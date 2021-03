Eberbach. (me) Nur drei Urnenwahlbezirke in der Mensa der Steige-Schule, im Rathaus und in der Halle der Dr.-Weiß-Schule, eigener Stift, wählen nur mit Maske: Bei der Landtagswahl am Sonntag ist wegen Corona einiges anders als sonst. In der Mensa des Steigeschulzentrums können Wähler der sonst üblichen Wahllokale Realschule, Steigeschule, Turnerheim, Friedrichsdorf und Badisch Schöllenbach ihre Stimme abgeben, sofern sie nicht schon per Brief gewählt haben. Im Rathaus können die Wähler der sonst üblichen Wahllokale Kuckucksnest, Stadtwerke, Rathaus, Berufsschule und Brombach ihr Kreuz machen.

Der Halle der Dr.-Weiß-Schule in der Brückenstraße sind die Wähler aus diesem Stadtbezirk aus Neckarwimmersbach, Lindach, Pleutersbach und Rockenau zugeordnet. Zur Wahl sollte ein eigener Stift mitgebracht werden. Während des Aufenthalts im Wahlgebäude ist eine medizinischen oder nach FFP2 oder KN 95 zertifizierte wirksame Maske zu tragen. Wer ohne Maske wählen gehen will, muss eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, dass ihm das Tragen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist.

Für die Wahlräume gibt es einen Personenbegrenzung. In den Wahlräumen gibt es festgelegte Laufwege, die die Einhaltung von Abstand zu anderen ermöglichen sollen. Wer innerhalb von zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zur einem Corona-Infizierten hatte, Symptome einer Infektion zeigt oder keine Maske trägt, obwohl er kein Attest hat, darf nicht ins Wahllokal, hat aber die Möglichkeit, per Brief zu wählen. Weil sich auf die drei Wahllokale rund 10 000 Wahlberechtigte verteilen können, sofern diese noch nicht per Brief gewählt haben, kann es am Sonntag vor den Wahllokalen zu Wartezeiten kommen. Die Ergebnisse, auch Zwischenstände, werden am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr und der Auszählung auf www.eberbach.de veröffentlicht.