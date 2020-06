Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zahlreiche Menschen waren am Montag zum Leopoldsplatz gekommen, um dort gemeinsam den heuer zum 23. Mal begangenen ökumenischen Pfingstmontags-Gottesdienst bei herrlichem Frühsommerwetter mitzufeiern. Sämtliche Stühle, die Helfer der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden mit Corona-bedingt großem Abstand zueinander über den ganzen Platz verteilt aufgestellt hatten, waren im Nu besetzt. Wer keinen Stuhl mehr ergattert hatte, ließ sich auf den umstehenden Bänken und auf dem Mäuerchen vor dem Rathaus nieder oder nahm ganz einfach im Stehen teil.

Bläser des evangelischen Posaunenchors eröffneten den Gottesdienst musikalisch und in ganz ungewohnter Optik, kehrten sie dabei den Gottesdienst-Teilnehmern – auch das dem Corona-bedingten Sicherheitsgebot geschuldet – doch den Rücken zu. Die evangelische Pfarrerin Anja Kaltenbacher und der katholische Diakon Joachim Szendzielorz begrüßten zum gemeinsamen "Fest des Glaubens".

Ein Quartett aus Sängerinnen und Sängern der Eberbacher Kantorei, darunter auch Dekan Ekkehard Leytz, stimmte vom Posaunenchor begleitete pfingstliche Lieder an, und dank des Windhauchs, der ständig über den Platz wehte und alle potenziellen Viren vertrieb, durfte sogar das Volk Gottes dabei leise mitsummen.

Dann hörte die Gottesdienstgemeinde in einem Text aus dem Johannes-Evangelium, wie der auferstandene Jesus seinen betrübten, verzweifelten Jüngerinnen und Jüngern erschienen war, wie er sie ausgesandt hatte, um von ihm zu berichten, und wie er ihnen dazu den Heiligen Geist als Beistand zugesprochen hatte.

Die Pfingsterzählung aus der biblischen Apostelgeschichte berichtete darüber hinaus, wie der Geist "mit Sturm und Feuersgluten" das All durchbrauste. "Der Heilige Geist verbindet buchstäblich Himmel und Erde miteinander", erläuterte Pfarrerin Kaltenbacher anschließend in ihrer Predigt zu Pfingsten als dem "Geburtstag der Kirche", der EINEN christlichen Kirche. "Er verbindet uns mit Gott und untereinander… auch hier in Eberbach. Über Konfessionen hinweg schenkt er uns Gemeinschaft im Namen und zum Lobe Gottes." Der Heilige Geist wolle "uns öffnen und offen halten für die Vielfalt im Denken und Reden", so Kaltenbacher. "Er lässt sich nicht einsperren, er plappert nicht nach, was ihm vorgekaut wird. Und er ist keine dogmatische Walze, die alles platt walzt. Er ist bunt, liebt die Fantasie und duldet keine Uniformen", zitierte sie aus einem Gedicht. Er sei die Kraft, die "uns einen Neubeginn wagen und Schritte auf einander zu tun lässt", die "Frieden tun", "schlimmen Schaden heilen und verzeihen" lasse, wie es in einem Liedtext heiße. Für Frieden aber brauche es Begegnung und Gemeinschaft.

So gab Kaltenbacher abschließend ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der Heilige Geist "uns heraus lockt aus unseren verschlossenen Häusern, wo wir uns Corona-bedingt oder aus Sorge und Angst, Verbitterung oder Trauer hinter hohen Mauern verstecken." Es folgte ein Lied von Posaunenchor und Schola samt Gemeindesummen. Dann forderte Diakon Szendzielorz die Gottesdienstteilnehmer zur gemeinsamen Tauferinnerung auf. War es jahrelange schöne Tradition gewesen, sich dazu mit dem Wasser des Brunnens auf dem Leopoldsplatz gegenseitig ein Kreuz in die Hand zu zeichnen, war so viel Nähe diesmal allerdings nicht möglich.

So hörte man noch einen Bibeltext aus dem Epheser-Brief des Apostels Paulus, in dem einmal mehr die Einheit des Gottesvolkes durch den einen Glauben, die eine Taufe und den einen Gott beschworen wird.

Nach dem Schlusssegen wäre dann Zeit fürs traditionelle Eintopfessen gewesen. Doch auch das musste in diesem Jahr entfallen. "Aber Sie sind auch dieses Jahr alle eingeladen", verabschiedete Szendzielorz launig die Gemeinde, "zum Essen bei sich daheim".