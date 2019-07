Auch an sie erinnert das neue Geschichtsblatt. Die Feuerwehr-Drehleiter von 1948, die heute voll einsatzfähig bei einem bayerischen Verein für Feuerwehr-Oldtimer steht. Repro: Rainer Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es werden wieder rund 210 Seiten. Und der Preis wird sich auch an den Vorjahren orientieren - 9 Euro für die rund 450 Abonnenten und 11 Euro im freien Verkauf. Das Eberbacher Geschichtsblatt 2019 ist in der Mache. Es wird erneut ein attraktives kleines Buch der Stadtgeschichte, auf das viele an der Heimat Interessierte gespannt sind. Ende August kommt es auf den Markt.

Dieses Mal gibt es schon viele extra Vorbestellungen - aus den Reihen der heimischen Feuerwehr. Denn der Schwerpunkt des Jahrganges liegt auf dem 150-jährigen Jubiläum, das die freiwillige Löschmannschaft im letzten Jahr gefeiert hat. Der numerischen Logik des Geschichtsblattes folgend, wird im darauffolgenden Jahr darüber berichtet, also 2019.

Die lange Geschichte bis zur Bildung der Freiwilligen Feuerwehr 1868 wird genauso zu lesen sein wie alles rund um die heutige Wehr, von den Depots der Fahrzeuge und den Einrichtungen bis hin zu herausragenden, spektakulären und tragischen Einsätzen. Zwei Feuerwehrmänner und eine Wehrfrau, unter anderem, haben sich hier als Autoren engagiert. Ihr großes ehrenamtliches Interesse an der Sache liest sich aus dem Geschriebenen heraus, ihre Zuneigung zu allem, was Feuerwehr bedeutet.

Dass dabei auch die Geschichte der ersten Eberbacher Feuerwehr-Drehleiter beschrieben wird, ist fast schon eine Selbstverständlichkeit. Die "DL 17" wurde 1948 angeschafft. Die Zahl 17 sagt, wieweit sie ausgefahren werden konnte, um Menschen und Tiere aus größerer Höhe zu retten. Im Gegensatz zu den vorherigen Steigleitern ging das vollmechanisch. Das rote Magirus-Fahrzeug - auf Fahrgestell Klöckner-Humboldt-Deutz - wurde von Anfang an von Maschinist und Feuerwehrmann Karl Häffner (heute 91) gefahren, bis es 1969 von einer Drehleiter mit 30 Metern Ausfahrhöhe abgelöst wurde.

Die neue Drehleiter beim 80. Stiftungsfest der Freiwilligen Feuerwehr 1949. Der damals 21-jährige Karl Häffner (ganz links in der 2. Reihe) hatte einen Kriegsführerschein und wurde deshalb als Maschinist eingeteilt. Repro: Rainer Hofmeyer

Die alte DL 17 ist nicht auf dem Abwrack-Hof gelandet. Die Feuerwehr Schönau bei Heidelberg hat sie von den Eberbachern übernommen. Und - Überraschung: Die Drehleiter steht inzwischen beim Verein "Historische Magirus-Feuerwehrfahrzeuge Bayern" im oberbayerischen Kienberg. Wie von dort zu erfahren ist, ist sie noch voll einsatzfähig - theoretisch, denn sie kommt allenfalls noch bei historischen Blaulicht-Fahrten zum Einsatz.

Doch das neue Geschichtsblatt bringt nicht nur Feuerwehr. Das mechanische Leben des vielen älteren Eberbachern liebgewordenen Trommlers "Felix von der Au" aus dem alten Wirtshaus Hirsch - vom Schwarzwälder Tüftler gebaut, bis hin zum Verbleib im Deutschen Museum für Spielautomaten in Bruchsal - liest sich genauso spannend wie ein weiterer Ausschnitt der Friedrichsdorfer Ortschronik, dieses Mal von 1955 bis zur Eingemeindung nach Eberbach. Als weitere Themen sind geplant: Entwicklung der Eberbacher Stadtrechte ab 1346, das Leben des Eberbacher Kunstmalers Armin Stähle, der Versailler Vertrag aus hiesiger Sicht. Wie üblich und auch immer noch beliebt, listet das Geschichtsblatt 2019 alle großen Eberbacher Ereignisse des Vorjahres auf, ergänzt mit umfangreichen Statistiken und interessanten Mitteilungen, die man in vielen Jahren noch nachlesen kann.

Zumindest die jetzige Ausgabe wird noch von Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz als Schriftleiter redigiert, der im Herbst aus dem Dienst ausscheidet. Wobei dann Nachfolger Dr. Marius Golgath das Heft in die Hand nehmen muss. Wie sagte er nach seinem Amtsantritt im Pleutersbacher Archiv: "Mir ist meine Aufgabenbeschreibung bekannt." Das heißt, es wird auch in den nächsten Jahren ein Eberbacher Geschichtsblatt geben.

Die 1901 von Bürgermeister Dr. John Gustav Weiss begonnene Reihe wird fortgesetzt, die Eberbacher sind gespannt.

