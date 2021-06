Von Helen Moayer Toroghy

Eberbach. Mit viel Geld wurde es gefördert, das Kulturzentrum Depot 15/7. Und als die ersehnte Öffnungsfeier nach vier Jahren Umbauzeit endlich stattfinden konnte, gleich der nächste Dämpfer: Lockdown und Pandemiechaos.

"Nach der ersten regulären Veranstaltung am 8. März 2020, war kurz darauf Feierabend", sagt Benny Safferling vom Vorstand. Damit das nicht so bleibt, hatte das Depot 15/7 unter dem Titel "Kultur mit Abstand" mehrere digitale Teilprojekte angekündigt.

Die Videoserie "Kleinlaut", die den Übergang zum Digitalen überbrückt, ist bereits online einsehbar. Als Nächstes sollen Künstler und Konzerte mittels Livestream online übertragen werden. Gefördert wird das Streaming-Projekt mit 60.000 Euro von "Neustart Kultur" dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung und mit 20.000 Euro vom EU-Programm "Leader". Damit soll die Kulturszene nach langer Krise wieder Aufwind bekommen.

"Ziel ist es gewesen, etwas für die Künstler zu schaffen, dass planbar ist", so Safferling. Denn als die Konzepte erarbeitet wurden, war nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt. Im März hieß es noch, dass je nach Pandemiesituation mit den ersten Bands ungefähr im April in den Räumlichkeiten zu rechnen wäre. Doch laut dem neuen Zeitplan startet der erste Livestream frühestens Anfang September: "Aktuell ist geplant die ersten Versuche zu den Streamings zwischen Juli und August starten zu lassen, bevor denn reguläre Auftritte ab September angedacht sind", so das Depot 15/7-Team.

Zunächst werden die Vereinsmitglieder geschult, damit sie auch selbst mit Technik und Ton umzugehen wissen. "Im Moment sind wir an der IT- und Lichttechnik Installierung dran", so Safferling. Da das Programm ganz am Anfang steht, sei eine gute Planung notwendig, um auch nachhaltig etwas von den neuen Möglichkeiten zu haben. Denn auch nach Ende der Pandemie wolle man weiterhin digitale Formate, wie etwa Streaming, als Ergänzung anbieten. Etwas Geduld braucht es also schon noch, bis das erste Livekonzert übertragen wird.

"Wir sind überzeugt, dass dieses Konzept einen echten Mehrwert für Kulturschaffende und die Bürger der Stadt bieten kann", so das Depot 15/7 Team. Deshalb dokumentiere man den gesamten Entstehungsprozess, um künftig auch als Vorbild für andere Initiativen und Städte zu dienen.

Außerdem sei mit der neuen Infrastruktur ein flexibler Übergang zum Normalbetrieb möglich. "Je nach Lockerungen sollen allmählich wieder Zuschauer eingelassen werden", so Safferling. Dafür wartet das Depot mit einem Hygienekonzept auf. Ein Lüftungssystem wurde eingebaut und auch getrennte Arbeitsplätze sind vorhanden. Davon unabhängig sollen im September an fünf Drehtagen professionelle Videos von regionalen Bands produziert werden, die anschließend auf den YouTube-Channel des Depots 15/7 gestellt werden. Das Projekt trägt den Titel "Hochglanz" und wird vom Programm des Landesministeriums "Kunst trotz Abstand" mit einer Summe von 40.000 Euro gefördert.

Welche Bands beim Livestream und bei "Hochglanz" am Start sein werden, verrät er aber noch nicht. Doch schon jetzt ist ein bisschen Leben in das Gebäude eingekehrt. Denn die Workshops haben bereits begonnen. Dozenten schulen dort Mitglieder und Interessierte im richtigen Umgang mit Kamera und Videotechnik. 10 bis 15 Teilnehmer nehmen bereits an den Kursen teil.