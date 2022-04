Von Tim Kirchgeßner

Eberbach. Am Freitag lud der Kulturverein Depot 15/7 e.V. zur diesjährigen Mitgliederversammlung in den Räumlichkeiten in der Güterbahnhofstraße ein. Erschienen waren 20 der aktuell 140 Mitglieder des gemeinnützigen Vereines. Benny Safferling als erster Vorsitzender begrüßte die Anwesenden und wählte via Zuruf Nicole Guida als Protokollführerin sowie Tim Kirchgeßner als Versammlungsleiter.

Der Schatzmeister Tim Kirchgeßner berichtete ausführlich über die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung in den Geschäftsjahren 2020 und 2021. Insgesamt sei die finanzielle Entwicklung positiv zu bewerten, und die Coronazeit wurde verstärkt für die weitere technische Ausstattung sowie Einarbeitung der Mitglieder in die neuen Licht-, Ton- und Videoanlagen genutzt. Alleine im vergangenen Jahr konnten durch die zeitweise wieder möglichen Präsenzveranstaltungen und Treffen 45 neue, hauptsächlich junge Mitglieder, dazu gewonnen werden. Kirchgeßner bedankte sich im Namen des Vereins für die bisherigen Sponsoren- und Spendeneingänge, welcher ein wichtiger Bestandteil zum Aufrechterhalten des Kulturbetriebes seien. Rechnungsprüfer Lothar Jost hatte anschließend nichts zu beanstanden, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Der bisherige Vorstand stellte sich geschlossen für die nächsten zwei Jahre zur Wiederwahl auf und wurde einstimmig durch die anwesenden Mitglieder bestätigt. Wie bisher auch, wird daher Benny Safferling als erster Vorsitzender, Philipp Köhler als zweiter Vorsitzender, Tim Kirchgeßner als Schatzmeister und Nicole Guida als Schriftführerin den Verein nach außen hin vertreten.

Für die entstandenen Kosten der durch Corona erforderlichen Hygiene-Anpassungen und den Umstieg vom reinen Live-Betrieb auf ein zusätzliches Live-Stream-Angebot, konnte der gemeinnützig arbeitende Verein durch die seit März 2020 fehlenden Einnahmen nicht eigenständig aufkommen und war dabei auf Hilfe angewiesen. Gefördert wurde dieses Vorhaben vom Bundesverband Soziokultur e.V. Neustart Kultur mit einem Betrag von 60.557 Euro. Diese Förderung wurde in die Kameratechnik, Bild- und Tontechnik, IT-Ausstattung und für Online-Auftritte verwendet. Die daraus entstandenen "Konzert-Highlights” findet man auf dem YouTube-Kanal des Vereins. Zusätzlich wird jeden Freitag ein DJ-Livestream auf Twitch angeboten, welcher mittlerweile auch über Eberbach hinaus regen Zuspruch findet.

Eine weitere Fördersumme in Höhe von 39.873 Euro erhielt der Verein vom Landes-Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Diese Zuwendung ist ebenfalls zweckgebunden und ist bestimmt für die Finanzierung des Projektes "Depot 15/7 Live-Sessions". Hier wurden über einen Zeitraum von einer Woche in den Räumlichkeiten des Depots fünf Bands aus Baden-Württemberg eingeladen. In Zusammenarbeit eines professionellen Filmteams, der Filmkombüse Mannheim, wurden professionelle Musikvideos gedreht, die Ende April ebenfalls auf YouTube veröffentlicht werden. Die Mitglieder konnten im inoffiziellen Teil des Abends bereits erste Blicke auf schon fertige Aufnahmen werfen.

Was die Generationssituation des Depots betrifft, ist man von Seiten des Vorstands sehr stolz auf den enormen Zulauf an neuen Vereinsmitgliedern. Gerade die jüngeren engagieren sich aktuell aktiv sehr stark im Verein. Sie bringen neue Energie, Ideen, und tragen einen wichtigen Teil zur gesunden Weiterentwicklung des kulturellen Lebens in Eberbach bei. Die Gremienbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber der Verein ist auf einem guten Weg, insbesondere die neuen Mitglieder in verschiedene Aufgaben mit einzubinden. Jeden Freitag ab 18 Uhr kann man sich zudem im Depot informieren oder einfach reinschnuppern und den Austausch suchen.

Auch geht es dieses Jahr wie geplant weiter mit Veranstaltungen. Die erste EberBass-Party im neuen Jahr fand letzte Woche statt. Gerade diese Veranstaltung wird bei der jungen Generation sehr gut angenommen, und die Tanzwütigen konnten bis 5 Uhr morgens die Eberbacher Clubatmosphäre genießen. Weiter geht’s mit EberBass Vol. 6 am Samstag, 16. April. Am 23. April findet das erste Live-Konzert mit "He Told Me To" und Julian Pfoertner statt.