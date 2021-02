Eberbach. (RNZ) Das Wasser in Eberbach wird weiter gechlort, wie die Städtischen Dienste Eberbach mitteilen. Derzeit finden Bauarbeiten im Dürrhebstal statt, die das geplante neue Wasserwerk im dort mit dem Eberbacher Trinkwassernetz verbinden. Planmäßig sollen die Arbeiten bis in den Spätsommer dieses Jahres dauern.

Mit Baubeginn mussten im Oktober die Dürrhebstalquellen vom Netz genommen werden. Zur Kompensation der dadurch fehlenden Wassermenge von rund sechs Litern pro Sekunde wurde ein Au-Brunnen in Betrieb genommen. Dadurch erhöht sich die Wasserhärte des normalerweise besonders weichen Trinkwassers von rund 3°dH auf etwa 15°dH. Zudem wird zur Sicherheit das Wasser mittels Zugabe von Natriumhypochlorit desinfiziert.

Durch den Anstieg der Wasserhärte kann es zu weißen Ablagerungen in Wasserkochern und Töpfen kommen. Weiterhin ist es ratsam, regelmäßig Spül- und Waschmaschine zu entkalken. Durch die Zugabe von Chlorit kann das Trinkwasser chlorig riechen. Sowohl der Betrieb des Au-Brunnens als auch die Desinfektion müssen laut Städtischen Diensten bis zum Abschluss der Bauarbeiten aufrechterhalten werden.

Die Kosten für das Projekt liegen bei 2,6 Millionen Euro. Insgesamt wird das Projekt vom Land mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Im Jahr 2015 wurden im Eberbacher Trinkwasser coliforme Keime entdeckt. Zehn bis 15 Millionen Euro sollen deshalb bis 2025 in die Wasserversorgung investiert werden. Ziel ist es, die Eberbacher Trinkwasserversorgung aus eigenen Quellen im Odenwald wieder in Schuss zu bringen. Neben dem neuen Wasserwerk im Dürrhebstal ist auch die Erneuerung des Wasserwerks in Gaimühle geplant. Allein diese beiden Wasserwerke kosten über acht Millionen Euro.