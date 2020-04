Eberbach. (RNZ) 520 (494) Verkehrsunfälle gab es im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevier Eberbach, 26 mehr als ein Jahr zuvor. Davon entfielen 424 (plus 15) Unfälle auf die Stadt Eberbach, 88 (plus 18) auf die Gemeinde Schönbrunn und 8 (minus 7) auf die Gemeinde Heddesbach. Die Gesamtzahl der Unfälle mit Personenschaden ist nahezu gleichgeblieben. 2019 wurden 38 (Vorjahr 36) Unfälle mit verletzten Personen polizeilich erfasst. 40 (82) Personen wurden dabei verletzt, davon 29 (53) leicht und elf (29) schwer.

Der deutliche Rückgang bei den durch einen Unfall verletzten Personen erklärt sich durch die hohe Verletztenzahl des Eberbacher Busunglücks im Jahr 2018 mit 44 Verletzten. Gab es im Jahr 2018 keinen Unfalltoten zu beklagen, so verlor im Vorjahr ein Mensch durch die Folgen eines Verkehrsunfalls sein Leben. Ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer ohne Helm stürzte auf der Kreisstraße K4108 von Schwanheim in Richtung Allemühl auf der Gefällstrecke in einer Kurve und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Er starb in der Klinik an seinen schweren Kopfverletzungen.

Erfreulicherweise gab es 2019 keinen Schulwegunfall. Insgesamt ereigneten sich drei (fünf) Verkehrsunfälle mit Kindern bis 14 Jahre, wobei vier Kinder verletzt wurden. Die Verkehrsunfälle, an denen Fußgänger beteiligt waren, gingen auf drei (fünf) zurück. Zwei Fußgänger wurden verletzt, einer davon schwer.

Bei 33 (31) Unfällen war der Verursacher 65 Jahre oder älter. Davon waren 26 (25) Unfälle mit Sach- und sieben (sechs) mit Personenschaden. Es gab sechs (neun) Leicht- und zwei (zwei) Schwerverletzte. Junge Kraftfahrer (18 bis 24 Jahre) verursachten elf (14) Unfälle, das war der niedrigste Wert in den letzten fünf Jahren, wobei sieben (zehn) Personen verletzt wurden. Zu dieser Entwicklung trage nach Ansicht der Polizei auch das "begleitete Fahren ab 17 Jahren" bei.

Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern stieg erneut auf 15 (zehn). 13 (sieben) Radfahrer trugen dabei Verletzungen davon. Die Steigerung der Radfahrunfälle sei auch mit dem Wandel der Mobilität zu erklären. Immer mehr Verkehrsteilnehmer nutzen für kurze Strecken ein Fahrrad bzw. E-Bike.

Zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Wildtieren kam es in insgesamt 110 (101) Fällen.

Die Zahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern – alle zwischen März und September – verharrt bei 14. Fünf (acht) Personen wurden leicht und vier (drei) schwer verletzt. Bei fünf Motorradunfällen war die Hauptunfallursache nichtangepasste Geschwindigkeit. Weitere Ursachen waren das Nichteinhalten des Rechtsfahrgebotes, Vorfahrtsverletzung und ungenügender Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Die Eberbacher Polizei wird auch für die Motorradsaison 2020 versuchen mit hoher Kontrollfrequenz die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Auch sind wieder länderübergreifende Verkehrskontrollen angestrebt.

Mit 17 (21) wurden die Geschwindigkeitsunfälle im Vergleich zum bereits niedrigen Vorjahresniveau nochmals gesenkt. Hierzu dürften die Geschwindigkeitskontrollen wesentlich beigetragen haben. Acht (zehn) Mal kam es zu Personenschaden, weil die Geschwindigkeit nicht angepasst oder zu hoch war.

Bei fünf Unfällen mit "Trunkenheit am Steuer" wurden wie im Jahr zuvor eine Person leicht und eine schwer verletzt. Eine von Reichartshausen nach Haag fahrende Autofahrerin stieß in Höhe des Mannbachwegs im Bereich einer scharfen Kurve mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer frontal zusammen. Hierbei wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Die Unfallverursacherin, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in den Gegenverkehr geraten war, stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol. Der Alko-Test ergab einen Wert von fast zwei Promille.

2019 wurden 36 (54) Fahrer unter Alkoholeinwirkung am Steuer angetroffen, 31 (40) Fahrer unter Einwirkung illegaler Drogen gestoppt. 2019 gab es zwar wieder keinen Unfall, bei dem Drogen im Spiel waren, doch dürfte nach Ansicht der Polizei hier ein nicht unbeträchtliches Dunkelfeld bestehen. Kontrollen gegen Alkohol- und Drogenmissbrauch im Straßenverkehr sollen daher aufrechterhalten werden. Trotz oder gerade wegen der hohen Stressbelastung in Folge der "Corona-Krise".

Bei einer Vielzahl von Unfallfluchten handelt es sich um Unfälle auf größeren Parkplätzen, namentlich Einkaufsmärkten. Die Bilanz 2019 auf den Straßen in und um Eberbach: eine (zwei) leicht und eine (eine) schwer verletzte Person sowie hoher Sachschaden. Von den 141 (122) Verkehrsunfallfluchten wurden 50 (33) aufgeklärt (35,4 Prozent).

Immer häufiger als Unfallursache steht die Ablenkung der Fahrzeugführer durch Handys und Tablets im Raum. Allein 240 Handyverstöße hinterm Steuer gab es im letzten Jahr. Angesichts der schnell gravierenden Gefährdung durch Ablenkung, wird diesem Fehlverhalten weiterhin durch spürbare Verkehrsüberwachung entgegenzuwirken sein. Dabei haben die Beamten automatisch auch die Gurtanlegepflicht im Auge.

Klares Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit muss die Senkung der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden sein. Die Schwerpunkte sind damit bei der Eberbacher Polizei auch für die Verkehrsüberwachung 2020 vorgegeben.