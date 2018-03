Eberbach. Bei zwölf Plusgraden blitzen die Lichtlein vom Christbaum – Mitarbeiter der Stadtwerke Eberbach haben am Donnerstag die Beleuchtungsketten an den Nordmanntannen wie hier auf dem Neuen Markt angebracht und zum Test bei Tageslicht schon einmal angeschaltet. In acht Tagen wird das Eberbacher Weihnachtsdorf zum ersten Adventswochenende auf dem Neuen Markt eröffnen. Zwischen erstem und dritten Dezember laden Vereine und andere Anbieter ins Rund mit den 21 Holzhütten rings um diesen Christbaum – vielleicht sind dann auch die Außentemperaturen besser für Glühwein mit Spekulatius und anderen Keksen geeignet als an diesem Novemberdonnerstag.