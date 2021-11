Eberbach. (RNZ) Eine Session spontan zusammengewürfelter "Bands" startet jetzt im Depot 15/7 wieder durch. Die Initiatoren rund um Dieter Uhrig kamen nach der achten Auflage und einem Jahr Pause auf die Idee, die Organisation des Festivals in jüngere Hände zu legen. Und da sich mit dem Depot 15/7 ein junger, aktiver Verein in Eberbach gebildet hat, lag es nahe, dem die Summernight-Session zu übergeben.

Nun ist es soweit. In Zusammenarbeit der ehemaligen Gründer der Veranstaltung und dem Verein Depot 15/7 startet die genannte Summernight-Session erneut durch, dieses Mal halt im Spätherbst. Am Samstag, 27. November, ab 20 Uhr findet die erste Jam-Session statt. Auf der Bühne willkommen ist jeder, der Spaß am Musikmachen hat und schon immer mal auf einer Bühne stehen wollte.

Eigentlich als "Musiker-Stammtisch" angedacht, um sich auszutauschen und nebenher "ee bissel Musik" zu machen, wurde das Projekt im Frühjahr 2008 ins Leben gerufen. In diversen Sitzungen wurde geplant, Plakate entworfen, Musikeradressen gesammelt und ausgetauscht, organisatorische und technische Themen wurden durchdacht. Entstanden ist dabei "Music-for-ewwer" – erstmals im Pleutersbacher Schützenhaus im Sommer 2008.

Über acht Mal kamen Musiker aus dem gesamten Umkreis seither zu einem musikalischen Stelldichein zusammen – und Zuhörer, die gespannt und mit großem Interesse das bis heute im Neckartal einmalige Musik-Event verfolgten.

"Jeder macht mit", so die Devise, spielt in einer spontan zusammengewürfelten Besetzung seinen Song. Altrocker trifft auf junges Talent, Singer/Songwriter auf Punkrocker, Bluesman auf Countryfan – und alle geben ihr Bestes.

Das Publikum hatte bisher immer einen Riesenspaß an den "wilden" Formationen und den daraus resultierenden Interpretationen von Songs aus Rock, Soul, Blues, Pop und Folk. Einzige Vorgabe für die Musiker: An diesem Abend spielen keine festen Formationen und jede "Band", die die Bühne entert, muss diese nach zwei, maximal drei Songs wieder räumen.