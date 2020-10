Ein Schottergarten irgendwo in Deutschland. So sollte ein Vorgarten laut NABU nicht aussehen. Foto: NABU/D. Korsawe

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Über Schottergärten und die Aktivitäten des Nabu-Eberbach haben wir uns mit Arnd Koch vom fünfköpfigen Vorstandsteam unterhalten.

Herr Koch, wann sind die ersten Schottergärten entstanden und aus welchen Gedanken heraus?

Seit etwa zehn Jahren beobachten Experten diesen Trend. Mancher scheint solche Flächen erstaunlicherweise schön zu finden und sie sind wohl auch eine Art Mode geworden. Über die Motive, sich einen Schottergarten anzulegen, kann ich nur spekulieren: Sie scheinen dem Besitzer auf den ersten Blick weniger Pflegeaufwand und Kosten zu versprechen. Das kann sich aber im Laufe der Jahre relativieren. Schottergärten sind keinesfalls ’wartungsfrei’. Zwischen den Steinen kämpfen sich Wildkräuter und Gräser hindurch; und im schlimmsten Fall werden dann Grünbelagsentferner/Pestizide eingesetzt.

Arnd Koch vom Vorstand des NABU-Eberbach weist auf die Gefahren von Schottergärten hin. Auch in Eberbach gibt es welche. Foto: Martina Birkelbach

Welche ökologischen Folgen hat die Verschotterung von Vorgärten?

Sie hat nicht nur negative Auswirkungen für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch für den Menschen selbst spürbare Folgen. Kaum beziehungsweise kein Lebensraum für Pflanzen bedeutet eben kein Lebensraum und Nahrung für Insekten, Vögel und Igel. Schottergärten verschlechtern aber eben auch das Wohnklima des Menschen: Bäume und Büsche produzieren Sauerstoff und filtern Feinstaub und Rußpartikel aus der Luft. Pflanzen nehmen die Sonnenwärme auf und tragen durch Verdunstung zur Abkühlung bei. Ihr Schatten verhindert, dass sich der Boden so weit aufheizt, dass es selbst nachts nicht mehr abkühlt. Untersuchungen in mehreren baden-württembergischen Städten ergaben zwischen städtischen Siedlungs- und Grünflächen eine gemessene Temperaturdifferenz von bis zu 7 Grad Celsius.

Außerdem geht mit dem Verlust des humosen Oberbodens dessen vielfältigen und wichtigen Eigenschaften verloren: Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, ihre Rolle in den Wasser- und Nährstoffkreisläufen sowie nicht zuletzt ihre hohe Fähigkeit Wasser zu speichern.

Seit wann setzt sich der NABU Eberbach für ein Verbot von Schottergärten ein?

Wir sind in diesem Sommer erstmals in Eberbach mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen. Nabu-Bundesverband und -Landesverband beackern dieses Feld jedoch schon länger.

Im Juni vergangenen Jahres riefen Naturschutzbund (Nabu) und Landesnaturschutzverband (LNV) Baden-Württemberg anlässlich des Tages des Gartens Städte und Gemeinden dazu auf, mehr für den Erhalt der Artenvielfalt zu tun und konkret gegen die Verschotterung der Vorgärten vorzugehen. Ein Faltblatt des LNV wurde auch im Naturpark-Zentrum in Eberbach ausgelegt. Zusätzlich haben Sie über einen Artikel in unserer Zeitung auf das Thema hingewiesen, dazu Ihre Telefonnummer für Auskünfte angegeben. Wie kam das bei den Bürgern an, hatten Sie viele Anrufe und was wollten die Anrufer genau wissen?

Anrufe gingen damals keine bei uns ein, die hatten wir auch gar nicht erwartet. Wichtig war für uns, auf das Thema aufmerksam zu machen. Mancher hat sich daraufhin vielleicht das informative Faltblatt "Versteinerte Gärten – Wie Schottergärten Pflanzen, Tieren und dem Kleinklima schaden" des LNV im Naturparkzentrum mitgenommen. Zu hoffen bleibt, dass sich daraufhin der ein oder andere Bauherr beziehungsweise Vorgartenbesitzer gegen die Anlage solch eines "Gartens" entschieden hat.

In Baden-Württemberg sind Schottergärten seit dem Sommer verboten. Bezieht sich das nur auf neue oder auch auf bereits vorhandene Schottergärten?

Schottergärten sind eigentlich schon seit Änderung der Landesbauordnung 1995 nicht zulässig, denn darin heißt es: ’Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein…’. Umweltminister Untersteller sieht deshalb im neuen Landesnaturschutzgesetz eine Klarstellung dieses längst bestehenden Gebots.

Die unteren Baubehörden in den Städten, Gemeinden und Landratsämtern hätten theoretisch bereits auf das Begrünungsgebot bestehen können. Zudem bietet ihnen das Baugesetzbuch die Möglichkeit, für Neubaugebiete Pflanzgebote auszusprechen. Ob nun bestehende Schottergärten zurückgebaut werden müssen, hängt wohl vom Einzelfall ab, von der Art des Schottergartens und ist scheinbar auch nicht das Hauptziel der Gesetzesinitiative. Ob Bestandsschutz besteht, wird bei einem konkreten Fall letztlich wohl ein Gericht klären müssen.

Zur Frage des Rückbaus von Schottergärten hat Martin Klatt vom Nabu-Landesverband folgende einfache Idee: Man könnte auf den Schotter eine Mischung aus Sand und Kompost ausbringen und heimische Blütenmischungen ansäen, das muss man auch nur zweimal im Jahr mähen."

Was hat sich nach dem Verbot getan?

Der Landtag hat dem Gesetzentwurf zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes am 22. Juli dieses Jahres zugestimmt. Von daher gibt es sicher noch keine aussagekräftigen Übersichten. Mir sind jedenfalls keine bekannt

Wie sieht es in Eberbach und Umgebung aus, wie viele solcher Schottergärten gibt es und in welchen Gebieten ist es besonders schlimm?

Unsere Nabu-Gruppe hat keine Bestandsübersicht der Schottergärten Eberbachs erstellt, kann keine Hotspots nennen und will es auch gewiss nicht. Es gibt auch in Eberbach Schottergärten, aber wir wollen niemanden anklagen, wir wollen informieren. Schottergärten sind für uns einfach traurig anzusehen und bedauerlich. Wir freuen uns hingegen über naturnahe, blütenreiche und somit lebendige Gärten.

Was pflanzt man am besten an, um Insekten, Vögeln und Gartentieren Nahrung und Lebensraum zu bieten?

Es kommt immer auf den Standort an. Zum Beispiel: Wie ist der Boden? Sonne, Halbschatten oder Schatten? Deshalb mag ich hier keine Pflanzennamen nennen, die etwa Biene, Schmetterling oder Vogel mögen. Mit heimischen Pflanzen liegt man jedoch meist richtig. Ratgeber für naturnahe Bepflanzung finden sich aktuell in zahlreichen Büchern speziell zum Thema oder auch im Internet. Gärtnereien oder Baumschulen beraten ebenfalls gerne zu insektenfreundlichen Bäumen, Sträuchern, Stauden oder Sämereien. Unsere Nabu-Gruppe Eberbach gibt auch gerne Auskunft, soweit möglich.

Ihr Leitsatz wäre?

Da kann ich nur dem Landesnaturschutzverband (LNV) Baden-Württemberg zustimmen: ’Ja, Sie dürfen hier bauen und wohnen und dafür ein Stück Natur exklusiv in Anspruch nehmen. Sie müssen aber im Gegenzug der Natur zumindest ein kleines Stück entgegenkommen. Wir finden: Das ist fair.’

Info: Weitere Informationen erteilt Arnd Koch unter Telefon (0 62 71) 29 21 oder unter info@nabu-eberbach.de