Eberbach. (bnc) "Zeit für Geschichten" heißt die neue Ausstellung, die am heutigen Samstag um 11 Uhr, von Bernd und Beate Segnitz an der Nickelharpa musikalisch umrahmt, in der evangelischen Michaelskirche eröffnet und bis 2. September zu den Öffnungszeiten der Kirche zu sehen sein wird.

Im Mittelpunkt steht dabei ein zehn Meter langer und 66 Zentimeter breiter Fries aus alter, handgewebter Leinwand, den die Kölner Malerin und Grafikerin Gisela Tschauner mit Acryl bemalt und mit Geschichten aus 1001 Nacht beschrieben hat.

Die Künstlerin ist in Eberbach keine Unbekannte: 2003 faszinierte ihre Installation zum 23. Psalm bereits die Besucher der Michaelskirche, 2010 war es die Bild gewordene Musik Johann Sebastian Bachs, die den Betrachter in Form von Collagen mit dem Kantatenwerk des Barockmeisters konfrontierte.

Damals wie heute stellte Gemeindemitglied Barbara Bart den Kontakt zur Künstlerin her, sind die beiden Damen doch Freundinnen seit Studienzeiten. In den achtziger Jahren nahm Gisela Tschauner ein Studium der Freien Kunst in Köln auf. Bereits damals begann sie mit der Ausstellung ihrer Werke im In- und Ausland.

Ob nun in der aktuellen Ausstellung Aladin und seine Wunderlampe oder die Reisen des Sindbad künstlerich verarbeitet werden - Vorbild für die Gestaltung des Frieses ist für Tschauner stets die arabeskenhafte, fortlaufende Erzählweise, wie sie sich in der Märchensammlung aus dem Orient zeigt. So ist auch der Fries auf Fortsetzung angelegt, verweist sein offenes Ende auf die Möglichkeit für mehr.

Neben dem Hauptwerk der Ausstellung setzt Tschauner sich in 14 Büchern und Buchobjekten mit weiteren Sagen und Legenden auseinander. Ein "Schrank voller Literatur" aus Europa will mittels kleiner Schriftrollen auf den Erzählreichtum des Kontinents hinweisen. In ihren "Zerlesenen Büchern" hat Tschauner "Fragmente aus der Vergangenheit" verewigt.

Für Dekan Ekkehard Leytz passt die Ausstellung hervorragend in die Michaelskirche, stelle man den heiligen Geschichten der Bibel damit doch viele weitere Geschichten als "verdichtete menschliche Erfahrungen" zur Seite.