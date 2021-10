Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eine besonderen Gottesdienst feierte Eberbachs Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag in der gut besetzten Michaelskirche. Keinen Geringeren als Landesbischof Professor Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh konnte Dekan Ekkehard Leytz dazu begrüßen. Anlässlich der in der zurückliegenden Woche im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach abgehaltenen Visitation war der Bischof nach Eberbach gekommen, um hier im Sonntagsgottesdienst die Predigt zu halten.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Bezirkskantor Andreas Fauß an Orgel und Klavier und vom Kammerorchester der Musikschule Eberbach unter Leitung von Tanja Wilbrandt. Den biblischen Predigttext aus Kapitel 12 des alttestamentlichen Buches Salomon kommentierte Caroline Bauer mit einer Arie aus Bachs H-Moll-Messe.

Keine leichte Kost stellte dieser Bibeltext dar. Ging es darin – wenn auch in poetischer, orientalisch bildreicher Sprache – doch um Themen wie Tod und Vergänglichkeit. "Endlichkeit und Sterblichkeit gehören zu unserem Leben dazu, wir haben nicht alles im Griff", stellte der Bischof in seiner anschließenden Predigt fest. Doch dürfe man gewiss sein, dass Gott den Weg seiner Geschöpfe durchs Leben mitgehe.

Und "erst wenn wir uns unserer Grenzen und unserer Sterblichkeit bewusst werden, können wir die köstlichen Momente des Lebens in ihrer Einmaligkeit wahrnehmen," gab Cornelius-Bundschuh zu bedenken.

Gegen Ende des Gottesdienstes informierte die stellvertretende Vorsitzende des Bezirkskirchenrats, Dr. Barbara Scheuble, über die Zielvereinbarungen, die der Bezirkskirchenrat im Rahmen der Bezirksvisitation verabschiedet hat.

Demnach sollen unter anderem bis Ende 2022 Konzepte erstellt werden, wie die Zusammenarbeit unter den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks gestärkt und wie darauf reagiert werden kann, dass die Ressourcen zurückgehen beim Personal, bei den Finanzen sowie bei den Gebäuden.

Des Weiteren will der Kirchenbezirk in den beiden kommenden Jahren auf verschiedenen Ebenen verstärkt dafür werben, Kinder taufen zu lassen.

Herausforderungen, aber auch Chancen sieht man im Ausbau der Ganztagsschule. Der Kirchenbezirk Eberbach-Neckargemünd entwickelt entsprechende Nachmittagsangebote in den Schulen, wie zum Beispiel den "Theo-Club" und einen "Weltgebetstag für Kinder".

Außerdem wollen der Kirchenbezirk wie auch alle seine Gemeinden sich für den Klimaschutz engagieren. Veranstaltungen zum Thema "Klima und Schöpfung" und zum zertifizierten Umweltmanagement der Landeskirche "Grüner Gockel" wollen die Gemeinden zum Mitmachen einladen.

"Bei allen anstehenden Entscheidungen zu Struktur und Gebäuden werden die Belange des Klimaschutzes bedacht", so Scheuble. Abschließend berichtete sie noch von der Entwicklung einer neuen Konzeption für die Klosterkirche Lobenfeld.

Ein bischöflicher Segen und ein beschwingtes Musikstück von Kammerorchester und Orgel beendeten den Gottesdienst in der Michaelskirche und leiteten über zum "Kirchenkaffee". Hierbei bestand Gelegenheit, mit dem Landesbischof ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Doch nur wenige Kirchenbesucher nutzten diese Chance, ihren Bischof – über den üblichen Small Talk hinaus – mit drängenden Fragen zu konfrontieren.

Schwer tat sich etwa ein Eberbacher mit der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durch die evangelische Kirche. "Wie steht die Bibel dazu?", wollte er von Cornelius-Bundschuh wissen. "Man muss die Bibel von der Liebe Christi her lesen", lautete dessen Antwort. "Das ist keine Anpassung an den Zeitgeist. Wir wollen vielmehr die Liebe der Menschen würdigen und dort, wo wir sie sehen, sie auch segnen."

Was Kirche tun könne, um Fernstehende für den christlichen Glauben zu begeistern, lautete eine andere Frage an Cornelius-Bundschuh. "Gottvertrauen zusammen mit der Erfahrung menschlicher Nähe vermitteln", lautete hier der Rat des Bischofs.