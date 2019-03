Im Eberbacher Fitnesscenter Palestra quälte sich Profiboxer Artur Mann für seinen Traum vom Weltmeisterschaftstitel. Im Sparring in Miami holte er sich den letzten Schliff für den Titelkampf am Samstagabend. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Im Sommer ackerte Artur Mann im Eberbacher Fitness-Center Palestra und legte dabei die Grundlagen. Im November schickte der Profiboxer in Chicago den Russen Alexej Zubov dreimal auf die Bretter und gewann klar nach Punkten. Zurück in Eberbach quälte sich der Boxer wieder wochenlang mit Sportwissenschaftler Gregor Haslberger und seinem Manager Daniel Todorovic.

Jetzt steht Artur Mann kurz vor seinem großen Ziel: Am heutigen Samstag steht er im Kampf um die IBO-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht im Emperors Palace in Kempton Park vor den Toren Johannesburgs in Südafrika im Ring. Gegner ist der 26 Jahre alte Südafrikaner Kevin Lerena, der von seinen 22 Profikämpfen bislang nur einen verloren hat.

Von November bis Ende Januar bereitete Mann sich am Neckar vor. Nach dem Kampf in Chicago wurde an Kraft und Stabilität gearbeitet. Schon beim Kampf gegen Zubov zeigte Mann eine von ihm bis dahin selbst nicht gekannte Explosivität. In Eberbach hat Mann laut Haslberger in der Vorbereitung auf den Kampf viel visuelles und Aufmerksamkeitstraining gemacht, sich noch einmal in seiner Schnelligkeit und Schnellkraft deutlich verbessert - zum Donner der Fäuste des Manns mit dem Kampfnamen "Thunder" kommt jetzt auch noch der Blitz dazu.

Daran wurde weitergefeilt: Vor sechs Wochen ging es nach Miami zu Pedro Diaz, einem international renommierten kubanischen Boxtrainer. "Artur hat sich noch einmal auf ein anderes Niveau gehoben", sagt Trainer Haslberger.

Der Kampf verspricht einiges an Spannung: Beide Boxer sind gleich groß (1,85 Meter), Linksausleger (Mann) trifft auf Rechtsausleger (Lerena). Der ungeschlagene Mann (28) hat mehr als die Hälfte seiner 15 Profikämpfe mit K.o. gewonnen, Lerenas letzter K.o.-Sieg ist - obwohl er den Kampfnamen "K.o. Kid" trägt - mehr als zwei Jahre her.

Für den durchtrainierten Südafrikaner, der den IBO-Weltmeistergürtel 2017 gegen Youri Kayembre Kalenga gewann, ist es der dritte Kampf um die Titelverteidigung. Nach seinem bislang letzten Kampf im Juni 2018 wurde er an der Schulter operiert. Im Oktober fiel der 26-Jährige bei einer Dopingkontrolle mit einem positiven Ergebnis auf. Das IBO-Weltmeisterschaftskomitee folgte aber seiner Erklärung, er habe versehentlich ein Medikament seiner Frau genommen, und sprach ihn frei.

In der unabhängigen Weltrangliste von Boxrec.com wird Lerena im Cruisergewicht derzeit an sechster Stelle geführt, Mann auf Rang 23. Über allen schwebt der Ukrainer Oleksandr Usyk, Olympiasieger im Schwergewicht 2012, der derzeit die Titel der Verbände WBC, WBO, IBF und WBA hält - nur nicht den der IBO, um den Mann jetzt kämpft. Doch Usyk wechselt wieder ins Schwergewicht. Damit wären seine Cruisergewichtstitel vakant.

"Ich bin für alles bereit", hat Mann nach seinem Kampf in Chicago gesagt. Den Fight im November hat er laut Haslberger "extrem gut überstanden". Die Entwicklung, die der Boxer in einem Jahr gemacht habe, sei gewaltig: "Wir sind alle sicher, dass das funktioniert und Artur weiß, was dranhängt." Denn wenn Usyk wechselt und Mann gewinnt, ist auf dem Weg an die Weltspitze alles drin.

Dennoch: In Südafrika geht Mann als Außenseiter in den Ring. Die Stimmung im Emperors Palace - der südafrikanischen Variante des Cesar’s Palace in Las Vegas - wird auf Seiten des Lokalmatadors sein. "Da braucht Artur nicht abzuwarten, dass er nach Punkten gewinnt, da muss er schon Außergewöhnliches leisten, damit er aus dem Kampf als Sieger hervorgeht", sagt Haslberger.

Mann selbst sieht das etwas gelassener: "Für mich ist es egal, ob ich nach Punkten oder durch K.o. gewinne. Für mich ist der Sieg entscheidend", sagte er bei der Pressekonferenz vor dem Kampf. Und gegenüber unserer Zeitung: "Ich kann den Fakt, dass es ein ,Auswärtsspiel’ ist, ganz gut ausblenden. Lerena ist definitiv ein explosiver Mann und es macht die Geschichte sicherlich nicht einfacher, dass er Rechtsausleger ist. Aber wenn man ganz oben mitmischen will, dann muss man eben auch einen Kevin Lerena schlagen - und ich bin überzeugt davon, dass ich das tun werde", sagt der Boxer.

Auch Fitnesscoach Haslberger schätzt Lerena als schnellkräftig und explosiv, aber auch als Heißsporn ein: "Und er ist nicht so ein guter Boxer wie Artur, ein Klammeraffe, der sich festkrallt." Mann müsse bei der Beweglichkeit Lerenas dennoch bis zur letzten Sekunde vorsichtig sein.

Heute Abend gilt’s. Zu "Win" von Jay Rock läuft Artur Mann in den Ring ein. Der Titel soll Programm sein. Am 8. April will Mann zum Training wieder nach Eberbach zurückkehren - mit dem Gürtel eines Boxweltmeisters im Gepäck.

Info: Der Kampf Artur Mann gegen Kevin Lerena um die IBO-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht ist am heutigen Samstag, 16. März, von 21 Uhr an auf Sport1 zu sehen.