Eberbach. Auch die Eberbacher CDU hat jetzt ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 26. Mai veröffentlicht. Wie der Stadtverband in einer Pressemitteilung unterstreicht, führe man als "Eberbacher Bürgerpartei" dabei konsequent die Umsetzung des vor fünf Jahren beschlossenen strategischen Aktionsprogramm fort.

Betont wird, dass durch eigene Anträge im Gemeinderat viele wichtige Punkte zum Wohle der Bürger umgesetzt worden seien. Exemplarisch nennt die CDU die Sicherung der hausärztlichen Versorgung, ihren Einsatz für die älteren Bürger im Zusammenhang mit den Entscheidungen zum Schmeißer-Stift und zum "Lebensrad", sowie die Einrichtung einer Jugendvertretung.

Darüber hinaus hätten Anträge zur Reduzierung der Personalkosten, Kosteneinsparung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit sowie einer Konsolidierung des Haushaltes beigetragen. Die CDU sieht sich deshalb selbst als "die treibende Kraft im Eberbacher Rathaus" der letzten Jahre.

Künftig geht es den Christdemokraten in Fortführung ihres Aktionsprogrammes um die priorisierte Sanierung der städtischen Infrastruktur. Danach stehen vor allem die weitere Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums und der Ersatz-Neubau der Steige-Sporthalle auf der Liste der Aktivitäten.

Städtebaulich soll nach CDU-Vorstellungen die Altstadt wieder attraktiver und verstärkt zum Wohnen genutzt werden. Optionen für Gewerbegebiete, gerade auch zur Ansiedlung von Kleinbetrieben, sollen geprüft werden. Die beschleunigte Einrichtung von Breitband-Internet stehen ebenso auf der Agenda wie der weitere Ausbau des öffentlichen W-LAN in der Innenstadt.

In Sachen Hallenbad positioniert sich die CDU eindeutig: Sie will den Neubau eines bedarfsorientierten und solide finanzierten Bürgerbades "anstelle einer riskanten Sanierung". Die Neugestaltung des Neckarlauers und die Attraktivierung des Ohrsberges seien ursprüngliche Vorschläge der CDU Eberbach, die konsequent angegangen und umgesetzt werden müssten. Das Angebot betreuten Wohnens in der Innenstadt zur Sicherung der Lebensqualität der älteren Menschen hat man nach eigener Aussage bereits in der Vergangenheit intensiv unterstützt.

Für Familien sei die gute Kinderbetreuung weiter auszubauen. Hier wird neben dem Neubau des Kindergartens Regenbogen ein Waldkindergarten angestrebt sowie die Optimierung der Hort- und Randzeitbetreuung.

Im Bereich Klimaschutz setze man auf "durchdachte und wirksame Konzepte unter Einbeziehung der Stadtwerke". Den "konzeptlosen Bau von Windrädern im Eberbacher Wald ohne ausreichende Speichermöglichkeiten und ohne Gesamtkonzept" wird unter den aktuellen Rahmenbedingungen weiterhin abgelehnt. Die CDU spricht hier vom "Profit für Investoren auf Kosten der Natur, der Bürger und des Landschaftsbildes".

Zur Kandidatenvorstellung mit Erläuterung der einzelnen Programmpunkte lädt die CDU am Donnerstag, 2. Mai, um 18.30 Uhr in den Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses ein. Weitere Informationen und Termine auf der Homepage www.cdu-eberbach.de.