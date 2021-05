Eberbach. (RNZ) Um den Energieanbieter zu wechseln, benötigt man nur die Kunden- und die Zählernummer. Die unseriösen Anrufer rufen Verbraucher an und fragen unter einem Vorwand eben nach dem aktuellen Zählerstand und der Zählernummer. Werden diese Angaben weitergegeben, kann der Anrufer so einen vom bisherigen Stadtwerkekunden möglicherweise ungewollten Wechsel des Energieanbieters vornehmen.

Wer bereits seine Daten einem unbekannten Anrufer genannt hat, kann sich gerne umgehend mit der Stadtwerke Eberbach GmbH in Verbindung setzen. Ratsam ist in so einem Fall, umgehend dem neuen Vertrag schriftlich zu widersprechen und diesen Widerspruch per Einschreiben und Rückschein an das Unternehmen zu senden. Kunden haben eine zweiwöchige Widerspruchsfrist!

Darüber hinaus sollte der unerwünschte Anruf bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden.

Eberbachs Stadtwerke empfehlen, bei derartigen Anrufen das Gespräch zu beenden und auf keinen Fall Daten herauszugeben. Angerufene sollten sich den Namen des Anrufers, dessen Telefonnummer und den Firmennamen notieren, keine Verträge unterschreiben, wenn sie das nicht wollen.

Die Kundenhinweise an die Stadtwerke helfen dem städtischen Unternehmen, gegen unseriöse Abwerbe-Praktiken vorzugehen.