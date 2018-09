Eberbach-Brombach. (fhs) Von fahrlässiger Brandstiftung geht die Polizei bei dem Brombacher Hausbrand vom Montag aus. Die Ermittler der Kriminalpolizei aus Heidelberg fanden heraus, dass ein Gaskocher in der Garage des Anwesens betrieben worden war.

Da die Bewohner zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nicht zu Hause waren, muss das zurückgelassene Gerät den Brand in deren Abwesenheit ausgelöst haben. Das in der Garage gelagerte brennbare Material habe sich entzündet und letztendlich zu dem verheerenden Brand geführt. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei dürfte bei dem Brand ein Schaden von bis zu 200.000 Euro entstanden sein. Das landwirtschaftliche Anwesen - Wohnhaus, Garage und Scheunengebäude - ist nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Wie am Montag bereits berichtet, war es am frühen Nachmittag kurz nach 13 Uhr zum Brand in Brombachs Oberdorf gekommen, der vom Wohnhaus auch auf die angrenzende Scheune übergriff. Bei ersten Löschversuchen war nach Angaben der Polizei eine Person leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt worden.