht.

So ist’s zu sehen, so wird’s gemacht: Eberbachs Ehrenbürger Horst Schlesinger trägt vor. Foto: Rainer Hofmeyer

Doch Schlesingers Amtsgeschäfte waren zuletzt auch schwierig geworden. Neue Machtverhältnisse zeigten sich im Gemeinderat. Es wurde unsachlich, persönlich. So mancher Stadtparlamentarier, der anfangs auf des Bürgermeisters Seite war, hatte sich nach langer Amtszeit vom stadtpolitischen Freund abgewandt. Das Verhältnis zwischen den einst eng Vertrauten hatte sich fast schlagartig getrübt. Der Gemeinderat bockte in der Schlussphase sogar. Es bildeten sich Lager. Gegenwind auf breiter Linie. Über die Frage einer kleinen Brücke zur Au, mit Fahrbahn für Rettungswagen, gab es Streit. Es ging ums Landschaftsbild. Die Entscheidung über den heute professionell geführten Archivverbund wurde von Schlesinger vorgelegt. Auf Antrag aus der Fraktion "Die Grünen" vertagte der Rat das Thema in der letzten Sitzung, gönnte dem scheidenden Bürgermeister nicht die Zustimmung. Und gleich zu Anfang beim Nachfolger wurde positiv entschieden. So, wie es Schlesinger vorgeschlagen hatte. Horst Schlesinger wurde mit seinem Ausscheiden aus dem Amt Ehrenbürger der Stadt. Eine Entscheidung des Gemeinderates.

Der Start im Bürgermeisteramt war am 1. Januar 1973. Das war vor fast 50 Jahren, eine ganz andere Zeit. Da ging es noch um Probleme, die man buchstäblich mit dem eigenen Horizont überschauen konnte. Nicht mehr beeinflussen konnte der Neue im Thalheim’schen Haus, dass der Zug für die Stadt bereits in Richtung künftigem Großkreis Rhein-Neckar abgefahren war. Eberbach musste sich jetzt in den hinteren Rängen der Städte der Region einreihen.

Die Alternative im neuen Neckar-Odenwald-Kreis wäre vorteilhafter gewesen. Eberbach wäre die Nummer zwei unter den Städten in diesem Kreis geworden, zwischen Mosbach und Buchen.

Gleich zu Anfang von Schlesingers Amtszeit kamen die neuen Stadtteile, Lindach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau und Brombach zu Eberbach.

Das Eberbacher Stadtjubiläum 1977 zählte zu den Höhepunkten in Horst Schlesingers drei Amtszeiten. Sie endeten just vor 25 Jahren mit dem Jahresausklang 1996. Repro: Rainer Hofmeyer

Mit den heutigen Schönbrunner Ortsteilen und den Gemeinden im Hohen Odenwald hätte es womöglich zur großen Kreisstadt gereicht. Noch zu Zeiten des alten Bürgermeisters Dr. Hermann Schmeißer stellte man die "Sanierung der Dächerstadt Eberbach" in Aussicht. "Stadterneuerung" stand auf der Tagesordnung. Architekten und Stadtplaner sahen sich 1969 in der Stadt um und machten kluge Vorschläge. Horst Schlesinger war in der Zeit des beginnenden Umbruchs bereits als städtischer Justiziar dabei. So hatte ihn Amtsvorgänger Schmeißer kennengelernt und als Nachfolger ins Auge gefasst.

Anfang der 1970er-Jahre ging es um die Frage, ob aus Eberbach "ein Wohn- oder ein Einkaufszentrum" werden sollte. Gemeint war die Innenstadt. Dass die Leute zum Einkaufen in den Neuen Weg fahren, hat die Frage von damals längst beantwortet. Die Entscheidung über das ehemalige BBC-Gelände fiel unter Schlesinger. Jetzt bieten dort Discounter und ein Baumarkt die Waren an, die es früher im Eberbacher Einzelhandel gab.

Innenstadtgeschäfte kämpfen heute teilweise ums Überleben. Schlesinger - und seinen Nachfolgern – ist das nicht anzurechnen. Es ist der Lauf der Zeit.

Einen Zusammenhalt in der Stadt wie rund um die 750-Jahr-Feier 1977 gab es hinterher nicht mehr. Schlesinger trieb an und koordinierte mit Übersicht, Durchsatz und Zurückhaltung. Eberbach übertraf sich selbst. Einige Ideen wurden in die folgenden Jahre mitgenommen.

Das große Jubiläumsfest in der von Schlesinger stets gerühmten "staufischen Altstadt" führte zum "Eberbacher Frühling". Die vielen Vereine, die 1977 und unmittelbar danach mitmachten, konzentrieren sich heute eher auf die eigenen Angelegenheiten. Den vorübergehenden Aufschwung unter Schlesinger beförderten in den 1980er-Jahren großzügige Zuschüsse des Landes. Die Altstadtsanierung und die Anlage der Fußgängerzone machten Eberbach lebenswerter und grüner. Der Lindenplatz mit seinen Bäumen und das vor dem Abriss gerettete Alte Badhaus waren ein besonderes Anliegen des Bürgermeisters. Eberbach wurde an die Erdgasversorgung angeschlossen. Von der Fernwasserversorgung aus dem Rheintal und vom Bodensee wollte man nichts wissen. Jetzt wird die Versorgung aus einst gelobten Odenwaldquellen teuer saniert.

Blickfang der „neuen Mitte“ der Stadt wurde das architektonisch nicht überzeugende Rathaus anstelle des Leininger Hofs. Repro: rho

Die Verlegung des Kuckucksmarktes 1981 in die Au brachte neue Impulse: die linke Neckarseite mit Campingplatz, einem Minigolfplatz, alles in der Hand eines Pächters; anschließend Sportfeld und neuer Festplatz.

1982 wurde die Tiefgarage unter dem Leopoldsplatz eröffnet. Die Umleitung L2311 lag Schlesinger in der ganzen Amtszeit am Herzen. Er war jahrelang der Antreiber. Als zur Übergabe der Straße zwei Jahre nach seiner Amtszeit das Eröffnungsband durchschnitten wurde, hat man Schlesinger nicht dazu eingeladen.

Unter Schlesinger wurde 1991 das neue Rathaus am Leopoldsplatz bezogen, als Blickfang einer "neuen Mitte". Zu seinem 80. Geburtstag wurde der Sitzungssaal nach Horst Schlesinger benannt. Eigentlich Personenkult. Doch den hat sich der Geehrte schon dadurch verdient, dass er den Rathausklotz um den Pulverturm vermieden hat, den Vorgänger Schmeißer hatte durchsetzen wollen.

Eberbach als Kurstadt mit eigenem Heilquellenbetrieb musste unter Schlesinger 1996 aufgegeben werden. Das Kurmittelhaus in der Kellereistraße wurde vermietet und unter Schlesingers Nachfolger Bernhard Martin verkauft.

Die Partnerschaft mit Thonon-les-Bains war Schlesinger über seine gesamten Wahlperioden besonders wertvoll.

Zeitzeugen sagen, Schlesinger habe die Stadt mit Verstand geführt. Fast konnte man meinen, er wäre für das Bürgermeisteramt im kleinen Eberbach überqualifiziert gewesen. Gleichwohl entwickelte er keine Ambitionen zu einem höher dotierten Posten. Statt kühler und kurzer Reden zu besonderen Anlässen gab es immer wieder Prosa für die Stadtbibliothek. Das wirkte manchmal wenig volkstümlich auf den Normalbürger (und die Normalbürgerin). Aber die Eberbacher waren doch letztlich stolz auf ihren Bürgermeister. Er beherrschte sein Handwerk und lebte für die Stadt. Privat hat er dafür gezahlt.

Eines der Verkehrsprojekte des Bürgermeisters Schlesinger war die Umgehungsstraße L2311. Zu ihrer offiziellen Einweihung nach seiner Amtszeit wurde er nicht eingeladen. Repro: rho.

Eberbachs Einzelhandel schrumpft weiter. Geschäfte stehen leer, vor allem in der Kellereistraße, die Schlesinger so im Auge hatte, als sie von der Einfallstraße für Autos zur verkehrsberuhigten Zone wurde. Neue Baugebiete konnten bis heute nicht angelegt werden, um die Stadt wachsen zu lassen. Mögliches neues Fabrik- und Gewerbegelände ist durch Einkaufsmärkte zugebaut. Als das Wichtigste für Eberbach am Neckar ist seine Landschaft geblieben, der Odenwald. Neckartal-Radweg und Neckarsteig ziehen wenigstens noch Touristen an.

Von Schlesingers Start bis heute ist fast ein halbes Jahrhundert Stadtgeschichte abgelaufen. Eberbach erlebt den zweiten Nachfolger im Amt. Und 25 Jahre nach Schlesingers Demission sind auch Wunden geheilt, die dereinst gerissen worden waren. Nach viel Harmonie am Anfang der Amtszeit hatten am Ende starke Persönlichkeiten im Rat gegeneinandergestanden. Jetzt siegten Nachsichtigkeit und Güte des Alters, der Wunsch nach persönlichem Frieden.

Und die Hauptkontrahenten von einst haben sich ausgesprochen.