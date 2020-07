Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. "Eine Fledermaus sieht nicht sehr viel anders aus als ich": Nun ja, im Prinzip. Nun ja, auch Ähnlichkeiten liegen im Auge des Betrachters, Brigitte Heinz sieht das mit dem Blick der Biologin. Naturparkzentrum und Nabu Eberbach haben die Regionalbetreuerin für den Fledermausschutz eingeladen.

Sie spreizt die Arme ab, die Gleichung passt bis zum Handgelenk. Eine Fledermaus aber hat extrem verlängerte Finger. Eine Flughaut umspannt die Fingerspitzen bis zum Schwanz, dadurch sieht sie im Flug viel größer aus.

Fledermäuse sind die zweitgrößte Säugetiergruppe und die einzige, die aktiv fliegen kann, es gibt sie nahezu unverändert seit mehr als 50 Millionen Jahren. Die kleinsten wiegen grade mal drei Gramm und sind etwa so groß wie ein kleiner Radiergummi. Groß ist das Interesse der Zuhörer, viele sind am Dienstagabend in den Hof des Naturparkzentrums gekommen. Heinz erzählt und beantwortet Fragen, auch solche, die zwar hier nicht gestellt werden, die sie aber oft zu hören kriegt.

Nein, in unseren Breiten übertragen sie keine Krankheiten, sie beißen auch nicht und verursachen auch keine Gebäudeschäden: Wenn sie aus einem Loch schlüpfen, war das vorher schon da. Sehr oft bemerkt man sie gar nicht oder nur ihre Hinterlassenschaften: ähnlich wie Mäuseköttel, aber so trocken, dass sie bei einem Windstoß zu Staub zerfallen. Was schade ist, denn "besseren Dünger gibt es nicht".

Fledermäuse sind ungemein nützlich: Als fliegende Jäger der Nacht legen sie Strecken bis zu 40 Kilometern zurück und vertilgen dabei große Mengen gleichfalls nachtaktiver Insekten: Maikäfer, Motten, Eichenprozessionsspinner, aber auch Stechmücken – auf 60 000 bringt es eine einzige Wasser-Fledermaus in einem Sommer.

Der Beobachtungsgang am Neckar ist an diesem Abend allerdings ein Flop: laute Musik, Autos, rund um die Anlegestelle fehlen die Bäume. Fledermäuse brauchen Ruhe und Strukturen: Bäume, Häuserfluchten. Sie orientieren sich am Echo ihrer Rufe im Ultraschallbereich. Damit erkennen sie, ob und wo gerade Nahrung rumfliegt, aus dem Hörbild entsteht eine Art Karte mit Navi, ihr Ortsgedächtnis ist exzellent, Veränderungen sind aber dadurch hoch problematisch.

Die klassischen Lebensräume wie Dachböden und alte Scheunen gibt es nur noch selten, aber nicht alle brauchen so viel Raum wie das Große Mausohr, das seine Jungen dort die ersten Flugstunden machen lässt. Sie finden sich hinter Fensterläden, Rollläden, Fassaden, Briefkästen, zwischen Gebälk und Ziegeln: Wassergeschützt und dunkel muss es sein. Fledermäuse sind absolut ortstreu, wo sie heimisch geworden sind, kommen sie wieder – wenn nicht etwas Gravierendes passiert. "Quartierschutz ist überlebenswichtig", sagt Heinz, denn es dauert Jahre, bis ein Bestand sich erholt hat. Deshalb stehen die kleinen Flieger auch streng unter Naturschutz, Hausbesitzer kriegen Beistand und Hilfe.

Die Tiere leben ausgesprochen sozial, im Frühling schließen sich die Weibchen zu Wochenstuben-Gemeinschaften zusammen. Meist im April erwachen sie aus dem Winterschlaf, abhängig von Licht und Wärme folgen Eisprung und Befruchtung; die Begattung war bereits im Herbst, das Sperma wird erst jetzt aktiviert. Nach etwa 50 Tagen werden die Jungen geboren, bei den meisten jeweils nur eines; die männlichen Tiere verbringen diese Zeit einzeln oder in Männerkolonien.

Brigitte Heinz hat den Detektor auf 45 Kilohertz eingestellt, auf dieser Frequenz sollten die Rufe der Zwergfledermaus hörbar sein. Auf dem Weg zur Dr.-Weiß-Schule schlägt der Detektor an, nur zirpt ein Grashüpfer auch auf dieser Welle. Und im Schulhof ist der Mensch schneller als die Technik: noch bevor das Gerät reagiert, entdecken Teilnehmer im Nachbargarten die kleinen Flieger. Beim Gang in Richtung Altstadt konnten dann doch noch ausfliegende Fledermäuse beobachtet werden: Große Mausohren, die gerade den Dachstuhl der Schule - ihr Sommerquartier - zum Jagen verließen.