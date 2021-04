Zwar fallen die Bärlauchwochen dieses Jahr aus, den an der Neckarbrücke beginnenden Bärlauchpfad kann man freilich begehen und das schmackhafte Kraut ernten. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Als "Bärlauchhauptstadt Deutschlands" galt Eberbach im letzten Jahr des 20./Anfang des 21. Jahrhunderts. Damals war im Zuge der Stadtkonzeption die Idee aufgekommen, das lange "vergessene" Liliengewächs, das eher ein Schattendasein als "Unkraut" fristete, in den Mittelpunkt kulinarischer Genüsse zu stellen. Mit Erfolg.

Dr. Harald Wölfel-Schramm hatte die Idee, Rolf Wieprecht und dazu etliche Gastronomen und Bürger rührten kräftig die Werbetrommel für das dem Knoblauch ähnliche Kraut, das zahlreiche Mineralstoffe und Vitamine enthält. Eberbach hatte ein Alleinstellungsmerkmal, das bald von anderen Kommunen kopiert wurde. Zahlreiche gastronomische Betriebe beteiligten sich anfangs an den jährlichen "Bärlauchwochen", die stets im März/April stattfanden.

Dabei standen Bärlauchgerichte im Fokus der Speisekarten. Ob Bratwurst, Schnitzel, Cordon Bleu oder ein edles Steak: Allem verlieh "Allium ursinum", so der lateinische Name, seine Note. Ganze Tourismuspakete inklusive Übernachtungen und geführter Bärlauch-Wanderungen wurden angeboten. Eine örtliche Konditorei kreierte gar Bärlauchpralinen. Allerlei kulinarische Köstlichkeiten durften Bürger wie Gäste einst zum Auftakt der Kampagne im Ratssaal genießen. Einen Bärlauch-Pfad gibt’s auf der Wimmersbacher Neckarseite entlang der Au in Richtung Pleutersbach.

Doch im Laufe der Jahre flaute der "Bärlauch-Boom" auch ohne Pandemie allmählich ab. Einige der anfangs teilnehmenden Gastro-Betriebe gibt es längst nicht mehr. Anderen erschien die Teilnahme an der Aktion, die früher mit jährlich 300 Euro für die "Bärlauchaktiven" zu Buche schlug, zu teuer. Einige machten nicht (mehr) mit, setzten gleichwohl Bärlauch-Gerichte auf ihre Speisekarte.

"Mittlerweile ist die Teilnahme an den Wochen für die Betriebe längst kostenfrei, die Stadt übernimmt stets das komplette Marketing", erläutert der Leiter der Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS), Tobias Soldner.

Zwar wurde der Rummel um das Kraut immer weniger. Dennoch wurden die Bärlauchwochen noch regelmäßig veranstaltet. Ruth Schätzle-Schneider, Vorsitzende des Eberbacher Odenwaldklubs, führt "seit sechs, sieben Jahren" regelmäßig Einheimische und Gäste durch die Bärlauchbestände. Bis Corona zu Beginn der vergangenen Saison auftauchte und seither das gesellschaftliche Leben weitgehend im Griff hält. "Es tut mir echt leid", sagt Schätzle-Schneider zu den in diesem Jahr geplanten und freilich abgesagten Bärlauch-Wanderungen. Bei den etwa zweistündigen Touren habe sie den Teilnehmern auch viel Stadtgeschichtliches vermitteln können. Beim Spaziergang über die "Kunstmeile" in die Au zur Bärlauchernte seien "Fremde immer wieder ganz begeistert" gewesen. Schade sei es auch um den abgesagten Naturparkmarkt, der letztes Aprilwochenende hätte stattfinden sollen. Sie hofft, dass es mit der Tradition 2022 weitergeht: "Wir stehen immer bereit".

Rolf Wieprecht, der in seiner Firma auch ein Büchlein mit Bärlauch-Rezepten herausgegeben hat, schlägt in die selbe Kerbe: "Wenn die Stadt jahrzehntelang mit Bärlauch in Verbindung gebracht wurde, sollte man das nicht aufgeben", ist er überzeugt und hält das bisherige Konzept "nicht für überholt". Auch dieses Jahr hätten bei ihm wieder Auswärtige angerufen und sich nach dem Büchlein erkundigt. KTS-Leiter Soldner hofft ebenso auf 2022, "wenn die Leute komplett durchgeimpft sind". Das gelte nicht nur für den Fortbestand der Bärlauchwochen, sondern auch für andere Veranstaltungen wie das Frühlingsfest.