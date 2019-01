Eberbach. (jbd) Enorme Schäden haben Starkregenereignisse in den vergangenen Jahren in der hiesigen Region schon angerichtet. 2016 etwa im Waldbrunner Raum. Zu verhindern sind solche lokal begrenzten Unwetter nicht. Aber man kann ihnen etwas entgegensetzen: vorsorglich durch Information der Öffentlichkeit über bestehende Risiken, durch kommunale Flächenvorsorge, bauliche Schutzmaßnahmen sowie durch effizientes Krisenmanagement im Ernstfall.

In Eberbach liegt jetzt ein von der Stadt beauftragtes Handlungskonzept zum Management von Starkregenereignissen vor, das dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 31. Januar, vorgestellt wird.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die für Eberbach teils stark verteuerte Erneuerung der Bahnübergänge an beiden Enden der Berliner Straße: am Neuen Weg und an der Friedrichsdorfer Landstraße. Die DB Netz hatte den Eberbacher Kostenanteil daran ursprünglich mit 37.914 Euro beziffert, jetzt beläuft sich die Rechnung auf 60.422 Euro.

Als Voraussetzung für eine wirtschaftliche Nutzung der Windkraft auf dem Vorranggebiet "Hebert", dessen windhöffige Flächen der Stadt und dem Land Baden-Württemberg gehören, ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Eigentümern. Einen entsprechenden Vertrag von Forst BW bekommt der Gemeinderat jetzt vorgelegt. Darin wird in Abweichung der bisherigen Beschlusslage der Mindestabstand zur Wohnbebauung von 900 auf 1000 Meter vorgeschrieben.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Änderung des Bebauungsplanes "Brunnengarten-Heuacker", eine Auftragsvergabe zur energetischen Sanierung der Gemeinschaftsschule, der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen und die Beteiligung am Hirschhorner Bebauungsplan-Vorentwurf "Wälzgärten". Die hessische Nachbarstadt hat vor, am südlichen Ende von Ersheim zwei Bauplätze zu entwickeln. Vor Eintritt in die Tagesordnung ist wie üblich Bürgerfragezeit.

Info: Sitzungsbeginn ist um 17.30 Uhr im Ratsaal.