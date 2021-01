Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Ein paar Monate werden schon noch ins Land gehen, bis Mauersegler und Schwalben von ihren Überwinterungsgebieten in Afrika aufbrechen, um mit ihrem Eintreffen in hiesigen Gefilden das Nahen des ersehnten Sommers zu verkünden. In Eberbach werden sie bei ihrer Ankunft einige neue Wohnungen vorfinden, die nur darauf warten, Vogelfamilien eine angenehme Bleibe zu bieten. Klaus Herzog hat sechs davon an seinem Haus an der Ecke Obere / Untere Badstraße angebracht und wartet nun gespannt, ob Mehlschwalben die vom Naturschutzbund NABU gelieferten Kunstnester und Mauersegler die beiden hölzernen Nistkästen mit Leben füllen werden.

Im Frühjahr 2019 erwarb Herzog das stattliche Haus aus dem frühen 17. Jahrhundert. Zuvor hatte er in der Heidelberger Altstadt gelebt. Doch irgendwann fühlte er sich dort nicht mehr wohl: "Zu viele Touristen, zu viel Radau" bewogen ihn, sich nach einer Alternative umzuschauen. Fest stand dabei: "Ich wollte in einem historischen Haus in einer Altstadt nahe am Fluss leben."

Ein Freund entdeckte das zum Verkauf stehende Haus in Eberbach im Internet. Herzog griff zu und beschloss, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nach allen Regeln der Kunst und in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Landesdenkmalamtes in Karlsruhe fachgerecht zu restaurieren. Er richtete sich zwei Zimmer im alten Gemäuer her, um darin zu wohnen und von dort die Arbeiten zu koordinieren.

Dabei legt er großen Wert darauf, dass ausschließlich natürliche Materialien wie Naturkalk, Leinöl, Holz und Hanf zum Einsatz kommen – "Materialien, wie es sie schon im Mittelalter gab".

Um die ursprüngliche Form des Hauses wiederherzustellen, musste es laut Herzog völlig zurückgebaut werden. Während die Arbeiten am äußeren Erscheinungsbild inzwischen sehr weit gediehen sind, gibt es im Innern noch jede Menge zu tun. "Die Vorbesitzer haben bei den verschiedenen Umbauten Vieles falsch gemacht", sagt der Mann, der selbst Jahre lang in der Baubranche tätig war. Auch hier gelte es nun, Etliches zurückzubauen und neu aufzubauen. "Das dauert noch Jahre", ist er überzeugt. Nach Fertigstellung soll dann ein Teil des Hauses vermietet werden. Und auch die ehemalige Gaststätte will Herzog wiederbeleben.

"Aber die sechs Wohnungen für die Vögel, die sind schon bezugsfertig", freut sich der Naturfreund. Als sein Nachbar in der Unteren Badstraße im vergangenen Jahr künstliche Schwalbennester an seinem Haus anbrachte, stand für Klaus Herzog fest: "So welche möchte ich auch." Beim NABU Eberbach wurde er fündig. Dessen Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender Heini Rumetsch zeigt sich hoch erfreut über das Ansinnen des neuen Eberbacher Altstadtbürgers. "Das Haus ist schön renoviert und beispielhaft für die Altstadtsanierung", schwärmt er, nachdem er das Gebäude als Wohnort für Mehlschwalben und Mauersegler begutachtet hat. Dabei wünscht Rumetsch sich viele Menschen wie Klaus Herzog, die den Tieren das Überleben in der Altstadt ermöglichen.

Zählungen des Nabu hätten ergeben, dass die Zahl der im Altstadtbereich brütenden Mehlschwalben zwischen 1981 und 2014 dramatisch zurückgegangen sei, informiert Rumetsch, "von 174 auf 40 Brutpaare – das ist ein Rückgang von 77 Prozent". "Früher galten Schwalben als Glücksbringer", weiß der Naturschützer, "sie wurden geduldet". Heute hätten viele Hausbesitzer kein Verständnis mehr für die Tiere, weil sie durch den herabfallenden Kot die Fassaden verschmutzten. Dem lasse sich jedoch auf einfache Weise begegnen: durch unter den Nestern angebrachte Kotbretter. In der Innenstadt seien die Vögel inzwischen auf künstliche Nester, wie sie der NABU anbietet, angewiesen, so Rumetsch. "Es gibt kaum mehr Pfützen und Lehm. Da finden sie kein Material mehr für den Nestbau."

Eine weitere Ursache für den Schwalbenrückgang sieht er im Mangel an Nahrung: "Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von Fluginsekten, und die sind sehr stark rückgängig in ihrem Bestand." Und auch Mauersegler haben es nach Beobachtung der Naturschützer schwer: "Sie bauen keine Nester, legen ihre Eier in Mauerspalten. Da viele alte Häuser renoviert werden, verschwinden diese." Deshalb biete der Nabu Nistmöglichkeiten in Form von Holzkästen an, die laut Rumetsch von den Tieren auch sehr gut angenommen würden.

Zwei Schwalben-Doppelnester und zwei Mauersegler-Nistkästen hat Klaus Herzog nun unter dem Dachvorsprung der Hausseite angebracht, die zur Unteren Badstraße blickt. Während Mauersegler "sehr reinlich" seien und keine Kotspuren rund um ihren Nistplatz hinterließen, werde er unter die Schwalbennester "noch was drunter machen", erklärt Herzog. "Aber es soll etwas sein, das sich organisch in die Fassade einfügt. Da muss ich mir noch was einfallen lassen." Nun hofft er, "dass das ansteckt mit den Nestern und Nistkästen, dass andere das auch machen". Damit sich die gefiederten Mitbewohner genau so wohl fühlen können in Eberbach wie er selbst: "Das war schon ein Sprung von der Heidelberger Altstadt nach Eberbach. Aber ich habe es noch keinen Moment bereut."