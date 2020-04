Eberbach (fhs) Im dritten Teil von "Corona, my friends and I" wird neben den Filmtagebuchnotizen der Freunde von Max Damm auch die Geschichte eines Konzerts des Eberbacher Musikers Jesse Safferling erzählt.

Das YouTube-Filmprojekt des aus Eberbach stammenden Filmemachers Damm sollte jeweils Sonntags und Mittwochs auf diesem Soziale-Medien-Kanal fortgesetzt werden. (Wir berichteten). Der geplante Rhythmus kam jedoch durcheinander.

Die für 29. März geplante Folge Drei von "Corona, my friends and I" erschien nun bereits gestern Abend und ist mit den ersten beiden Filmdokumentationen der Eindrücke von Damms Freunden Marlen, Domi, Hamit, Viola, Jesse, Donni und Tobi auf Youtube und Instagram zu sehen. Jesse Safferling hat mit seinen Mitbewohnern am Sonntag ein Konzert live gestreamt – auf dem YouTube-Channel des Pampinea-Festivals. Da Max Damm das einbauen wollte, verschob sich die Filmtagebuchfolge Drei auf Dienstag Abend. Zudem hat der Filmemacher gerade mit der Corona-Berichterstattung für Sondersendungen im SWR viel zu tun und arbeitet gleichzeitig an drei großen Produktionen (unter anderem zwei mal Beitrage zur Sendereihe "37 Grad" im ZDF). Obendrein ist Damm aktuell nicht in seinen Produktionsräumen in Mannheim, sondern arbeitet ebenso wie viele andere von zu Hause aus im Home-Office. "Das klappt zwar gut, aber manches läuft dadurch auch zäher" stellt er fest.

Im Lauf dieser Woche soll noch mehr neues Material von "Corona, my friends an I" auf YouTube eingestellt werden. Den Turnus der Folgen will Damm aber auf wöchentliches Ergänzen jeweils Sonntags umstellen. Dazwischen wird es zusätzliches Inhaltsangebote geben. Auf Instagram bekommen der Filmemacher und seine Freunde Geschichten von Zuschauern geschickt, die ebenfalls zeigen, was die Pandemie "mit uns macht".