Seit 34 Jahren unterhält die BW-Bank in der Friedrichstraße 3 eine Filiale in Eberbach. Ende dieses Jahres gehen dort endgültig die Lichter aus. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Ende dieses Jahres gehen in der BW-Bank-Filiale in Eberbach die Lichter endgültig aus. Nachdem bereits seit über einem Jahr die seit 34 Jahren am Standort Friedrichstraße 3 ansässige Geschäftsstelle coronabedingt für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen ist, wurde zwischenzeitlich auch die hier beschäftigte Mitarbeiterzahl drastisch reduziert. "Nun fiel die Entscheidung, diese Filiale dauerhaft zu schließen und den Standort Eberbach zu verlassen", bestätigt ein Sprecher der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), zu der die BW-Bank gehört auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Schließung sei für das vierte Quartal 2021 geplant. In diesem Zuge würden auch die Geldautomaten und SB-Geräte abgebaut. Da die BW-Bank als Teil der LBBW zur Sparkassenfinanzgruppe gehöre, könnten ihre Kunden bundesweit an allen Geldausgabeautomaten des Kreditinstituts mit dem markanten "S" im Logo kostenlos Bares abheben, betont der Sprecher. Die Eberbacher Kunden betreue und berate man künftig "umfassend" von der Filiale in Heidelberg oder auch durch eine neue Online-Beratung. Nach Heidelberg sollen auch die derzeit noch in Eberbach verbliebenen drei Mitarbeiter wechseln. Einige bislang hier Beschäftigte seien "nicht mehr bei der Bank", wurde auf weitere Nachfrage mitgeteilt.

Pandemiebedingt ist die BW-Bank-Filiale in Eberbach seit über einem Jahr für Publikum geschlossen. Ein Aushang kündet das bevorstehende Aus an. Foto: Marcus Deschner

Die Baden-Württembergische Bank hat eine langjährige Geschichte als eines von drei in Eberbach auch räumlich präsenten Geldinstituten. Bereits in den Siebziger-Jahren des vergangenen Jahrhunderts war man als "Badische Bank" mit einer Geschäftsstelle am Bahnhofplatz vertreten. In diesen Räumen berät mittlerweile längst ein Reisebüro Kunden. Nach dem Umzug 1987 in die Friedrichstraße erfolgte Ende des ersten Jahrzehnts der Nuller-Jahre eine grundlegende Neugestaltung der Räume.. Dies ging zeitlich mit der Schließung der Mosbacher BW-Bank-Filiale einher. Mitarbeiter von dort wurden seinerzeit an den Standort Eberbach versetzt.

Bei der Einweihung der neu gestalteten Räume in der Friedrichstraße im Beisein zahlreicher Gäste wurde damals davon gesprochen, dass das moderne Interieur der Eberbacher Filiale landesweit beispielgebend für andere noch umzugestaltende Geschäftsstellen der BW-Bank sei.

Nun erfolgt nach einem halben Jahrhundert das "Aus" für den Standort Eberbach. Dafür liefert der Sprecher die Gründe gleich mit: "Service und Beratung werden an das veränderte Kundenverhalten angepasst und das stationäre Filialnetz insbesondere außerhalb Stuttgarts, dem Hauptsitz der größten Landesbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 260 Milliarden Euro, verkleinert." Gleichzeitig werde eine Online-Beratung aufgebaut, die gegenüber den Filialen unter anderem längere Öffnungszeiten auch am Samstag biete, gewinnt der Banker der neuen Ausrichtung Positives ab. Damit trage die BW-Bank der stark gestiegenen Nachfrage nach Bankdienstleistungen in der digitalen Welt Rechnung.

Denn immer weniger Kunden suchten die Filialen persönlich auf. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung noch verstärkt. Daher setze man mehr aufs Online-Geschäft und wolle bis Ende nächsten Jahres bankweit über 100.000 "digital-affine Kunden" auf diesem Sektor umfassend betreuen. Es sei nämlich auch vorgesehen, dass neben den rund 80 Mitarbeitern des BW-Bank Servicecenters 70 Beschäftigte aus den Filialen in die Online-Beratung wechseln. Von den seit über einem Jahr coronabedingt geschlossenen 30 Filialen würden bis auf zwei nicht wieder geöffnet, so der Sprecher. Eberbach sei nun bei den dauerhaften Schließungen dabei. Darüber hinaus werde man bis Ende 2022 weitere 13 Filialen schließen. Ganz ohne Stellenstreichungen gehe die starke Straffung des Filialnetzes allerdings nicht ab. Von insgesamt 700 Mitarbeitern im gesamten LBBW-Konzern werde man sich in den kommenden Jahren "sozialverträglich" trennen, wird angekündigt.