Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Pulled Pork, Crêpes, Gyros, Street Fried oder polnische Zapiekanka – das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was Freunden kulinarischer Street-Food-Freuden am Wochenende bei traumhaftem Frühlingswetter in Eberbach geboten wurde. Corona war gestern, Viva la Vida – so mochte das Motto für die Vielen lauten, die sich gut gelaunt, unbeschwert und ohne Maske, Abstand oder sonstige Pandemieabwehrmaßnahmen an den Food- und Getränkeangeboten auf dem Neuen Markt gütlich taten.

Nicht zu allen Zeiten zwischen Freitag und Sonntag reichte den Anbietern der Publikumsandrang, Kosten zu decken. Foto: Nolten-Casado

Hatten zahlreiche Besucher die von Stadt und Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) heuer zum zweiten Mal gemeinsam angebotenen "Food Days" bereits zur Eröffnung am Freitagabend frequentiert, so verlief die Veranstaltung den Samstag über zur "überwiegenden Zufriedenheit" der Standbetreiber. Je später der Nachmittag, desto reichlicher strömten allerdings die Gäste herbei.

Stark gefragt war zu nachmittäglicher Stunde das Karussell, auf dem kleine Street-Food-Festival-Besucher ihre Runden drehten. Gern nahmen die Erwachsenen an Tischen und auf Bänken Platz oder gruppierten sich bei Live-Musik des Trios "Straight & Dry" zum Verzehr der erstandenen Köstlichkeiten um die Stehtische. Es wurde gegessen, getrunken, geplaudert – ganz wie in vor-pandemischen Zeiten.

Karim vom „Fire Food Truck“ rief mit der „Flüstertüte“ zur Essensausgabe. Fotos: Nolten-Casado

Die Food-Trucker zeigten sich denn auch recht erfreut über den Zuspruch seitens ihrer Gäste. "Ich bin bis jetzt sehr zufrieden", äußerte sich Dario vom Schaschlik-Stand am späten Samstagnachmittag. "Der Freitagabend war gut. Heute läufts weniger", fand Jalil von "Mamas Falafel". "Wir haben halt unsere Unkosten, und die haben wir für heute noch nicht drin." Doch hoffe man nun auf den Abend und auf den Sonntag.

Carmen Schultheiß von der "Lieblingsküche Bärental" zeigte sich "ganz euphorisch". "Es läuft gut, wir können nicht meckern." Und überhaupt: "Das ist das erste Street-Food-Festival in diesem Jahr. Nach zwei Jahren Zwangspause ist es ein fantastisches Gefühl, wieder da zu sein." Mit "Pippi Langstrumpf" oder "Michael Jackson" rief Karim vom "Fire Food Truck" seine Kunden per Megaphon auf, wenn die bestellten "Extrem"- oder "Monster-Burger" zum Abholen bereitstanden. Auch er und sein Team freuten sich, wieder auf Tour zu sein.

Und wie fanden die Gäste das Street-Food-Event? "Wir hatten es uns größer vorgestellt", sagte Marvin, der mit seinen Freunden eigens aus Wiesloch dafür nach Eberbach gekommen war. "Aber die Burger schmecken, das Wetter ist bestens – es ist okay." Markus, Christiane und Lukas Richter aus Eberbach fanden es "toll, dass das stattfindet. Seit langem ist mal wieder was los. Die Musik, das Wetter – alles super!" Zwei ältere Damen aus Reichertshausen zeigten sich überrascht, "so viele Leute ohne Maske zu sehen. Man ist das nicht mehr gewohnt." Die beiden wollten sich die Food Days "mal anschauen und bissel was zu Abend essen". Sie speisten polnisch, und "es hat wunderbar geschmeckt".

Weit abseits vom Betrieb auf dem Neuen Markt traf man – ganz einsam in der Bahnhofstraße gelegen – den Stand mit "Mini Donuts" von Bettina Backfisch aus Binau an. Ob dieser Platz denn günstig sei? "Oh ja", zeigte sich die Inhaberin erfreut. "Viele Passanten halten auf dem Weg zum Neuen Markt bei mir an." Sie sei schon seit vielen Jahren beim Eberbacher Frühling dabei, "und immer an dieser Stelle. Viele Leute kennen mich, und freuen sich, dass ich hier bin."

Höhepunkt des Street-Food-Wochenendes sollte der Sonntag werden: mit verkaufsoffenen Geschäften, einer Auto- und einer E-Bike-Ausstellung.