Von Felix Hüll

Eberbach/London. Schweizer, Ostfriesen und ein Eberbacher Käpsele stecken dahinter, und – na ja, eine allseits bekannte Geschichte, die sich historisch nicht ganz bewahrheitet hat, aber zu gut klingt, um sie rundweg als falsch abzutun. Alles in allem geht’s um eine seit nunmehr 60 Jahren anhaltend gute Werbeidee für einen Konditor und sein Geschäft, aber auch für Eberbach insgesamt. Die Rede ist von der Viktoria-Torte und dem Bezug der Stadt am Neckarknie zum Haus Windsor-Battenberg, oder Mountbatten in London, aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Selbstredend gibt es aus dem Stammhaus der längst in alle Welt versandten und somit durchaus global bekannten Viktoria-Torte den royalen Anlässen von der Insel entsprechend weitere Gebäckprodukte aus dem Hause Heinrich III. Strohhauer und Nachfahren. Für Florian Bäcker-Valerius war klar, dass das morgige Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. von England eine neuerliche Kreation erforderlich macht – Adel verpflichtet gewissermaßen.

"Das ist eine Torte ganz ohne Alkohol. Sie hat die Essenz von Earl-Grey-Tee für den leicht fruchtigen Ton, hat einen gebackenen Boden, weiße Schokolade, gekochte Sahne mit dem Tee darin und ist mit Vollmilchschokolade sowie mit Marzipankrönchen veredelt," hebt Bäcker-Valerius die Hauptmerkmale der Thronjubiläumstorte von 2022 hervor.

Zusammen mit Gesellin Elisabeth Brahms sind in den letzten Tagen im Café Viktoria die zum Anlass bevorrateten Torten gefertigt worden – "30 Tortenböden passen gleichzeitig in den Ofen. Drei Stunden brauchen wir so für eine Produktion," bilanziert Brahms, die im Heidelberger Café Schafheutle gelernt hat, aus Heiligkreuzsteinach stammt und jetzt im Eberbacher Café Viktoria als Konditorin ihre Arbeit aufgenommen hat.

Earl-Grey-Geschmack für Elizabeth II.. Foto: Hüll

Das Haus an der Friedrich- (und vormals noch als Weinstube an der Bussemerstraße) hat Erfahrung beim Anziehen von Auswärtigen in die Stadt: bekanntermaßen hatte Bäcker-Valerius’ Großvater Heinrich III. Strohhauer die Idee, sich mit einer besonderen Süßspeisenkreation ein attraktives Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, das sein Café zu einem überregionalen Anziehungspunkt macht in dem sich von der Gewerbe- und Kleinindustrie- zur Kurstadt wandelnden Eberbach. Nach einem entsprechenden Geschmackserlebnis auf einer Fachtagung in Schweden, bei dem ein Schweizer Konditor dort ihm das genaue Rezept nicht verraten wollte, empfand Strohhauer das Gebäck einfach nach und kreierte die "Viktoria-Torte" als eine "Orange-Wein-Rum-Sahnetorte, umlegt mit Biskuit-Rouladen".

Sie wurde schnell zum Renner, und weil eine Eberbacher Cafébesucherin die Torte ihrer Verwandtschaft im ostfriesischen Emden zukommen lassen wollte, entwickelte Strohhauer einen transportsicheren Tortenversand. Aus ihm wurde als weiteres Standbein der Ortskonditorei der Viktoria-von-Eberbach-Tortenversand.

Als Hintergrund diente die angebliche Fast-Geburt der nachmaligen englischen Königin Viktoria in Eberbach.

Weil das Verwandtschaft des heute regierenden Königshauses Windsor-Mountbatten ist, sandte der PR-versierte Strohhauer 1962 – vor nunmehr 60 Jahren – auch ein Exemplar in den Buckinghampalast. Das von der Queen veranlasste Dankschreiben ist heute noch im Café zu besichtigen.

Auf dessen Website stehen die seither aufgelegten Tortenvariationen etwa zu den Hochzeiten von Prinz Charles und Lady Diana oder von William und Kate, aber auch jener der schwedischen Thronfolgerin mit Heidelberger Großeltern, auch eine Victoria (Ingrid Alice Désirée), mit Gatten Daniel. Weil die englische Königin Elizabeth II. gern "a cup of tea" genießen soll, wird sie jetzt wohl mit einer entsprechenden Jubiläumstorte dazu beehrt werden. Wer’s selbst testen mag: Friedrichstraße 5-9, Eberbach.