So gut wie geschafft haben es die drei Zehntklässler der Eberbacher Realschule (v.l.) Marvin Ebert, Leon Heiß und Suttikan Keilhauer. Sie erzählen, was sie dann vorhaben, wenn sie ihren Abschluss der Mittleren Reife in der Tasche haben. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am Dienstag, 16. Juli, werden die diesjährigen Zehntklässler der drei Abschlussklassen der Realschule um 19 Uhr in der Stadthalle verabschiedet. Die schriftlichen Prüfungen sind rum, wer noch ins Mündliche will (um sich zu verbessern) oder muss, bereitet sich jetzt vor. Ansonsten schwitzen die Schulabgänger jetzt über ihrer FÜK (fächerübergreifende Kompetenzprüfung); Abgabetermin ist nach den Pfingstferien am 24. Juni. "So gut wie geschafft" haben es die drei Realschüler Marvin Ebert, Suttikan Keilhauer und Leon Heiß. Sie erzählen, wie es war und was sie jetzt vorhaben.

Der 15-jährige Marvin aus Waldbrunn ist nach der vierten Klasse von der Winterhauschule in die Eberbacher Realschule gekommen. Er will im kommenden Schuljahr an das Wirtschaftsgymnasium in Mosbach gehen. "Ich habe von ein paar älteren Freunden gehört, dass die Schule gut sein soll. Es gab viele Preise - das steht auch oft in der Zeitung", sagt er. Seit ein paar Jahren schon interessiert er sich für den Wirtschaftsbereich. Was Marvin danach macht, weiß er noch nicht. "In den drei Jahren werde ich überlegen, was ich danach mache."

So etwas wie einen "Traumberuf" hat er bislang nicht. Als "wirklich stressig" hat Marvin die Schulzeit und auch die Abschlussprüfungen nicht empfunden. "Mir fällt das Lernen eher leicht, ich kann mir viel merken. Insgesamt war die Schulzeit ganz locker." Eine Ausbildung kam für ihn nicht in Frage: "Ich habe nicht gewusst, was ich hätte machen können. Und dann ist es blöd, wenn man etwas anfängt, was einem dann nicht gefällt."

Die Klassengemeinschaft in seiner 10a mit den Klassenlehrern Sonja Dietz und Wolfgang Bloch fand Marvin gut. "Wir haben uns über die Jahre hinweg immer besser verstanden. Allerdings sind, seit ich an der Realschule bin, auch viele weggegangen - zur Hauptschule gewechselt oder woanders hin." Marvin ist froh, dass jetzt alles (fast) rum ist. Sein Thema für die FÜK: "Kalter Krieg, das Rennen zum Mond". Für den Sommer hat er bislang noch nichts geplant.

Suttikan (17) ist in Thailand geboren, dann nach Neckargerach gezogen und wohnt jetzt in Zwingenberg. Nach der Grundschule in Neckargerach kam sie auf die Eberbacher Realschule. Sie wird ab dem kommenden Schuljahr das biotechnische Gymnasium in Mosbach besuchen. "Ich habe mir alle Schulen angeschaut; das WG hatte mir zu viel mit Mathe zu tun. Für Bio interessiere ich mich seit ein paar Jahren." Anschließend überlegt Suttikan, zur Polizei zu gehen; "in den gehobenen Dienst".

In Heilbronn hat sie vor einiger Zeit während der Ferien ein freiwilliges Praktikum bei der Polizei gemacht: "Das hat mir sehr gut gefallen". Suttikan ist noch in der 10b; Klassenlehrer Manuela Messerschmidt und Jörg Keller (Konrektor). "Wir haben uns in der Klasse eigentlich alle gut verstanden - aber es ging auch immer auf und ab, wie überall." Ihr Thema für die FÜK: "Tanzen früher und heute". Der Sommer ist bei Suttikan mit Fußball-Vorbereitungen verplant; sie ist in Diedesheim aktive Spielerin.

Der 16-jährige Leon aus Schönbrunn kam mit Beginn der fünften Klasse von der Bildungswerkstatt Schönbrunn an die Eberbacher Realschule. Derzeit ist er in der Klasse 10c, Klassenlehrer Alexander Schulcz und Tatjana Hasse. Wenn er seinen Realschulabschluss in der Tasche hat, wird er ab 1. September eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadtverwaltung Neckargemünd beginnen. "Ich habe dort mein BORS (Berufsorientierung in der Realschule) in der neunten Klasse gemacht, es hat mir sehr gut gefallen."

Leon wird eine duale Ausbildung starten. Er wird zusätzlich immer dienstags und donnerstags abends noch die Julius-Springer-Schule in Heidelberg besuchen, und so in drei Jahren auch sein Fachabitur mitmachen. Die Schulzeit war für ihn "relativ entspannt". "Es hat zumindest jeden Mittag für einen Mittagsschlaf gereicht", sagt er lachend.

Allerdings fällt ihm das Lernen auch leicht. Die Klassengemeinschaft war "witzig", der Zusammenhalt in der Klasse "gut". Vermissen wird Leon die Schule dennoch nicht, "nur das Freunde-Treffen in der Schule". "Prävention und Sportverletzungen" lautet das Thema seiner FÜK.

Wie viele Schüler in den drei Klassen durchschnittlich eine Ausbildung beginnen und wie viele mit der Schule weitermachen, schätzen die drei Realschulabsolventen leicht unterschiedlich ein. Marvin: "Etwa Hälfte-Hälfte". Suttikan: "Es machen mehr mit der Schule weiter. Ein paar Klassenkameraden beginnen eine Ausbildung - etwa als Mechatroniker." Leon: "Es sind mehr, die mit der Schule weitermachen. Die wenigen, die eine Ausbildung beginnen, gehen eher in Handwerksberufe".

Marvin, Suttikan und Leon: Jetzt geben sie nochmal Vollgas in der "Intensivphase" für die FÜK, und dann sind sich alle drei einig: "Wir sind froh, wenn es rum ist".