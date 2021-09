Von Marcus Deschner

Eberbach. Eberbach war Vorreiter der deutsch-französischen Freundschaft im damaligen Landkreis Heidelberg: Bereits 1961, und damit rund zwei Jahre vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, wurde die Städtepartnerschaft mit Thonon-les-Bains feierlich besiegelt.

Aus Jahrhunderte langer Feindschaft sollte Aussöhnung und Freundschaft werden. Dieses Jahr wird nun die Städtepartnerschaft 60 Jahre alt. Doch die Jubiläumsfeierlichkeiten, die heuer in Eberbach hätten stattfinden sollen, mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Stattdessen wurde am Montagnachmittag im Rathaus ein Festbuch vorgestellt. Das 440 Seiten starke Kompendium beleuchtet die Vielfalt der Beziehungen zwischen Eberbach und Thonon in den vergangenen sechs Jahrzehnten.

"Aus der geplanten Festschrift wurde ein Festbuch", freute sich Bürgermeister Peter Reichert. Er dankte besonders Schriftleiter Dr. Marius Golgath. Der Stadtarchivar habe sehr viel Arbeit in die Erstellung des Buches investiert. Hergestellt wurde das in einer Auflage von 1.500 Exemplaren erschienene Werk in der örtlichen Star-Notendruckerei Rohde. Eigentlich war die Vorstellung des Festbuches für kommendes Wochenende in Eberbach geplant.

Doch erhielt man kurzfristig aus Thonon eine Einladung zur dortigen Ausstellung "60 Jahre Freundschaft erleben", so dass nun am Freitag ein Bus in Richtung Genfer See rollen wird.

Wie Golgath erläuterte, kam der Vorschlag zur Erstellung des Buchs aus den Reihen der Freunde Thonons, nachdem sich abzeichnete, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten 2021 nicht wie geplant stattfinden können. Das erste Treffen des Festbuch-Komitees habe man noch im November 2020 abhalten können. Danach seien nur noch Telefonkonferenzen und Besprechungen in kleiner coronakonformer Runde möglich gewesen.

440 Seiten stark ist das in deutscher und französischer Sprache geschriebene Festbuch zum Jubiläum der Städtepartnerschaft. Foto: Marcus Deschner

Der Zeitplan war von Anfang an sehr ambitioniert, so Golgath. Aber alle angefragten Autoren sagten direkt zu und reichten ihre Beiträge auch termingerecht ein. Eine weitere Herkulesaufgabe waren laut Golgath die Übersetzungen, bei denen auch Michèle Vetter sehr engagiert war.

Das Festbuch sei in einer relativ kurzen Zeitspanne von rund zehn Monaten entstanden und "punktgenau" fertig gewesen. 31 Autoren aus Eberbach und Thonon behandeln in ihren Beiträgen 46 unterschiedliche Themen zum Austausch auf kommunaler-, schulischer-, sportlicher-, kirchlicher- und auf der Vereinsebene. Das Werk ist auch reich bebildert. Der Text ist auf 220 Seiten in Deutsch, auf 220 Seiten in Französisch geschrieben, die Bilder sind selbstverständlich die gleichen.

"Wir blicken zurück auf 60 Jahre, während denen bis heute unsere Partnerschaft bestens funktioniert und lebendig ist", schreibt Bürgermeister Peter Reichert in seinem Grußwort. "Auf den Autobahnen zwischen dem Genfer See und dem Odenwald war und ist durch diese Aktivitäten viel Verkehr, ohne dass dadurch ein Stau entsteht", bemüht er ein Bild. Und lobt: "Für mich ist klar, dass wir mit unserer Partnerstadt Thonon-les-Bains das große Los gezogen haben".

Amtskollege Christophe Arminjon aus der Partnerstadt wünscht sich in seinem Beitrag, "dass die Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum unseren Willen erneut bekräftigen, das vor 60 Jahren begonnene Werk auf Dauer im treuen Sinn unser Verpflichtung weiterzuführen".

Patricia Favre-Victoire ist die Vorsitzende der Amis d‘ Eberbach. Sie und ihr Eberbacher Pendant Helmut Schultz von den Freunden Thonons betonen: "Mit unseren Vereinen wollen wir einen Beitrag leisten, damit es selbstverständlich bleibt, dass wir in Thonon und in Eberbach miteinander leben und unsere Zukunft miteinander gestalten, uns gegenseitig verstehen und vertrauen.

Namentlich aufgeführt sind zu Beginn des Buches auch die Begründer der Städtepartnerschaft auf deutscher und französischer Seite; darunter finden sich die Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer und Georges Pianta. Unter dem Titel "Unsere Partnerstadt Thonon, ein buntes Bild der Erinnerungen", erzählt Ehrenbürger Horst Schlesinger von seinen Erlebnissen.

Dr. Marius Golgath geht auf erste Kontakte nach Frankreich und Besuche in Thonon-les-Bains sowie "Gegenbesuche" am Neckar ein. Rainer Hofmeyer erwähnt, wenn man einen ersten schriftlichen Beleg für die 1961 geschlossene Partnerschaft suche, finde man nur einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Eberbach.

Ausführlich zu Wort kommen zudem etliche Vertreter von Vereinen, Schulen, Kirchen und Hilfsorganisationen.

Info: Das Festbuch 60 Jahre Städtepartnerschaft ist zum Preis von 20 Euro in der Tourist-Info sowie in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich.