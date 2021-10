Von Christofer Menges

Eberbach. Vorstand im Verein Stiftung Altersheim zu sein, ist in Eberbach nicht das leichteste Ehrenamt: Verantwortung für das Pflegeheim Lebensrad mit rund 90 Bewohnern und fast 100 Mitarbeitern, mit der millionenschweren Sanierung des seit elf Jahren leer stehenden Dr.-Schmeißer-Stifts eine gewaltige Aufgabe vor der Brust, das Corona-Jahr 2021 mit einem sechsstelligen Verlust in der Kasse. Bis auf einen macht der bislang amtierende Vorstand dennoch weiter: Vorsitzender Hans Wipfler, sein Stellvertreter Heiko Stumpf, Gerhard Rohr und der bislang kooptierte Rudi Kößler wurden bei der Mitgliederversammlung vor kurzem in der Stadthalle bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit für weitere drei Jahre gewählt.

Einer hörte dagegen auf: Fedor Grißtede, seit April 2014 im Vorstand des Vereins, legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder und wurde unter Applaus mit einem großen Geschenkkorb verabschiedet. Er sei damals mit Feuereifer an die Aufgabe gegangen, an einer Lösung für die Sanierung des Dr.-Schmeißer-Stifts mitzuarbeiten. Dabei habe es auch viel an Kritik und etliche Leserbriefe gegeben. Und auch wenn das Stift immer noch leer steht: Untätigkeit könne man dem Vorstand nicht vorwerfen, sagte Grißtede. Das Ziel einer Sanierung sei nach wie vor nicht aufgegeben. Inzwischen ließen aber sein Gesundheitszustand und der seiner Frau eine weitere Mitarbeit nicht mehr zu, begründete der Baufachmann sichtlich gerührt, warum er sein Amt niederlegt. An Heimleiterin Doris Popp, die ihn zum Abschied umarmte, übergab Grißtede eine Mappe mit einer Dokumentation seiner siebenjährigen Tätigkeit im Vorstand.

Nun machen die vier verbliebenen Vorstandsmitglieder erst einmal alleine weiter, haben aber die Möglichkeit, das verwaiste Amt mit einem Interessenten per Vorstandsbeschluss zu besetzen. Detlef Kermbach, seit einem Jahr Stadtbaumeister in Eberbach, wurde aus den Reihen der Mitglieder vorgeschlagen, winkte aber fürs erste ab: "Das ist alles noch ein bisschen zu frisch."

Nachträglich bewilligten die Mitglieder die Jahresabschlüsse des Vereins für 2019 und 2020 und den Wirtschaftsplan für dieses Jahr. 2019 erwirtschaftete der Verein Stiftung Altersheim einen Überschuss von 60.000 Euro, 2020 von 50.000 Euro. Die Mitgliederzahl sank unterdessen von 376 auf 324. Die guten Ergebnisse werden sich laut Heimleiterin Popp in diesem Jahr nicht halten lassen: Für 2021 rechnet sie mit einem Verlust von 100.000 Euro. Grund ist vor allem die Corona-Pandemie, die zu geringerer Auslastung bei gleichzeitig höheren Kosten für Schutzkleidung und Hygiene geführt hat.

2020 blieb das Lebensrad von der Pandemie noch verschont. Dann kam es an Silvester zu einem Ausbruch im Pflegeheim. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres starben 21 Bewohner. Etliche Mitarbeiter fielen aus. Das noch gesunde Personal arbeitete am Anschlag. "Der Zusammenhalt in dieser Zeit war enorm", sagt die Heimleiterin, "jeder hat nicht nur sein Bestes, sondern sein Allerbestes gegeben, Tag für Tag."

Nach zwei Corona-Monaten war die Auslastung im Keller. "Keiner wollte mehr ins Heim", stellte Popp fest. Erst seit August ziehe die Nachfrage wieder an, aber vor allem die nach Kurzzeitpflegeplätzen, die mehr Aufwand fürs Personal bedeuteten als Dauerbewohner.

Dabei werde es zunehmend schwieriger, überhaupt Personal für die Altenpflege zu gewinnen. Hatte das Lebensrad 2018 noch zwölf Auszubildende in der Pflege, waren es 2020 nur noch fünf. Inzwischen müsse sie auf externe Personaldienstleister zurückgreifen, sagt Popp, und das bei steigenden Preisen.

Neue Pflegesatzverhandlungen stehen dagegen erst im Februar nächsten Jahres wieder an. Zur angespannten Situation in der Altenpflege fand Popp deutliche Worte: "Es müsste in der Gesellschaft ein Umdenken geben: Auf der einen Seite wird gejammert, es gebe zu wenig Personal und das müsste mehr verdienen, aber bereit, dafür zu zahlen, ist man nicht. Und die Politik müsste den bürokratischen Aufwand bei der Dokumentation weiter vereinfachen. Das Personal verbringt seine Zeit lieber mit den Bewohnern als am PC."