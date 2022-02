Alexander Orlovski steht in seiner 25 Quadratmeter großen Werkstatt in der Steigestraße an der Schnellsohlenpresse. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Dreißig Jahre haben die Schuhe schon auf dem Buckel, unzählige Kilometer haben sie mit ihrem Besitzer zurückgelegt. Und wenn es nach diesem geht, sollen noch weitere gemeinsame Jahre und viele Kilometer dazukommen. Egal ob die Sohlen abgelaufen oder die Nähte aufgeplatzt sind. "Egal was es kostet, ich liebe diese Schuhe", sagt ihr Besitzer und bittet Alexander Orlovski sich ihrer anzunehmen und sie wieder fit zu machen für die nächsten geplanten Wanderungen.

"Die Schuhe wurden vor 30 Jahren hergestellt, solche Qualität gibt’s nicht mehr", schwärmt Orlovski, der in der Steigestraße seit acht Jahren nebenbei als Schuster tätig ist. Seine 25 Quadratmeter große Werkstätte ist voll mit großen und kleinen Maschinen, Kleinwerkzeugen und vielen Garnrollen. Im Lauf der Zeit hat er sein Equipment Stück für Stück erweitert. "Das brauche ich alles", sagt er. Mag ein Kunde oder Besucher bei alldem den Überblick verlieren – Orlovski findet auf Anhieb das passende Werkzeug für die entsprechende Reparatur.

Wer zu ihm kommt, das sind selten jüngere Leute, zumeist welche ab 50 Jahre aufwärts. Die Bandbreite des Schuhwerks erstreckt sich von den eher robusteren Schuhe der Männer bis hin zu den modischen der Frauen. Qualitätsschuhe aus echtem Leder. Manchmal scheinen es nur Kleinigkeiten zu sein, weshalb ihre Besitzer sie vorbeibringen. Doch seien die Reparaturen der Schuhe hin und wieder auch wie eine Autoreparatur. "Du willst anfangen die Absätze zu machen und merkst, dass darunter noch mehr kaputt ist", sagt er. Dann greift er zum Telefon und klärt ab, was er machen soll: besser wegschmeißen oder doch reparieren.

Meist kommen Leute zu ihm, die sich von ihren Schuhen einfach nicht trennen können oder wollen. "Einer bringt mir seine Arbeitsschuhe jedes halbe Jahr vorbei, um die Sohle zu erneuern. Die haben damals 400 Euro gekostet." Reparieren könne man letztlich alles, doch gehe es auch darum, ob es sich lohnt. "Manchen ist dann auch egal, ob es 70 oder 80 Euro kostet, neue Schuhe kommen für sie nicht in Frage", schildert der Schuster. Bei hochwertigen Boots, die zwischen 700 und 1400 Euro kosten, kommt eine Reparatur auch deutlich billiger als ein Neukauf. Zumal den passenden Schuh zu finden Zeit koste und nicht so einfach sei. "Wer den optimal passenden Schuh gefunden hat, will sich dann auch nicht mehr von ihm trennen."

Hin und wieder kommen auch Leute zu ihm, die nach ein paar Tagen feststellen mussten, dass ihre neu gekauften Schuhe an der ein oder anderen Stelle nun doch ein wenig drücken. "Die Schuhe kann man bis zu einem gewissen Grad in die Länge ziehen oder breiter machen", sagt Orlovski. Eine Schuhgröße sei da schon möglich. Kunststoffschuhe macht er auf 120 Grad warm, ehe er sie zieht. "Da musst du schon sehr vorsichtig sein", sagt er. Lederschuhe könne man schon bis zu zehn Prozent erweitern.

Durch die Corona-Krise hat sich seiner Ansicht nach nicht viel geändert. "Die Leute kommen jetzt halt mit Maske", sagt er und schmunzelt. Vom großen Lockdown um den Jahreswechsel 2020/2021 war allerdings auch seine Werkstatt betroffen. "Ich musste in der Zeit schließen", blickt er zurück. Danach sei es erst langsam wieder angelaufen. Jetzt sei das Geschäft wieder normal. So müssen seine Kunden in der Regel eine Woche einplanen bis sie ihre lieb gewonnenen Schuhe wieder in den Händen oder unter den Füßen haben. "Die meisten bringen ihre Schuhe samstags und holen sie dann auch samstags wieder ab.

In seiner Werkstatt in der Steigestraße 41 bietet Orlovski nicht nur Schuhreparaturen an. Er repariert auch Rucksäcke und Koffer, näht Planen und schwere Stoffe, Reißverschlüsse an Stiefeln und Taschen, wartet Nähmaschinen und macht Polsterarbeiten an Stühlen.

Vor 1985 hätte es noch viel mehr Schuhmacher und Schuster in Eberbach gegeben, habe man ihm erzählt, sagt Alexander Orlovski. Jetzt seien es gerade einmal noch zwei. Einer davon ist der Deutschrusse Orlovski, der am 27. Juli 1994 aus Kasachstan nach Eberbach gekommen ist und hier eine neue Heimat gefunden hat.