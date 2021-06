Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der geplante Bau einer knapp 1000 Quadratmeter großen und bis zu acht Meter hohen landwirtschaftlichen Halle im Odenwald-Dörfchen Brombach stieß im Bauausschuss auf naturschützerische Vorbehalte der AGL. Lothar Jost sprach sich angesichts von Größe, Belastung des Landschaftsbilds und Grad der Bodenversiegelung zwar behutsam aber doch für den nochmaligen Versuch aus, den Bau "ein wenig gefälliger zu machen". Denn: "Da kommt einiges zusammen". Bauamtsleiter Detlef Kermbach und auch der Rest des Gremiums winkten allerdings ab. Kermbach mangels rechtlicher Handhabe, die Runde, weil sie auch so mehrheitlich für das mit Auflagen versehene Bauvorhaben war.

Das Hallenprojekt liegt im Landschaftsschutzgebiet Odenwald und im FFH-Schutzgebiet und reicht zu nah an den angrenzenden Wald heran: näher als die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 30 Meter. Der Bau soll unter Berücksichtigung der topografischen Verhältnisse in der freien Landschaft entstehen und eine geschotterte Zufahrt erhalten, die auf eine gepflasterte Fläche und Stellplätze führt.

Zur Wahrung des "landschaftlichen Charakters" der Umgebung schreibt die Verwaltung jetzt vor, dass die Fassadenfarbe sich an der auf dem Grundstück bereits vorhandenen kleineren Halle zu orientieren habe, und dass der Bau eingegrünt werde. Außerdem ist ein qualifizierter landschaftspflegerischer Begleitplan mit Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung vorzulegen. Auch findet sich in der Verwaltungsvorlage der Hinweis darauf, dass es für die schon vorhandene kleinere Halle womöglich gar keine Baugenehmigung gebe. Die sei gegebenenfalls nachzureichen.

Dennoch: Der städtische Umweltbeauftragte hat das Vorhaben schon geprüft. Das letzte Wort wird dann im Landratsamt gesprochen.

Im 300-Seelen-Dorf Brombach sind bis dato keine Einwände gegen eine so große Halle verbrieft. Im Gegenteil: Man sei froh, dass man überhaupt noch einen Bauern hat am Ort, der die Landschaft pflegt, hieß es auf unsere Nachfrage. Dass es in ganz Brombach offenbar kein einziges Stückchen Grund gibt, das nicht unter Natur- oder Landschaftsschutz steht, mache die Lage noch schwieriger.

Dennis Weber heißt dieser Bauer, und er sei der einzig verbliebene von ehemals an die 30 Landwirten im Dorf, wie er sagt. Weber hat jetzt vor, die kleine, 2018 von ihm erbaute Halle nur noch als Stall für seine bald an die "50 Stück Vieh" zu nutzen und seine teuren landwirtschaftlichen Maschinen künftig nicht mehr in die Nachbarorte auszulagern, sondern selbst einen Unterstand dafür zu schaffen. Zusätzlichen Platzbedarf hat Weber darüber hinaus für an die 700 Heu- und 200-Strohballen für die Kühe.

Die Größe der neuen Halle habe er exakt kalkuliert, er brauche sie, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. "Woanders in der Umgebung sind solche Hallen doch drei- bis viermal so groß", weiß der Brombacher.