Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Während die Corona-Infektionszahlen immer dramatischer zunehmen, rauscht die Lust am Feiern in der beginnenden Vorweihnachtszeit bei vielen Menschen in den Keller. Vor allem die traditionellen Betriebsfeiern im Kreis der Kolleginnen und Kollegen, das gemütliche Beisammensein bei einem guten Essen im Restaurant, bei dem Firmen und Unternehmen gerne auch Jubilare zu Ehren kommen lassen und Rentner verabschieden: Das wird es wohl auch in diesem zweiten Coronawinter 2021 für das Gros aller Beschäftigten nicht geben. Ob bei SAP, BASF oder Heidelberger Druckmaschinen, den Global Playern in der Metropolregion: der Daumen hat sich längst gesenkt. Alle haben sich für ihre Belegschaften von Präsenz-Weihnachtsfeiern in großem Rahmen bereits verabschiedet. Dementsprechend sieht sich die regionale Gastronomie jetzt unter einer Welle von Stornierungen gerade ein weiteres Mal ums Hauptgeschäft des Jahres betrogen.

Dass auch Eberbacher Firmen auf zentrale Weihnachtsfeiern verzichten werden, ist vor diesem Hintergrund wenig überraschend. Von denjenigen, die auf unsere Anfrage reagiert haben, gab es jedenfalls nur abschlägige Antworten.

So war es bei Dilo bisher gute Tradition, im Advent Dienstjubilare zu ehren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verabschieden, die im Laufe des Jahres in den Ruhestand gegangen waren. Ein festliches vorweihnachtliches Abendessen im Restaurant rundete die Ehrung ab, ließ uns Johann Philipp Dilo, Geschäftsführer der Maschinenfabrik wissen. Diese Veranstaltung fiel schon vergangenes Jahr der Pandemie zum Opfer. "In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, die Ehrung für die beiden Jahre 2020 und 2021 in kleinerem Rahmen, ohne Gäste aus anderen Abteilungen, in unseren Geschäftsräumen vorzunehmen, so dass ein corona-konformer Abstand zueinander gehalten werden kann". Drei 25-jährige und neun 40-jährige Dienstjubiläen sind inzwischen aufgelaufen. Insgesamt beschäftigt die Dilo-Gruppe 400 Mitarbeiter, davon allein 270 am Hauptstandort im Ittertal. Hinzu kommen etwa 30 Auszubildende.

Bei der Bootswerft Empacher fand die letzte Weihnachtsfeier, "bei der wir die Zeit zusammen genießen konnten", 2019, also vor Ausbruch der Pandemie statt, bedauert Geschäftsführer Helmut Empacher. Obwohl sich die Befolgung der Schutzmaßnahmen und das vermehrte Tragen von Masken im Betrieb bewährt hätten, wird es wegen der insgesamt steigenden Infektionszahlen auch heuer keine Feier geben. Davon betroffen sind rund 90 Beschäftigte und aktuell sechs bis acht neue Ruheständler. "Es würde bei uns ein gemütliches Beisammensein geben mit einem Buffet, bei dem man die Möglichkeit hätte, Abstand zu halten, und ein bis zwei Ansprachen beziehungsweise einem Jahresrückblick", erläutert der Firmenchef. Empacher hofft jetzt, dass sich die Situation im Frühjahr beruhigt und dann eine Nachfeier organisiert werden kann.

Zum zweiten Mal in Folge auf eine Weihnachtsfeier verzichtet wird auch bei den Stadtwerken und den Städtischen Diensten Eberbach. "Da wir als Energieversorgungsbetrieb zu der kritischen Infrastruktur in der Corona-Pandemie gehören, setzen wir auf die Sicherheit und den Schutz unserer Mitarbeiter", informiert Dorothée Beisel, Assistenz der Geschäftsleitung. Das etwa 60-köpfige Team trage diese Entscheidung mit. Vor Corona hat die Stadtwerke-Belegschaft immer in unterschiedlichen Restaurants oder auf dem eigenen Betriebsgelände gefeiert. In den letzten Jahren wurde allerdings auch schon auf Geschenke und Karten für Kunden und Geschäftspartner verzichtet und stattdessen ein Geldbetrag einer gemeinnützigen bzw. sozialen Einrichtung am Ort gespendet.

Kein Thema ist die Weihnachtsfeier auch im Modehaus Müller. "Das wäre nur ein zusätzliches Risiko, das keiner braucht", erklärte Dietrich Müller. Schon im vorigen Jahr mussten die rund 35 überwiegend weiblichen Beschäftigten hier auf den gewohnten Restaurantbesuch mit dem Firmenchef verzichten. Allerdings bekamen sie zur Würdigung ihres besonderen Einsatzes "ohne ein einziges Nein" stattdessen persönlich ein Weihnachtsbriefchen überreicht. Aktuell drücke beim Einzelhandel die Unsicherheit über die weitere geschäftliche Entwicklung zusätzlich auf die Stimmung. Wie geht es weiter vor Weihnachten? "Haben wir offen? Ist zu? Ich weiß nicht, wie es aussieht", beschreibt Dietrich Müller die Lage.

Die Volksbank Neckartal hat ihre Feiern schon vor Jahren zugunsten von Spenden für wohltätige Zwecke aufgegeben. Dies dürfte sich unter den gegebenen Umständen erneut bewähren.