Von Martina Birkelbach

Eberbach. Vögel zwitschern, in der Ferne bellt ein Hund, die Sonne strahlt an dem lauen Sommerabend zumindest zu Beginn der Verabschiedung der Realschüler noch. Unter freiem Himmel im Schulhof wurde die erste Gruppe, die Klasse 10a, am Donnerstagabend verabschiedet. Am Freitag folgte die Klasse 10b, am morgigen Dienstag können die Schüler der 10c ihre Mittlere-Reife-Zeugnisse entgegennehmen; Beginn ist um 19 Uhr. Alle 83 Schüler haben bestanden; insgesamt werden 17 mit dem Notenschnitt von 2,0 ein Lob und 15 mit einem Schnitt von 1,9 oder besser einen Preis erhalten. Dieses Jahr ist die schulbeste Schülerin Milena Sigmund, sie schaffte 1,0.

Hausmeister Michael Heckmann hat einen Ständer mit Desinfektionsmittel aufgebaut, Schüler dürfen samt ihrer zwei Begleitpersonen auf Dreier-Stuhlreihen Platz nehmen, die extra aufgebaute Bühne ist mit bunten Lampions verziert. Auf das sonst so vielfältige Büfett der Schülerfirma Serviento wird wegen "Corona-Hygienemaßnahmen" verzichtet, bedauert Firmenleiterin Gabi Martina.

"It’s time to say goodbye...Wir sind nicht in der großen stickigen Stadthalle mit 100 Leuten. Das ist das erste Mal, dass ich sowas erleben darf", sagt Klassenlehrerin Birgitta Winzenried. Und auch Schulleiter Markus Hanke ist zum Ende hin glücklich. "Schön war es. Ich hätte die Verabschiedung schon immer gerne mal im Schulhof gemacht", sagt er. Und so hat die Coronapandemie, deren Auflagen zum Entschluss für die Außenveranstaltungen geführt haben, vielleicht auch mal eine positive Seite gezeigt. Wenngleich auch die sonst üblichen sportlichen und lautstark musikalischen Darbietungen der Schüler gefehlt haben.

Schülersprecher Constantin Jung und Amy Nixon bei ihre Ansprache. Foto: Martina Birkelbach

Ruhig ist es am Donnerstagabend. Ruhig und besinnlich. Bürgermeister Peter Reichert übermittelt seine Glückwünsche (wie auch schon in der Gemeinschaftsschule zuvor) per Videobotschaft.

"Täglich neue Regelungen. Kein Sport, keine Hobbys, keine Musik. Es sind die vielen Kleinigkeiten, die das Leben so lebenswert machen", sagt Elternbeiratsvorsitzende Christel Hock. "Chapeau – ihr habt es trotzdem geschafft." Einen Vorteil hätten all’ die gehabt, die flexibel sind, und sich täglich neu organisieren können. Hock erinnert aber auch daran, dass keiner in der Situation alleine war; "Eltern und Lehrer haben euch unterstützt". Auch wenn es mal "Verwirrungen" gegeben habe; beispielsweise als ihr Sohn "einmal im falschen virtuellem Klassenzimmer gelandet ist". "Ihr macht jetzt Ausbildungen, ein freiwilliges soziales Jahr oder besucht weiterführende Schulen – ihr habt eine solide Ausbildung und die Welt der Erwachsenen in der Tasche", so Hock. Ihr Rat: "Bleibt kreativ und steckt den Kopf nicht in den Sand". Auch die beiden Schülersprecher Constantin Jung und Amy Nixon empfehlen allen Mittlere-Reife-Absolventen: "Verändert euch und gebt niemals auf". "Wir sind heute den letzten Tag zusammen. Wir haben gute und schlechte Tage zusammen erlebt und sind gemeinsam zu jungen Erwachsenen geworden", sagen Maurice, Celine und Jana, die drei Klassensprecher der 10a, die auch Geschenke für die Klassenlehrer überreichen.

"Wir haben versucht, euch nicht nur Mathematik, Englisch und Deutsch beizubringen, sondern auch eure Kompetenzen zu stärken", sagt Winzenried. Und dazu gehören auch "soziale Kompetenzen". Sie erklärt, dass Betriebe schon lange "nicht nur auf die Zeugnisse schauen". Klassenlehrer Stefan Kautzky gibt seine "Kautzky-Regeln" zum Besten: "Macht was ihr wollt. Stört keine dritte Person. Akzeptiert, was passiert durch euer Verhalten. Euer Verhalten müsst ihr selbst verantworten."

"Bei einem Abschied sollte man sich Zeit nehmen und innehalten – gleichermaßen aber auch nach vorne blicken", betont Schulleiter Hanke. In diesem Schuljahr ist die Fähigkeit zum "selbst Arbeiten", noch mehr gefordert worden, blickt er zurück. Auch wenn die Digitalisierung zu neuen Chancen geführt habe, dürfe man vor den Risiken nicht die Augen verschließen. Er gibt Ratschläge anhand von Redewendungen und erklärt deren tiefere Bedeutungen.

Die Zeugnisse gibt’s dann umrahmt von leiser Musik und auf der Leinwand sind Bilder der Schüler "aus früheren Zeiten" dazu zu sehen. Auch die ein oder andere Träne fließt, als das hart erarbeitete wertvolle Stück Papier dann endlich in den Händen gehalten werden darf. Ruhig und mit leisen Gesprächen auf Abstand und Hintergrundmusik endet nach über einer Stunde der besinnliche Abschied der 10a am Donnerstag.