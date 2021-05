Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die letzte Attacke hier in der Nähe ist erst eine Woche her. Da hat ein Hund beim Gassigehen einen Passanten in die zum Streicheln hingestreckte Hand gebissen. Kampfhund war das keiner. Tatsächlich gehen solche "Beißvorfälle" nach Darstellung der Tierschutz-Landesbeauftragten sogar großenteils auf das Konto "beliebter Familienhunde-Rassen", die wir Menschen uns gerade während der Corona-Pandemie in wachsender Zahl zu uns ins Haus geholt haben (siehe auch Hintergrundartikel links). Dass sich Frauchen in dem genannten Fall mit ihrem Vierbeiner stillschweigend aus dem Staub gemacht hat, gehört vermutlich in jene Verhaltenskategorie, die die Einführung eines sogenannten "Hundeführerscheins" auch in Baden-Württemberg mit auf den Weg gebracht hat. Denn letztendlich geht es hier um einen Schutzanspruch in zwei Richtungen: gegenüber dem Tier in unserer Obhut und gegenüber unseren Zeitgenossen, die mit diesem Tier in Kontakt kommen.

Auf freiwilliger Basis bieten in Baden-Württemberg bislang dem Internationalen Berufsverband der Hundetrainer (IBH) angeschlossene Hundeschulen den Hundeführerschein an. Doris Bermich in Waldbrunn etwa hat nach eigener Aussage Prüfungen und Vorbereitungskurse in Theorie und Praxis in den vergangenen Jahren mehrfach in Gruppen durchgeführt. Ziel sei es, das Mensch-Hund-Team in die Lage zu versetzen, sich verkehrsgerecht und sicher im Alltag zu bewegen. Das Training sei in jeder Hinsicht aufwendig, so Bermich. Die Teilnehmer, die sie selbst des Sozialverhaltens wegen in Gruppen unterrichtet, müssten inklusive der Prüfungsgebühren mit Kosten von mindestens 300 Euro rechnen. (jbd)

Die Diskussion über das Für und Wider ist noch im Gange, zumal die Fakten über die Ausgestaltung eines Sachkundenachweises zum Halten eines Hundes, wie es ihn in anderen Bundesländern ja schon gibt, im Ländle noch nicht auf dem Tisch liegen. Kein Wunder also, dass etwa Tierärzte in der Region mit ihrer Meinung dazu noch hinterm Berg halten und sich nicht öffentlich äußern. Diskutiert wird das Thema natürlich auch im Eberbacher Tierschutzverein (TSV) — auch hier zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch offen und durchaus kontrovers, wie unsere Nachfrage bei der Vizevorsitzenden Susanne Noll ergab. Die Vereinsmitglieder sind sich noch nicht sicher, was sie sich von einem Hundeführerschein an Gutem und Schlechtem für die Tiere, für die Halter, aber auch für ihre eigene Arbeit erwarten dürfen, wie ein online geführtes Gespräch verrät. Nicht zu überhören war dabei auch die Sorge um die Zukunft alter, gehandikapter oder ganz einfach "ungezogener", aber gutmütiger Tiere im eigenen Haushalt, die für Erziehung und praktische Prüfungen längst verloren sind. Droht hier womöglich Überregulierung, die sich gegen solche schutzbedürftigen Wesen in unserer Obhut richtet?

Nicht nur Susanne Noll selbst wünscht sich deshalb fürs Erste mehr Klarheit über den Hundeführerschein. Was ist geplant, was kann er leisten? "Wenn ich das schwarz auf weiß vor mir habe, kann ich darüber ein Urteil abgeben, sei’s auch nur ein persönliches." Noll interessiert an dem Schein vor allem dies: Ob sich damit Tierleid verhindern lässt. Ob sein obligatorischer Erwerb Menschen mit einem oft nur kurzlebigen Bedürfnis nach einem Hundewelpen davon abschrecken kann, sich an skrupellose Händler und Züchter zu wenden. Oder ob eine EU-weit verpflichtende Registrierung der Tiere besser wäre. Per Chip ließe sich da jedem einzelnen Tier ein Besitzer zuordnen, der Verantwortung trägt, räsoniert Noll.

Aktuell werden bundesweit geschätzt zehn Millionen Hunde als Haustiere gehalten, Tendenz steigend. Nach Auskunft der Stadt Eberbach sprechen auch die Zahlen vor Ort für eine seit Ende 2019 wachsende Beliebtheit der Vierbeiner. Rückschlüsse auf einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lässt der Zuwachs an Hundehaltungen allerdings nicht zu. Bis Ende 2019 wurden in Eberbach Steuern für 750 Hunde gezahlt: 680 Erst- und 70 Zweithunde. Ende 2020 hatte sich diese Zahl auf 763 erhöht: 695 Erst- und 68 Zweithunde. Inzwischen — Stand Mai 2021 — tragen 794 Hunde die Eberbacher Steuerplakette: 720 als Erst-, 74 als Zweithunde. Damit gibt es in Eberbach heute 44 Tiere mehr als vor der Pandemie. (jbd)

In der sechsköpfigen Gesprächsrunde hin und her gewogen wurde die Frage, an wessen Verhalten bei diesem Sachkundenachweis eigentlich primär zu arbeiten wäre: an dem des Vierbeiners, um ihm Gehorsam beizubringen, oder an dem des "Zweibeiners am anderen Ende der Leine". Nach Meinung einer Tierschützerin sollten Herrchen und Frauchen vor allem selber wissen, wie ihr Hund tickt — und danach handeln: "Wenn ich Hunde habe, die rüpelhaft sind, sind sie an der Leine; wenn sie Jäger sind, sind sie an der Leine; wenn sie Menschen überschwänglich begrüßen möchten, sind sie an der Leine". Ihr Anspruch an den Hundeführerschein: Er müsste den Halter lehren, auf seine Mitmenschen zu achten, seinen Hund und dessen Reaktionen "lesen zu lernen" und das Tier unter Kontrolle zu haben. "Leider vergeht keine Woche, in der wir nicht mindestens eine unangenehme Begegnung mit anderen Hundebesitzern haben", schildert sie ihre Erfahrungen.

Gegen den Sachkundenachweis spricht für eine andere Gesprächsteilnehmerin, dass es für Tierschutzvereine, die auf Pflegestellen für ihre Schützlinge angewiesen sind, schwierig werden könnte, neue Plätze zu finden. Denn wer wolle bei aller Tierliebe erst einen Lehrgang und eine Prüfung absolvieren und sich das auch noch was kosten lassen? Einwand einer Mitstreiterin: "Wie will denn jemand eine Tierarztrechnung begleichen, der diese Kosten nicht zahlen kann oder will?" Außerdem gelte: "Gerade Personen, die sich als Pflegestelle anbieten, sollten Erfahrung mit Hunden haben, denn es sind oft schwierige Hunde, die eine Pflegestelle brauchen".

Im Raum steht schließlich auch die Furcht davor, dass auf Tierheime eine große Hunde-Rückgabe-Welle zurollen könnte, wenn Haltern der finanzielle Aufwand für das Papier zu groß ist. Oder wenn sich Menschen aufgrund von Lernschwächen, Prüfungsangst oder psychischen Erkrankungen dem Prozedere nicht gewachsen fühlen.